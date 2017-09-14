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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:28
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:29
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Що первинне?
Відповідь у відповіді на питання: держава для громадянина чи громадянин для держави
что раньше появилось? Кто без другого проживет? Государство это сервис, который возомнил что он важнее того, для кого этот сервис предназначен. Лошадь не может быть главнее своего хозяина.
не буде держави - буде підарський підвал, розстріли, конфіскація майна, промивка дітей, примусова мобілізація але вже в іншу армію
Востаннє редагувалось trololo
в П'ят 19 лип, 2024 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:30
Letusrock написав: Hotab написав:
Тобі сказали, що кинуться в останній момент, ти кривлявся «ага, копита зітруть». Так і вийшло, 1.7 млн за останні 10 днів.
Я ж вже писав вчора "помилився у степені волелюбності", виявилось що значний відсоток це стадо баранів яких можна так просто нагнути.
Шукачам зради наперед відповім - справа не в служити/неслужити, замість "оновлення даних" можна поставити будь-що, тут питання чи узурпатори можуть примусити до будь-чого чи все ж пересічні покажуть у відповідь жирний факер.
Поки що з 10 млн = 5 млн тримаються, 3-3,5 млн заброньовані відстрочники "предатєлі))", 1,5 млн "пасив"
показати фак владі, щоб що? передати владу підарам, авось не вбють?
цифри ви пишете брехливі.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:39
trololo написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Що первинне?
Відповідь у відповіді на питання: держава для громадянина чи громадянин для держави
что раньше появилось? Кто без другого проживет? Государство это сервис, который возомнил что он важнее того, для кого этот сервис предназначен. Лошадь не может быть главнее своего хозяина.
не буде держави - буде підарський підвал, розстріли, конфіскація майна, промивка дітей, примусова мобілізація але вже в іншу армію
Точно? В первую очередь за пидвалы та розстрилы?
А от конфискации на пользу бурята Ербэна какие шаги предпринял наш широко кричащий с трибуны софорумчанин? Наверно уже рядом с Успихом наводит Краба на скопление новых чмобиков с вологодских степей?
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:44
vitaliiangel написав:
А налог на кондиционеры и горящие лампочки(и плазмы с марафетомарафоном) когда будет? Типа хочешь прохлады в +35 и шоб ноги дома не ломать с 21.00 до утра - скинь на шмыгогетманьку соточку, а Юзик с Кошевым за твоё здоровье за эти копеечки скушают пирожок с котлетой в "Велюре"!!!
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:53
vitaliiangel написав: _Mykola_ написав:
За таких умов, взагалі стає питання, а навішо був цей цирк з оновленням, якщо все-рівно повістка буде вважатися врученою у будь-якому варіанті?
рискну предположить цель у закона было а) напугать высокими штрафами б) выявить кто хоть немного лоялен к власти и готов воевать если ему вручат повестку.
Имхо бегуны в ЗСУ не нужны. 100 тыс сзч ещё большая проблема для власти, чем 1 млн ухылянтов. С ухылянтом понятно штраф, минус права и условный срок.
А с сзч что, в тюрьмах столько мест нет, и содержание одного заключённого по памяти обходится 10тыс грн/в мес. а если их амнистировать (или дать условно/ домашний арест) завтра все уйдут в сзч. Реальная проблема которую СМИ не освещают.
Принудиловкой власть создала ситуацию когда служба равна тюремному заключению, поэтому беглеца тюрьмой не напугаешь. Вот если б расстрел он бы ещё подумал, а так шо там тюрьма, шо тут тюрьма.
Я вижу решение не брать тех кто готов идти в сзч, и не создавать себе проблему без адекватных инструментов её преодоления. Но это если думать на 2 шага вперед. Это как будто банк брал бы сидельца за воровство в инкассаторы. Абсурд да? Для банка да, для ТЦК нет.
Главное чтоб 95я плесень не додумалась вместо дорог строить новые тюрьмы(ну или концлагеря). Как раз силами тех "добровольцев с гепатитом и сколиозом" кто обновился, но не попадает на стол к семинаристу по причине малого количества лопат.
Сколько там они кварталовцы заложили на дороги в 2025году? А в 26м? Не треть триллиона ли???
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:58
Дюрі-бачі написав: _Mykola_ написав:
За таких умов, взагалі стає питання, а навішо був цей цирк з оновленням, якщо все-рівно повістка буде вважатися врученою у будь-якому варіанті?
