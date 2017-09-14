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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:11
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Так у нас тут Успіх особливий? Не середньостатистичний, який отримав повістку і пішов? Нерепрезентативний? Ясно-понятно.
у успеха заработавшего на 2 квартиры нет 375 евро?
Віталя, пля, ще раз, ПЕРЕВЕРНИСЬ!! Ти дико тупиш!!!
Це дві різні тези:
1. Успіх , який розбиває твою теорію , що пішов на фронт = загинув (покалічений)
2. Ухилянт, якому 750 євро штрафу то шалені гроші.
Ти там зовсім розкладатись на атоми почав на 7-му році бєздєлія??
Если успих не покалечен значит никто не покалечен. Если успих (сл.Богу) не погиб, значит никто не погиб. Плять как с таким IQ ты проходишь медкомиссию. Это ж логика 3 классника.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:16
vitaliiangel
Это ж логика
чем она хуже твоей «обновил данные = попал на фронт = погиб (покалечен)»??
Чья логика ближе к статистике??
Еще раз , перевернись на диване (перенаправь поток воздуха в спотевшее от работы на форуме хлебальце) , проветри мозг и не тупи!!
Ты реально без шуток деградируешь.
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Hotab
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:30
Hotab написав:
Ты реально без шуток деградируешь
красная шапочка не зли меня. Вопрос звучал что лучше заплатить 375евро или попасть на фронт где с вероятностью 20% можно получить травму или погибнуть. Ты за пэрэсичных решил что лучше 2е. Потому что такие деньги каждый 2й в руках не держал. А жизнь и здоровье (если мыслить в этом ключе) получаются бесплатны, ну или дешевле 375/750 евро. При этом сам на фронт ты не спешишь.
Вот такой разрыв шаблона. Твоя жизнь - бесценна, а чья то жизнь дешевле 375 евро. Военком мобилизовавший моего приятеля мыслит точно так же. Типа "не грусти, погибнешь и конец твоим мучениям с менисками и гипатитом, а мне галочка. Иначе штраф 375 евро. Оно тебе надо?"
Hotab написав:
що 375 євро штрафу (які дуже легко подвоюються по закону до 750 євро) це в країні шалені гроші, які чи не кожен другий в руках не тримав в житті.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 19 лип, 2024 08:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:51
vitaliiangel
Да уж, бабушкин пирожок с ливером, тебя нельзя злить. Ты очень опасный))
Так а что так с делом Ленина и партии? Ну в смысле «повторяет слова высшего военного руководства «? Какие слова? Или это у тебя подсели все батарейки, вентиляторы остановились и процесс тупения подускорился?
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Hotab
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:53
Оцінка, що з початку війни виїхали 8,1 мільйона(кожен четвертий українець) - неправдоподібна.
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andrijk777
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:53
Якщо б не ображали один одного, то цікава дискусія змогла розвернутися.
Дійсно цікаво:
- хто в більшості оновивші дані (бідні, які 20 тис. в руках не тримали; небідні);
- хто у більшості потрапляє у військо зараз: ті, хто розуміє куди він йде; чи ті, хто не зрозумів, що там може бути.
Тут нещодавно інтерв'ю з бійцем РДК було. Сержант чітко вказав,що в РОА більшість в ній сприймало себе аля кіногероєм, з яким нічого занадтого не трапиться навіть в найгіршому випадку, і все, як по тв.
В наших деяких всл у відео останній рік постійно звучить: треба витягати людей, суспільство із теплої ванни (що на фронті все чудово); треба говорити і показувати людям правду, реал, як є; і саме це спонукає суспільство до збільшення активності у боротьбі; що тоді всі проникнуться необхідністю та жагою до боротьби.
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detroytred
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