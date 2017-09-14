Hotab написав:Так у нас тут Успіх особливий? Не середньостатистичний, який отримав повістку і пішов? Нерепрезентативний? Ясно-понятно.
у успеха заработавшего на 2 квартиры нет 375 евро?
Віталя, пля, ще раз, ПЕРЕВЕРНИСЬ!! Ти дико тупиш!!! Це дві різні тези: 1. Успіх , який розбиває твою теорію , що пішов на фронт = загинув (покалічений) 2. Ухилянт, якому 750 євро штрафу то шалені гроші.
Ти там зовсім розкладатись на атоми почав на 7-му році бєздєлія??
Если успих не покалечен значит никто не покалечен. Если успих (сл.Богу) не погиб, значит никто не погиб. Плять как с таким IQ ты проходишь медкомиссию. Это ж логика 3 классника.
красная шапочка не зли меня. Вопрос звучал что лучше заплатить 375евро или попасть на фронт где с вероятностью 20% можно получить травму или погибнуть. Ты за пэрэсичных решил что лучше 2е. Потому что такие деньги каждый 2й в руках не держал. А жизнь и здоровье (если мыслить в этом ключе) получаются бесплатны, ну или дешевле 375/750 евро. При этом сам на фронт ты не спешишь.
Вот такой разрыв шаблона. Твоя жизнь - бесценна, а чья то жизнь дешевле 375 евро. Военком мобилизовавший моего приятеля мыслит точно так же. Типа "не грусти, погибнешь и конец твоим мучениям с менисками и гипатитом, а мне галочка. Иначе штраф 375 евро. Оно тебе надо?"
Hotab написав:що 375 євро штрафу (які дуже легко подвоюються по закону до 750 євро) це в країні шалені гроші, які чи не кожен другий в руках не тримав в житті.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 08:52, всього редагувалось 1 раз.
Якщо б не ображали один одного, то цікава дискусія змогла розвернутися.
Дійсно цікаво: - хто в більшості оновивші дані (бідні, які 20 тис. в руках не тримали; небідні); - хто у більшості потрапляє у військо зараз: ті, хто розуміє куди він йде; чи ті, хто не зрозумів, що там може бути.
Тут нещодавно інтерв'ю з бійцем РДК було. Сержант чітко вказав,що в РОА більшість в ній сприймало себе аля кіногероєм, з яким нічого занадтого не трапиться навіть в найгіршому випадку, і все, як по тв.
В наших деяких всл у відео останній рік постійно звучить: треба витягати людей, суспільство із теплої ванни (що на фронті все чудово); треба говорити і показувати людям правду, реал, як є; і саме це спонукає суспільство до збільшення активності у боротьбі; що тоді всі проникнуться необхідністю та жагою до боротьби.
detroytred написав:Якщо б не ображали один одного, то цікава дискусія змогла розвернутися.
не могла. Хотаб ретранслирует чужие мысли. Помните он доказывал что крынки были очень нужны чтобы молотить русские войска? Вот оригинал текста который пересказал хотаб
Крынки оказали свое влияние на всю зону боевых действий, и каждая жизнь, оставшаяся там, сохранила десяток жизней по другим направлениям.
Но, самое главное то, что, выйдя из Крынок, мы вышли из них уже тогда, когда удерживать их не имеет смысла. А российские оккупанты зайти в них уже никак не смогут. Там нет позиций, которые можно удерживать. А им очень хочется. Они сидят в лесопосадках в ожидании команд генералов, но прилетает боеприпас и, они горят ясным пламенем. Они прорываются в безжизненные и опустошенные Крынки и оказываются, как на открытой ладони.
Мы вышли, а они там горят, не имея возможности даже туда зайти. Что может быть лучшим?
Крынки за полгода были превращены в безжизненное поле и сейчас они не контролируются врагами. Крынки — это серая зона. Но российские оккупанты пытаются туда зайти, а потому, вокруг Крынок держат свой ресурс. И его силы обороны Украины продолжают методично нивелировать. Схема продолжает работать? Да.
Там нет позиций, которые можно удерживать
манипуляция, а что же мы удерживали, ради чего погибло столько людей?
Пропаганда марафона работает на то чтобы как можно больше людей загнать в ТЦК Типа смотрите враг слабый и к тому же дурак. Нужно иметь хоть капельку критичности чтобы получилась дискуссия. Здесь не аудитория марафона и большинство форумчан понимает ни к какой победе эта война не ведёт.
