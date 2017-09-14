Та отож.
Держава частково, криво або і овсім не виконує (призупиняє)) свої обов'язки, то не дивно, що так само робить громадянин.
Що первинне?
Відповідь у відповіді на питання: держава для громадянина чи громадянин для держави.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:04
Та отож.
Держава частково, криво або і овсім не виконує (призупиняє)) свої обов'язки, то не дивно, що так само робить громадянин.
Що первинне?
Відповідь у відповіді на питання: держава для громадянина чи громадянин для держави.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:05
что раньше появилось? Кто без другого проживет? Государство это сервис, который возомнил что он важнее того, для кого этот сервис предназначен. Лошадь не может быть главнее своего хозяина.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:09
Справа навіть не в об'єктивності відповіді.
Справа у тому хто і як відповість.
Чисто справа смаку.
Ти для держави (самий яскравий приклад домінування цього це совдеп; царизм) чи держава для тебе.
Можновладці гарно влаштувалися. В них держава для них...
Пересічним же вони просувають навпаки.
По суті держава це лише інструмент.
Тому все зводиться до: що важливіше - ти чи можновладець?))))))))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 19 лип, 2024 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:10
Letusrock
Що ти тут корчиш з себе?
Тобі зразу сказали, буде 5 млн оновлень. Майже так і є.
Тобі сказали, що кинуться в останній момент, ти кривлявся «ага, копита зітруть». Так і вийшло, 1.7 млн за останні 10 днів. Тобі прикрити б писок і не відсввчувати, а не розказувати «а Хотаб теж не правий».
Коли обновилось 3 млн - «це всі під бронью «
Тепер 5 млн - пісня незмінна
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 лип, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:13
я об этом и говорю, война вскрыла метастазы, оно и раньше так было, равенства и справедливости не было никогда. Но пэрэсичного особо никто не трогал и как то скрепя и шатаясь та телега ехала. Лошадь думала что она главная, а тот кто в телеге думал что он. Сейчас вопрос ребром, кому идти умирать, чтобы другой кто то выжил.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:23
Треба красти більше 204 млн. грн і будеш в плюсі.
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