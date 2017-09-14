нічого у вас не вийде) прочитайте 451 по фарангейту.-fox767676 написав:Banderlog написав:а що ви мали на увазі ? Гоніння на віру?
Поворот до неоязичництва? Зара язичництво пропагується) вікінги, вальхалла, наколки з рунами)
ні-ні-ні, повернення до історичного матеріалізму, може подекуди з остервенінням з вкрапленням богоборчества.
Ви дивились "Кніга Ілая"2009р?
Ось там після всесвітньої війни біблії цілеспрямовано поспалювали
Хотите присоединиться к нам, Монтэг?
— Да.
— Что вы можете нам предложить?
— Ничего. Я думал, у меня есть часть Экклезиаста и, может быть, кое-что из Откровения Иоанна Богослова, но сейчас у меня нет даже этого.
— Экклезиаст — это не плохо. Где вы хранили его?
— Здесь, — Монтэг рукой коснулся лба.
— А, — улыбнулся Грэнджер и кивнул головой.
— Что? Разве это плохо? — воскликнул Монтэг.
— Нет, это очень хорошо. Это прекрасно! — Грэнджер повернулся к священнику. — Есть у нас Экклезиаст?
— Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне.
— Монтэг, — Грэнджер крепко взял Монтэга за плечо. — Будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете Экклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту!
— Но я всё забыл!
— Нет, ничто не исчезает бесследно.