В ТЦК в отличие от марафона не работает принцип "один за всех и все за одного", там каждый сам за себя. Посылая в окоп непригодных, военком прикрывает свою жопу прежде всего. Марафон же делает вид что оба герои, хромой в окопе и военком который его туда послал. Искажение сути вещей, за что воюем?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 09:08, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Якщо б не ображали один одного, то цікава дискусія змогла розвернутися.
не могла. Хотаб ретранслирует чужие мысли. Помните он доказывал что крынки были очень нужны чтобы молотить русские войска? Вот оригинал текста который пересказал хотаб
Крынки оказали свое влияние на всю зону боевых действий, и каждая жизнь, оставшаяся там, сохранила десяток жизней по другим направлениям.
Но, самое главное то, что, выйдя из Крынок, мы вышли из них уже тогда, когда удерживать их не имеет смысла. А российские оккупанты зайти в них уже никак не смогут. Там нет позиций, которые можно удерживать. А им очень хочется. Они сидят в лесопосадках в ожидании команд генералов, но прилетает боеприпас и, они горят ясным пламенем. Они прорываются в безжизненные и опустошенные Крынки и оказываются, как на открытой ладони.
Мы вышли, а они там горят, не имея возможности даже туда зайти. Что может быть лучшим?
Крынки за полгода были превращены в безжизненное поле и сейчас они не контролируются врагами. Крынки — это серая зона. Но российские оккупанты пытаются туда зайти, а потому, вокруг Крынок держат свой ресурс. И его силы обороны Украины продолжают методично нивелировать. Схема продолжает работать? Да.
Там нет позиций, которые можно удерживать
манипуляция, а что же мы удерживали, ради чего погибло столько людей?
Пропаганда марафона работает на то чтобы как можно больше людей загнать в ТЦК Типа смотрите враг слабый и к тому же дурак. Нужно иметь хоть капельку критичности чтобы была дискуссия.
Про те, що Кринки стягнули на себе велику кількість рашовійськ і що несуть там великі втрати, раніше було багато дописів навіть на цих сторінках.
Менше акцентувалась увага на тому, що Кринки відіграють роль плацдарму для можливого наступу наших військ.
Інша справа, що Фрііз не розглядав це, а акцентував увагу на іншому. Тобто до нещодавніх зауважень Хотаба по Кринках претензій не може бути.
З.и. а от з тим що "там нема позицій, які варто утримувати" -- згоден. Можлива маніпуляція. Бо і про Бахмут та ін. говорилось те ж саме. Хоча відео показували нехай і побиті, але дома, споруди, підвали і т.д. Ну і дійсно позиції не утримують заради позицій.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 19 лип, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
⏺ Гаряча фаза війни може закінчитися до кінця року, – Зеленський для BBC.
▪️Врегулювання війни шляхом переговорів можливе. Для цього маємо поставити росію у слабшу позицію на полі бою; ▪️Працювати з адміністрацією Трампа буде важко, але ми цього не боїмося. Ми працьовиті; ▪️Від нового британського уряду хочемо отримати дозвіл на удари західною зброєю по території рф без обмежень за дальністю.
detroytred написав:Про те, що Кринки стягнули на себе велику кількість рашовійськ і що несуть там великі втрати, раніше було багато дописів навіть на цих сторінках
небольшая группировка получающая снабжение по воде молотила в большом количестве русские войска? Ну вам виднее. Фриз писал как они сидят без снарядов и эвакуации почти нет. О снарядом голоде с начала 2024 здесь тоже писали неоднократно. Чем молотили, палками кидали что-ли. Слабо натягиваются друг на друга эти факты.
detroytred написав:Про те, що Кринки стягнули на себе велику кількість рашовійськ і що несуть там великі втрати, раніше було багато дописів навіть на цих сторінках
небольшая группировка получающая снабжение по воде молотила в большом количестве русские войска? Ну вам виднее. Фриз писал как они сидят без снарядов. Слабо натягиваются друг на друга эти факты. О снарядом голоде с начала 2024 тоже здесь писали неоднократно. Палками кидали что-ли.
Не можу нічого сказати хто і як там молотив. Але є два факти: невелике наше угруповання (ви самі визнаєте це в цьому повідомленні) і величезне рашоугруповування, яке не можна було звідти забрати на інші ділянки фронту (це визнають самі рашковани. Туди після тривалих невдач навіть отого хероїчного десантника генерала, командувача! вдв, призначили і очікували негайно результат.)
По суті те ж саме тепер зробили рашики. Під Вовчанськом... Куди наші кинули резерви. Зато вони тепер тиснуть і повзуть на інших ділянках фронту.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 19 лип, 2024 09:23, всього редагувалось 1 раз.