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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 91079108910991109111>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:04

Та отож.
Держава частково, криво або і овсім не виконує (призупиняє)) свої обов'язки, то не дивно, що так само робить громадянин.

Що первинне?
Відповідь у відповіді на питання: держава для громадянина чи громадянин для держави.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:05

  detroytred написав:Що первинне?
Відповідь у відповіді на питання: держава для громадянина чи громадянин для держави
что раньше появилось? Кто без другого проживет? Государство это сервис, который возомнил что он важнее того, для кого этот сервис предназначен. Лошадь не может быть главнее своего хозяина.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:09

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Що первинне?
Відповідь у відповіді на питання: держава для громадянина чи громадянин для держави
что раньше появилось?

Справа навіть не в об'єктивності відповіді.

Справа у тому хто і як відповість.
Чисто справа смаку.
Ти для держави (самий яскравий приклад домінування цього це совдеп; царизм) чи держава для тебе.

Можновладці гарно влаштувалися. В них держава для них...
Пересічним же вони просувають навпаки.

По суті держава це лише інструмент.
Тому все зводиться до: що важливіше - ти чи можновладець?))))))))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 19 лип, 2024 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:10

Letusrock

Хотаб підробляє охоронцем у наливайці?


Що ти тут корчиш з себе?
Тобі зразу сказали, буде 5 млн оновлень. Майже так і є.
Тобі сказали, що кинуться в останній момент, ти кривлявся «ага, копита зітруть». Так і вийшло, 1.7 млн за останні 10 днів. Тобі прикрити б писок і не відсввчувати, а не розказувати «а Хотаб теж не правий».


обновились те у кого бронь, инвалидность и многодетные отцы. Ждём подтверждения моему предположению.



Коли обновилось 3 млн - «це всі під бронью «
Тепер 5 млн - пісня незмінна
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 лип, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:13

  detroytred написав:Можновладці гарно влаштувалися. В них держава для них...
Пересічним же вони просувають навпаки
я об этом и говорю, война вскрыла метастазы, оно и раньше так было, равенства и справедливости не было никогда. Но пэрэсичного особо никто не трогал и как то скрепя и шатаясь та телега ехала. Лошадь думала что она главная, а тот кто в телеге думал что он. Сейчас вопрос ребром, кому идти умирать, чтобы другой кто то выжил.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:23

  whois2010 написав:
У Верховній Раді провели перше читання законопроєкту щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційним злочинам.
За скільки корупціонери зможуть відкупитися від покарання? Суми вказані в законопроєкті ВР:

▪️від 204 тис. до 2,04 млн грн – у разі вчинення кримінальної провини;
▪️від 2,057 млн ​​до 20,4 млн грн – нетяжкого злочину;
▪️від 20,417 млн ​​до 102 млн грн – тяжкого злочину;
▪️від 102 млн грн. до 204 млн грн. – особливо тяжкого злочину.

Треба красти більше 204 млн. грн і будеш в плюсі. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:36

  dimo_0n написав:Песикот на месте.
Будивельник на месте.
Успих, он же Долярчик - на месте.
Где холява и Флер? У меня для них интересные новости.

Які? напишіть, ми передамо як зявляться
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тобі сказали, що кинуться в останній момент, ти кривлявся «ага, копита зітруть». Так і вийшло, 1.7 млн за останні 10 днів.

Я ж вже писав вчора "помилився у степені волелюбності", виявилось що значний відсоток це стадо баранів яких можна так просто нагнути.
Шукачам зради наперед відповім - справа не в служити/неслужити, замість "оновлення даних" можна поставити будь-що, тут питання чи узурпатори можуть примусити до будь-чого чи все ж пересічні покажуть у відповідь жирний факер.
Поки що з 10 млн = 5 млн тримаються, 3-3,5 млн заброньовані відстрочники "предатєлі))", 1,5 млн "пасив"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дискусія, обновились\не обновились, скільки обновились.
Яка різниця крім одноразового штрафу фундаментально між першими і другими?
Повістку на укрпошту пришлють обом.
Врученою вона буде вважатися, що у першому, що у другому випадку.
Так у чому різниця для людини?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:55

  Letusrock написав:Я ж вже писав вчора "помилився у степені волелюбності", виявилось що значний відсоток це стадо баранів яких можна так просто нагнути
не в том дело. Не все вникали в ситуацию с мобилизацией, и той что сложилась на фронте. Мой приятель шёл обновить данные потому что так требовал закон, он себе представить не мог что с такими болячками его подгребут.
  _Mykola_ написав:Дискусія, обновились\не обновились, скільки обновились.
Яка різниця крім одноразового штрафу фундаментально між першими і другими?
Повістку на укрпошту пришлють обом.
Врученою вона буде вважатися, що у першому, що у другому випадку.
Так у чому різниця для людини?

Там вроде два разных штрафа один за не обновление другой за игнорирование повестки. Кто обновился по идее получит только один. Я вчера читал такое трактование.

Если данные в ТЦК не обновлены, то мужчине грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен, который может наложить военком. При этом не факт, что человека оштрафуют сразу. Возможно, его попытаются перед этим вызвать в ТЦК для уточнения данных. А это уже повестка, которую отправят на последний известный адрес регистрации по почте. И с момента доставки она будет считаться вручённой (дальше есть 14 дней, чтобы явиться в ТЦК). За неявку по этой повестке — снова штраф, который может в этом случае суммироваться с взысканием за необновление данных. Количество штрафов закон не ограничивает.
в законе нет чёткого механизма сколько штрафов и за что можно наложить в течение года. Полагаю на усмотрение военкома.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 11:01, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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