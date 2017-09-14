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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9106910791089109>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:22

  detroytred написав:Не можу нічого сказати хто і як там молотив.
Але є два факти: невелике наше угруповання (ви самі визнаєте це в цьому повідомленні) і величезне рашоугруповування, яке не можна було звідти забрати на інші ділянки фронту (це визнають самі рашковани. Туди навіть отого хероїчного десантника генерала, командувача! вдв, призначили і очікували негайно результат.
вот именно небольшая группировка сдерживала превышающую в разы группировку противника ценой своей жизни. А называют это молотильней, что мягко говоря неправда, учитывая снарядные голод и снабжение лодками по воде. Много вы на лодках привезёте снарядов?


Из этой неправды вытекает, что враг слабый и глупый. Что вызывает дополнительные жертвы с нашей стороны, типа можно воевать на расслабоне, камень кинул и отдыхаешь. А потом удивляются что нет оборонительных сооружений. Так пропаганда ж говорила все хорошо, а если все хорошо зачем их строить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:25

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Не можу нічого сказати хто і як там молотив.
Але є два факти: невелике наше угруповання (ви самі визнаєте це в цьому повідомленні) і величезне рашоугруповування, яке не можна було звідти забрати на інші ділянки фронту (це визнають самі рашковани. Туди навіть отого хероїчного десантника генерала, командувача! вдв, призначили і очікували негайно результат.
вот именно небольшая группировка держала превышающую в разы группировку противника ценой своей жизни. А называют это молотильней, что мягко говоря неправда, учитывая снарядные голод и снабжение лодками по воде. Много вы на лодках привезёте снарядов?

Гадаю, що основна молотильня створювалась не бійцями в Кринках, а артою з правого берегу.
Хоча і вигідність оборони перед атакуючими теж давала змогу і бійцям на місці молотити.

Про хибність пропаганди що ворог дурний, слабкий тощо, згоден. Про це вже давно лунає.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 19 лип, 2024 09:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:27

  detroytred написав:Гадаю, що молотильня створювалась не бійцями в Кринках, а артою з правого берегу.
имхо ещё хуже, получается крынки были приманкой, червячком на крючке.
  detroytred написав:Про хибність пропаганди що ворог дурний, слабкий тощо, згоден. Про це вже давно лунає
а знаете зачем это делается, чтобы скрыть ошибки военного и политического руководства. Пропаганда кричит какие ошибки, враг дурак, мы побеждаем. Для актеров важно то, что в кадре, а за кадром уже может быть что угодно.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:32

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Гадаю, що молотильня створювалась не бійцями в Кринках, а артою з правого берегу.
имхо ещё хуже, получается крынки были приманкой, червячком на крючке.

Два в одному:
- і сковування противника
- і плацдарм.

Зрозумійте, якщо б Кринки не відігравали роль важливого!!! плацдарму, то і ворог би на них не ліз отак, не витрачав би на них стільки своїх сил.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:37

  vitaliiangel написав: Для актеров важно то, что в кадре, а за кадром уже может быть что угодно.

А для отого, хто пішов, піде, не знаючи реалій?)))

Отож.
Тому і тут два в одному. І яка причина має більшу роль - неважливо. Всі ролі потрібні))

Ділема *ложь во имя спасения*...
Дуже спорний момент.

Всі по своєму праві...
В кожного своя правда.
Тим паче коли живемо в Матриці.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 19 лип, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:42

  detroytred написав:А для отого, хто пішов, піде, не знаючи реалій?)
я буду держать форум в курсе что происходит с моим приятелем. Это кристально честный человек никаких украшательств от него не будет.
  detroytred написав:Всі по своєму праві...
В кожного своя правда.
это один видит красный свет светофора, а другой зелёный. Если у каждого своя правда. А потом возникает конфликт, когда чья то правда расходится с реальностью.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:50

vitaliiangel


имхо ещё хуже, получается крынки были приманкой, червячком на крючке.


Чим «хуже»?
А як «лучше»? Наші лобові атаки?
Чи у тебе все «хуже», бо ти давно хочеш здатись щоб тебе не встигли ні призвати, ні оштрафувати?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:На Закарпатті хімзавод не відкривали? Чи це особисте наркоотруєння Летусрока??
Тобі недоколиханому вдається складати/віднімати цифри?

Хотаб підробляє охоронцем у наливайці? судячи по манері спілкування. Чи бикування додає ваги твоїй писанині?

  Hotab написав:Що за натура не розуміти , що 375 євро штрафу (які дуже легко подвоюються по закону до 750 євро) це в країні шалені гроші, які чи не кожен другий в руках не тримав в житті.

Тоді по логіці Хотаба можна будувати будь-яку диктатуру в стилі Пола Пота, Сталіна, Мао в квадраті, бо ж достатньо тільки налякати штрафом 375 євро.
Дайош "примусове вилучення зайвої нирки" та "примусове народження 8-ї дитини"
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:56

  vitaliiangel написав:это один видит красный свет светофора, а другой зелёный.

Ну це дуже гіперболізований приклад.

Бачать обидва червоний.
А от що робити, кожен має свою правду.

Я от намагаюсь переходити дорогу не на пішоходному переході без світлофора, а в неположеномісці.
Дивно? Чому?
Бо мені краще дочекатися відсутності машин в неположеному для переходу проїжджої частини місці, ніж ситуація:
- підійшов до переходу, навіть не поставив ногу на дорогу; водій зупиняться та махає рукою -- переходьте, будь ласка; але позаду видно, як мчить іншій, не збавляючи.
Чекаю. Водій починає нервувати...
По добротє душі, ставлю ногу на дорогу і потехеньку рухаюсь і часто -- тільки висунув голову за авто, отой інший пролітає, обгоняючі...
Збитих отак на переходах повно.


І в кожного своя правда.
У водія, який зупинився і нервує, що пішохід не йде, а він стоїть.
(Хоча повинен зупинятися, лише при постановці ноги на дорогу)
У пішохода, якому не хочеться йти.

Бо є реалії...
Які диктують кожному свою правду.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:59

  detroytred написав:Бо є реалії...
Які диктують кожному свою правду
потому что каждый сам за себя. если бы водители и пешеходы были за безопасность движения такой ситуации не было б. А если каждый за себя, какие могут быть претензии к ухылянтам? Государство защищает себя, они защищают себя, от государства в т.ч. в этом проблема. Кто в лес, кто по дрова. У моего приятеля тот же вопрос, почему из 4 млн обновивших данные, призываются хромые с гепатитами? Ответ на поверхности - обновились те у кого бронь, инвалидность и многодетные отцы. Ждём подтверждения моему предположению.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 10:16, всього редагувалось 2 разів.
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  #<1 ... 9106910791089109>
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