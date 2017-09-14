Та отож.
Держава частково, криво або і овсім не виконує (призупиняє)) свої обов'язки, то не дивно, що так само робить громадянин.
Що первинне?
Відповідь у відповіді на питання: держава для громадянина чи громадянин для держави.
|
|
|
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:04
Та отож.
Держава частково, криво або і овсім не виконує (призупиняє)) свої обов'язки, то не дивно, що так само робить громадянин.
Що первинне?
Відповідь у відповіді на питання: держава для громадянина чи громадянин для держави.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:05
что раньше появилось? Кто без другого проживет? Государство это сервис, который возомнил что он важнее того, для кого этот сервис предназначен. Лошадь не может быть главнее своего хозяина.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:09
Справа навіть не в об'єктивності відповіді.
Справа у тому хто і як відповість.
Чисто справа смаку.
Ти для держави (самий яскравий приклад домінування цього це совдеп; царизм) чи держава для тебе.
Можновладці гарно влаштувалися. В них держава для них...
Пересічним же вони просувають навпаки.
По суті держава це лише інструмент.
Тому все зводиться до: що важливіше - ти чи можновладець?))))))))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 19 лип, 2024 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:10
Letusrock
Що ти тут корчиш з себе?
Тобі зразу сказали, буде 5 млн оновлень. Майже так і є.
Тобі сказали, що кинуться в останній момент, ти кривлявся «ага, копита зітруть». Так і вийшло, 1.7 млн за останні 10 днів. Тобі прикрити б писок і не відсввчувати, а не розказувати «а Хотаб теж не правий».
Коли обновилось 3 млн - «це всі під бронью «
Тепер 5 млн - пісня незмінна
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 лип, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:13
я об этом и говорю, война вскрыла метастазы, оно и раньше так было, равенства и справедливости не было никогда. Но пэрэсичного особо никто не трогал и как то скрепя и шатаясь та телега ехала. Лошадь думала что она главная, а тот кто в телеге думал что он. Сейчас вопрос ребром, кому идти умирать, чтобы другой кто то выжил.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:23
Треба красти більше 204 млн. грн і будеш в плюсі.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:36
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я ж вже писав вчора "помилився у степені волелюбності", виявилось що значний відсоток це стадо баранів яких можна так просто нагнути.
Шукачам зради наперед відповім - справа не в служити/неслужити, замість "оновлення даних" можна поставити будь-що, тут питання чи узурпатори можуть примусити до будь-чого чи все ж пересічні покажуть у відповідь жирний факер.
Поки що з 10 млн = 5 млн тримаються, 3-3,5 млн заброньовані відстрочники "предатєлі))", 1,5 млн "пасив"
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дискусія, обновились\не обновились, скільки обновились.
Яка різниця крім одноразового штрафу фундаментально між першими і другими?
Повістку на укрпошту пришлють обом.
Врученою вона буде вважатися, що у першому, що у другому випадку.
Так у чому різниця для людини?
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:55
не в том дело. Не все вникали в ситуацию с мобилизацией, и той что сложилась на фронте. Мой приятель шёл обновить данные потому что так требовал закон, он себе представить не мог что с такими болячками его подгребут.
Там вроде два разных штрафа один за не обновление другой за игнорирование повестки. Кто обновился по идее получит только один. Я вчера читал такое трактование.
в законе нет чёткого механизма сколько штрафов и за что можно наложить в течение года. Полагаю на усмотрение военкома.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 11:01, всього редагувалось 2 разів.
|