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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:59
☎️ Зеленський планує провести телефонну розмову з Трампом, пише CNN
У матеріалі видання йдеться, що цей дзвінок стане першим між ними з того часу, як Трамп залишив Білий дім, і пройде на тлі занепокоєння у Європі політикою екс-президента щодо України у разі його переобрання.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:00
pesikot написав:
Вже визнаєшь свої помилки. Не повністю, але прогресс є.
Зробимо з тебе людину )
так, я людина. А деякі з Чернігова два роки принципово заперечували загальновідомий факт (керуючись напевно почуттями особистої неприязні?), який легко гуглиться за 2 хв (магістратура в листопаді) виставляючи себе клоуном. Як з тобою вести після цього якісь дискусії якщо ти схід сонця заперечиш тільки тому що це написав Letusrock, чи Успіх чи vitaliiangen
Але я визнаю право індивідуума бути навіть клоуном і не збираюсь з тебе примусово робити людину
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:01
vitaliiangel написав: _Mykola_ написав:
Дискусія, обновились\не обновились, скільки обновились.
Яка різниця крім одноразового штрафу фундаментально між першими і другими?
Повістку на укрпошту пришлють обом.
Врученою вона буде вважатися, що у першому, що у другому випадку.
Так у чому різниця для людини?
Там вроде два разных штрафа один за не обновление другой за игнорирование повестки. Кто обновился по идее получит только один.
Так тоді про що палка дискусія?
Хтось штраф додатковий заплатить, хтось ні. Але коли повістка прийде, то у обох вибір, або йти, або штраф. За таких умов, взагалі стає питання, а навішо був цей цирк з оновленням, якщо все-рівно повістка буде вважатися врученою у будь-якому варіанті?
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:07
_Mykola_ написав:
За таких умов, взагалі стає питання, а навішо був цей цирк з оновленням, якщо все-рівно повістка буде вважатися врученою у будь-якому варіанті?
рискну предположить цель у закона было а) напугать высокими штрафами б) выявить кто хоть немного лоялен к власти и готов воевать если ему вручат повестку.
Имхо бегуны в ЗСУ не нужны. 100 тыс сзч ещё большая проблема для власти, чем 1 млн ухылянтов. С ухылянтом понятно штраф, минус права и условный срок.
А с сзч что, в тюрьмах столько мест нет, и содержание одного заключённого по памяти обходится 10тыс грн/в мес. а если их амнистировать (или дать условно/ домашний арест) завтра все уйдут в сзч. Реальная проблема которую СМИ не освещают.
Принудиловкой власть создала ситуацию когда служба равна тюремному заключению, поэтому беглеца тюрьмой не напугаешь. Вот если б расстрел он бы ещё подумал, а так шо там тюрьма, шо тут тюрьма.
Я вижу решение не брать тех кто готов идти в сзч, и не создавать себе проблему без адекватных инструментов её преодоления. Но это если думать на 2 шага вперед. Это как будто банк брал бы сидельца за воровство в инкассаторы. Абсурд да? Для банка да, для ТЦК нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 19 лип, 2024 11:21, всього редагувалось 11 разів.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:07
Головне, вилка залишилася немаленька. То і судді/адвокати не будуть ображені..
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:09
Letusrock написав: Hotab написав:
Тобі сказали, що кинуться в останній момент, ти кривлявся «ага, копита зітруть». Так і вийшло, 1.7 млн за останні 10 днів.
Я ж вже писав вчора "помилився у степені волелюбності", виявилось що значний відсоток це стадо баранів яких можна так просто нагнути.
Шукачам зради наперед відповім - справа не в служити/неслужити, замість "оновлення даних" можна поставити будь-що, тут питання чи узурпатори можуть примусити до будь-чого чи все ж пересічні покажуть у відповідь жирний факер.
Поки що з 10 млн = 5 млн тримаються, 3-3,5 млн заброньовані відстрочники "предатєлі))", 1,5 млн "пасив"
Просто залякали людей - марафон рулить. За прикладом далеко ходити не треба, згадайте ковідний терор.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:10
_Mykola_ написав:
За таких умов, взагалі стає питання, а навішо був цей цирк з оновленням, якщо все-рівно повістка буде вважатися врученою у будь-якому варіанті?
ИМХО саме для наповнення реєстру актуальними даними. Це тільки ілюзія, що в ТЦК є всі дані про всіх чоловіків. Думаю були десятки тисяч тих, хто був в "тіні" для ТЦК (не має реєстрації, офіційної роботи, банківських рахунків), але добровільно оновив свої дані.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:11
_Mykola_ написав:
Дискусія, обновились\не обновились, скільки обновились.
Яка різниця крім одноразового штрафу фундаментально між першими і другими?
Повістку на укрпошту пришлють обом.
Врученою вона буде вважатися, що у першому, що у другому випадку.
Так у чому різниця для людини?
далі алгоритм дій "пасива" і "актива"?
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:20
Xenon написав:
❗️В Україні мінімум 6 млн чоловіків підпадають під штрафи за те, що не встигли оновити свої військово-облікові дані, — перший заступник комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук
Депутат каже, що така кількість порушників — доказ того, що процес оновлення даних реєстру військовозобов’язаних був зроблений «бездарно».
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:20
detroytred написав:
Якщо б не ображали один одного, то цікава дискусія змогла розвернутися.
Дійсно цікаво:
- хто в більшості оновивші дані (бідні, які 20 тис. в руках не тримали; небідні);
- хто у більшості потрапляє у військо зараз: ті, хто розуміє куди він йде; чи ті, хто не зрозумів, що там може бути.
Тут нещодавно інтерв'ю з бійцем РДК було. Сержант чітко вказав,що в РОА більшість в ній сприймало себе аля кіногероєм, з яким нічого занадтого не трапиться навіть в найгіршому випадку, і все, як по тв.
В наших деяких всл у відео останній рік постійно звучить: треба витягати людей, суспільство із теплої ванни (що на фронті все чудово); треба говорити і показувати людям правду, реал, як є; і саме це спонукає суспільство до збільшення активності у боротьбі;
що тоді всі проникнуться необхідністю та жагою до боротьби.
Ні. Це спонукає суспільство до "мир на любих умовах".
*якщо ми однаково розуміємо слово "суспільство"
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