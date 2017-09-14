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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9103910491059106
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 23:39

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:
  fox767676 написав:

:D
повіртте я не міжконфесійний конфлікт мав на увазі. ну точно не між християнами )) пцу трохи легше тому що їх менше, не так дратують
а що ви мали на увазі ? Гоніння на віру?
Поворот до неоязичництва? Зара язичництво пропагується) вікінги, вальхалла, наколки з рунами)


ні-ні-ні, повернення до історичного матеріалізму, може подекуди з остервенінням з вкрапленням богоборчества.
Ви дивились "Кніга Ілая"2009р?
Ось там після всесвітньої війни біблії цілеспрямовано поспалювали
:lol: нічого у вас не вийде) прочитайте 451 по фарангейту.-

Хотите присоединиться к нам, Монтэг?

— Да.

— Что вы можете нам предложить?

— Ничего. Я думал, у меня есть часть Экклезиаста и, может быть, кое-что из Откровения Иоанна Богослова, но сейчас у меня нет даже этого.

— Экклезиаст — это не плохо. Где вы хранили его?

— Здесь, — Монтэг рукой коснулся лба.

— А, — улыбнулся Грэнджер и кивнул головой.

— Что? Разве это плохо? — воскликнул Монтэг.

— Нет, это очень хорошо. Это прекрасно! — Грэнджер повернулся к священнику. — Есть у нас Экклезиаст?

— Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне.

— Монтэг, — Грэнджер крепко взял Монтэга за плечо. — Будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете Экклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту!

— Но я всё забыл!

— Нет, ничто не исчезает бесследно.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 01:37

timchik

Имеет ли смысл закрывать их, если текущая власть наложит/накладёт арест.


Если наложат арест то уже ничего не закроете, будут висеть арестованными, и все заходящие на счет деньги будут идти на оплату штрафа.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 05:17

Letusrock


Хотаб так само зі своє сторони теж сильно перебільшив вважаючи 16 липня якимось судним днем де мільйони будуть битись в чергах щоб уникнути штрафу 375 євро.


На Закарпатті хімзавод не відкривали? Чи це особисте наркоотруєння Летусрока??

«За останній тиждень з 7 до 14 липня оновило майже мільйон (995 тисяч), загальна цифра 4 млн»
«Станом на 16 липня оновили 4.7 млн»
Тобі недоколиханому вдається складати/віднімати цифри?
З 7 до 16 липня в останній потяг стрибнуло 1.5+ мільйони. Це не те про що тобі тут неодноразово казали??

Що ж за натура вввжати, що всі як і сам ходять в мокрих штанях??

Що за натура не розуміти , що 375 євро штрафу (які дуже легко подвоюються по закону до 750 євро) це в країні шалені гроші, які чи не кожен другий в руках не тримав в житті.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 07:18

  Hotab написав:Що за натура не розуміти , що 375 євро штрафу (які дуже легко подвоюються по закону до 750 євро) це в країні шалені гроші, які чи не кожен другий в руках не тримав в житті
чем платить 375 евро лучше умереть в окопе или остаться инвалидом, по крайней мере дешевле. Отрежут ногу - экономия на обуви. Вместо пары покупаешь один кроссовок. Лафа. Здоровье бесплатное и если шо государство выделит няньку. А 375евро не играться какие деньги.
vitaliiangel
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