повіртте я не міжконфесійний конфлікт мав на увазі. ну точно не між християнами )) пцу трохи легше тому що їх менше, не так дратують
а що ви мали на увазі ? Гоніння на віру? Поворот до неоязичництва? Зара язичництво пропагується) вікінги, вальхалла, наколки з рунами)
ні-ні-ні, повернення до історичного матеріалізму, може подекуди з остервенінням з вкрапленням богоборчества. Ви дивились "Кніга Ілая"2009р? Ось там після всесвітньої війни біблії цілеспрямовано поспалювали
нічого у вас не вийде) прочитайте 451 по фарангейту.-
Хотите присоединиться к нам, Монтэг?
— Да.
— Что вы можете нам предложить?
— Ничего. Я думал, у меня есть часть Экклезиаста и, может быть, кое-что из Откровения Иоанна Богослова, но сейчас у меня нет даже этого.
— Экклезиаст — это не плохо. Где вы хранили его?
— Здесь, — Монтэг рукой коснулся лба.
— А, — улыбнулся Грэнджер и кивнул головой.
— Что? Разве это плохо? — воскликнул Монтэг.
— Нет, это очень хорошо. Это прекрасно! — Грэнджер повернулся к священнику. — Есть у нас Экклезиаст?
— Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне.
— Монтэг, — Грэнджер крепко взял Монтэга за плечо. — Будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете Экклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту!
Хотаб так само зі своє сторони теж сильно перебільшив вважаючи 16 липня якимось судним днем де мільйони будуть битись в чергах щоб уникнути штрафу 375 євро.
На Закарпатті хімзавод не відкривали? Чи це особисте наркоотруєння Летусрока??
«За останній тиждень з 7 до 14 липня оновило майже мільйон (995 тисяч), загальна цифра 4 млн» «Станом на 16 липня оновили 4.7 млн» Тобі недоколиханому вдається складати/віднімати цифри? З 7 до 16 липня в останній потяг стрибнуло 1.5+ мільйони. Це не те про що тобі тут неодноразово казали??
Що ж за натура вввжати, що всі як і сам ходять в мокрих штанях??
Що за натура не розуміти , що 375 євро штрафу (які дуже легко подвоюються по закону до 750 євро) це в країні шалені гроші, які чи не кожен другий в руках не тримав в житті.
Вчера писал про мобилизацию приятеля с кучей болячек одна из которых колени, не знаю как звучит диагноз, короче повреждение мениска, подтверждение давно в тч МРТ. Ходить на расстояния больно. Через 1км ходьбы человек уже прихрамывает, а бежать или нести груз не может вообще (по этой причине электросамокат ему не подходит).
2я болячка гепатит В.
Вопрос к залу что для него лучше заплатить 375евро (1 зарплата) или пойти служить?
Напомню влк признало его годным и боевая повестка уже на руках.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 08:50, всього редагувалось 7 разів.
Hotab написав:Що за натура не розуміти , що 375 євро штрафу (які дуже легко подвоюються по закону до 750 євро) це в країні шалені гроші, які чи не кожен другий в руках не тримав в житті
чем платить 375 евро лучше умереть в окопе или остаться инвалидом, по крайней мере дешевле. Отрежут ногу - экономия на обуви. Вместо пары покупаешь один кроссовок. Лафа. Здоровье бесплатное и если шо государство выделит няньку. А 375евро не играться какие деньги.
Чем интересен хотаб, он без искажений ретранслирует идеи высшего военного руководства.
Віталік, у нас на форумі є кілька (чи не з десяток) учасників. Всі без ніг? Та і без рук стільки як Успіх щодня не напишеш. Тобі палець швидше відірве від твоїх халамидних батарейок, які ти щодня по колу заряджаєш щоб тобі у втомлений від важкої праці на форумі пятачок дуло гарячим повітрям.
vitaliiangel написав: идеи высшего военного руководства.
Ідеї, напрям на майбутнє вищого невійськового керівництва вже! наочні. Сухі цифри: *Причиною невдоволення стала бюджетна декларація на 2025-2027 р.р., яку було схвалено 28 червня Кабміном і яка передбачає суттєве скорочення фінансування ветеранської політики з 13,5 млрд грн в 2024 році до 5,7 млрд грн в 2025-му.
За словами голови ГО "Вільні та Вірні", воїна-добровольця Віталія Герсака, з кожним роком і з кожним 300-тим воїном до 1,2 млн. ветеранів, які були на початку повномасштабного вторгнення, доєднуються ще кілька десятків тисяч нових ветеранів, а після закінчення війни одночасно додадуться ще кілька мільйонів (із членами сімей), але обсяги витрат скорочуються. "Де тут якась логіка - не питайте! Проте буде відновлено Дорожній фонд у бюджеті якого передбачено 44 млрд. грн. на 2025 рік, 124 млрд. грн. на 2026 рік і 233 млрд. грн. на 2027 рік. Ось вона головна проблема сьогодення!" – зазначає Герсак. https://www.unian.ua/society/zahisniki- ... 01055.html
тут ты говорил, про каждого второго, а не про форумчан. А теперь ставишь форум в пример репрезентативной выборки.
Так у нас тут Успіх особливий? Не середньостатистичний, який отримав повістку і пішов? Нерепрезентативний? Ясно-понятно. А які ідеї «высшега ваеннава руководства» я озвучив? Навів статистику оновлень сблікових даних? Чи вказав, що для пересічного 750 євро - то шалені гроші? Ти там Віталік перевертайся інколи на дивані, щоб не було пролежнів і кровоток до напівкуль покращився.
Hotab написав:Так у нас тут Успіх особливий? Не середньостатистичний, який отримав повістку і пішов? Нерепрезентативний? Ясно-понятно.
у успеха заработавшего на 2 квартиры нет 375/750 евро?
Hotab написав:Ти там Віталік перевертайся інколи на дивані
хуле ты юлишь. При чем тут диван. По логике ты копия Барабашова, приплетаешь тонны ненужной куйни когда нет аргументов.
Hotab написав:Навів статистику оновлень сблікових даних? Чи вказав, що для пересічного 750 євро - то шалені гроші?
не все понимают что происходит. Поэтому обновились. Как мой приятель в страшном сне не мог представить что с такими болячками его мобилизуют. Если б знал лучше бы заплатил 750 евро и лег на дно. Для него повестка билет в один конец. Любые физические нагрузки даже бег ему противопоказаны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 07:55, всього редагувалось 4 разів.
Hotab написав:Так у нас тут Успіх особливий? Не середньостатистичний, який отримав повістку і пішов? Нерепрезентативний? Ясно-понятно.
у успеха заработавшего на 2 квартиры нет 375 евро?
Віталя, пля, ще раз, ПЕРЕВЕРНИСЬ!! Ти дико тупиш!!! Це дві різні тези: 1. Успіх , який розбиває твою теорію , що пішов на фронт = загинув (покалічений) 2. Ухилянт, якому 750 євро штрафу то шалені гроші.
Ти там зовсім розкладатись на атоми почав на 7-му році бєздєлія??