RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9104910591069107
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:11

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Так у нас тут Успіх особливий? Не середньостатистичний, який отримав повістку і пішов? Нерепрезентативний? Ясно-понятно.
у успеха заработавшего на 2 квартиры нет 375 евро?


Віталя, пля, ще раз, ПЕРЕВЕРНИСЬ!! Ти дико тупиш!!!
Це дві різні тези:
1. Успіх , який розбиває твою теорію , що пішов на фронт = загинув (покалічений)
2. Ухилянт, якому 750 євро штрафу то шалені гроші.


Ти там зовсім розкладатись на атоми почав на 7-му році бєздєлія??
Если успих не покалечен значит никто не покалечен. Если успих (сл.Богу) не погиб, значит никто не погиб. Плять как с таким IQ ты проходишь медкомиссию. Это ж логика 3 классника.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24194
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:16

vitaliiangel

Это ж логика



чем она хуже твоей «обновил данные = попал на фронт = погиб (покалечен)»??
Чья логика ближе к статистике??

Еще раз , перевернись на диване (перенаправь поток воздуха в спотевшее от работы на форуме хлебальце) , проветри мозг и не тупи!!

Ты реально без шуток деградируешь.
Hotab
 
Повідомлень: 12700
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2254 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:30

  Hotab написав:Ты реально без шуток деградируешь
красная шапочка не зли меня. Вопрос звучал что лучше заплатить 375евро или попасть на фронт где с вероятностью 20% можно получить травму или погибнуть. Ты за пэрэсичных решил что лучше 2е. Потому что такие деньги каждый 2й в руках не держал. А жизнь и здоровье (если мыслить в этом ключе) получаются бесплатны, ну или дешевле 375/750 евро. При этом сам на фронт ты не спешишь.

Вот такой разрыв шаблона. Твоя жизнь - бесценна, а чья то жизнь дешевле 375 евро. Военком мобилизовавший моего приятеля мыслит точно так же. Типа "не грусти, погибнешь и конец твоим мучениям с менисками и гипатитом, а мне галочка. Иначе штраф 375 евро. Оно тебе надо?"

  Hotab написав:що 375 євро штрафу (які дуже легко подвоюються по закону до 750 євро) це в країні шалені гроші, які чи не кожен другий в руках не тримав в житті.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 08:52, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24194
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:51

vitaliiangel
Да уж, бабушкин пирожок с ливером, тебя нельзя злить. Ты очень опасный))

Так а что так с делом Ленина и партии? Ну в смысле «повторяет слова высшего военного руководства «? Какие слова? Или это у тебя подсели все батарейки, вентиляторы остановились и процесс тупения подускорился?
Hotab
 
Повідомлень: 12700
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2254 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:53

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
К сожалению, это только какая-то оценка, одна из многих.

https://suspilne.media/437526-vid-28-ml ... a-riznica/

Оцінка, що з початку війни виїхали 8,1 мільйона(кожен четвертий українець) - неправдоподібна.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5327
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:53

Якщо б не ображали один одного, то цікава дискусія змогла розвернутися.

Дійсно цікаво:
- хто в більшості оновивші дані (бідні, які 20 тис. в руках не тримали; небідні);
- хто у більшості потрапляє у військо зараз: ті, хто розуміє куди він йде; чи ті, хто не зрозумів, що там може бути.

Тут нещодавно інтерв'ю з бійцем РДК було. Сержант чітко вказав,що в РОА більшість в ній сприймало себе аля кіногероєм, з яким нічого занадтого не трапиться навіть в найгіршому випадку, і все, як по тв.

В наших деяких всл у відео останній рік постійно звучить: треба витягати людей, суспільство із теплової ванни (що на фронті все чудово); треба говорити і показувати людям правду, реал, як є; і саме це спонукає суспільство до збільшення активності у боротьбі; що тоді всі проникнуться необхідністю та жагою до боротьби.
detroytred
 
Повідомлень: 29402
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9104910591069107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62861
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 221960
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707078
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (249)
19.07.2024 08:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.