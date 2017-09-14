Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:58

detroytred написав: Якщо б не ображали один одного, то цікава дискусія змогла розвернутися. Якщо б не ображали один одного, то цікава дискусія змогла розвернутися.

Крынки оказали свое влияние на всю зону боевых действий, и каждая жизнь, оставшаяся там, сохранила десяток жизней по другим направлениям.



Но, самое главное то, что, выйдя из Крынок, мы вышли из них уже тогда, когда удерживать их не имеет смысла. А российские оккупанты зайти в них уже никак не смогут. Там нет позиций, которые можно удерживать. А им очень хочется. Они сидят в лесопосадках в ожидании команд генералов, но прилетает боеприпас и, они горят ясным пламенем. Они прорываются в безжизненные и опустошенные Крынки и оказываются, как на открытой ладони.



Мы вышли, а они там горят, не имея возможности даже туда зайти. Что может быть лучшим?



Крынки за полгода были превращены в безжизненное поле и сейчас они не контролируются врагами. Крынки — это серая зона. Но российские оккупанты пытаются туда зайти, а потому, вокруг Крынок держат свой ресурс. И его силы обороны Украины продолжают методично нивелировать. Схема продолжает работать? Да.

Там нет позиций, которые можно удерживать

не могла. Хотаб ретранслирует чужие мысли. Помните он доказывал что крынки были очень нужны чтобы молотить русские войска? Вот оригинал текста который пересказал хотабманипуляция, а что же мы удерживали, ради чего погибло столько людей?Пропаганда марафона работает на то чтобы как можно больше людей загнать в ТЦК Типа смотрите враг слабый и к тому же дурак. Нужно иметь хоть капельку критичности чтобы получилась дискуссия. Здесь не аудитория марафона и большинство форумчан понимает ни к какой победе эта война не ведёт.В ТЦК в отличие от марафона не работает принцип "один за всех и все за одного", там каждый сам за себя. Посылая в окоп непригодных, военком прикрывает свою жопу прежде всего. Марафон же делает вид что оба герои, хромой в окопе и военком который его туда послал. Искажение сути вещей, за что воюем?