ИМХО саме для наповнення реєстру актуальними даними. Це тільки ілюзія, що в ТЦК є всі дані про всіх чоловіків. Думаю були десятки тисяч тих, хто був в "тіні" для ТЦК (не має реєстрації, офіційної роботи, банківських рахунків), але добровільно оновив свої дані.
Так а актуальность-то как проверяется/гарантируется? - вплоть до галки "я за кордоном"?..
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:07
detroytred написав:
Якщо б не ображали один одного, то цікава дискусія змогла розвернутися.
Дійсно цікаво:
- хто в більшості оновивші дані (бідні, які 20 тис. в руках не тримали; небідні);
- хто у більшості потрапляє у військо зараз: ті, хто розуміє куди він йде; чи ті, хто не зрозумів, що там може бути.
...........
Здесь не дискуссия нужна, а реальные данные по обновившим - сколько среди них забронированных, сколько не годных к службе, сколько до 25 лет, ...
Кстати, я вчера посчитал, что обязанных обновить данные у нас примерно 10 млн. или (с учётом выехавших) 9 млн., или даже примерно 8 млн. "штатских". Но я там посчитал только тех, кому сегодня 25-58, т.е. в 2022 было 23-56. К ним надо бы добавить тех, кому было 18-22 (почти 1 млн.) и 57 (ещё 244 тыс.). Да и тех, кому было 16-17 - они не все выехали. Тогда процент обновивших получится примерно 50%. Или даже ниже с учётом уточнений Andrey2512
и detroytred
. Да и 1 млн. выехавших, кот. я исключил из расчёта (хотя по закону они тоже должны обновить данные) надо бы добавить.
Тогда % обновивших вряд ли дотянет даже до 45%.
Имея все эти данные (хотя бы приблизительно), можно было бы что-то обсуждать.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:13
ЛАД написав: detroytred написав:
Якщо б не ображали один одного, то цікава дискусія змогла розвернутися.
Дійсно цікаво:
- хто в більшості оновивші дані (бідні, які 20 тис. в руках не тримали; небідні);
- хто у більшості потрапляє у військо зараз: ті, хто розуміє куди він йде; чи ті, хто не зрозумів, що там може бути.
...........
Здесь не дискуссия нужна, а реальные данные по обновившим - сколько среди них забронированных, сколько не годных к службе, сколько до 25 лет, ...
Кстати, я вчера посчитал, что обязанных обновить данные у нас примерно 10 млн. или (с учётом выехавших) 9 млн., или даже примерно 8 млн. "штатских". Но я там посчитал только тех, кому сегодня 25-58, т.е. в 2022 было 23-56. К ним надо бы добавить тех, кому было 18-22 (почти 1 млн.) и 57 (ещё 244 тыс.). Да и тех, кому было 16-17 - они не все выехали. Тогда процент обновивших получится примерно 50%. Или даже ниже с учётом уточнений Andrey2512
и detroytred
. Да и 1 млн. выехавших, кот. я исключил из расчёта (хотя по закону они тоже должны обновить данные) надо бы добавить.
Тогда % обновивших вряд ли дотянет даже до 45%.
Имея все эти данные (хотя бы приблизительно), можно было бы что-то обсуждать.
Так даже тут непонятно что обсуждать - с учетом заданных вчера вопросов. Ну ок, пришла "обновлянту" повестка - он "я нэ пиду" - и что дальше?
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:33
ЛАД написав: detroytred написав:
Якщо б не ображали один одного, то цікава дискусія змогла розвернутися.
Дійсно цікаво:
- хто в більшості оновивші дані (бідні, які 20 тис. в руках не тримали; небідні);
- хто у більшості потрапляє у військо зараз: ті, хто розуміє куди він йде; чи ті, хто не зрозумів, що там може бути.
...........
Здесь не дискуссия нужна, а реальные данные по обновившим - сколько среди них забронированных, сколько не годных к службе, сколько до 25 лет, ...
Кстати, я вчера посчитал, что обязанных обновить данные у нас примерно 10 млн. или (с учётом выехавших) 9 млн., или даже примерно 8 млн. "штатских". Но я там посчитал только тех, кому сегодня 25-58, т.е. в 2022 было 23-56. К ним надо бы добавить тех, кому было 18-22 (почти 1 млн.) и 57 (ещё 244 тыс.). Да и тех, кому было 16-17 - они не все выехали. Тогда процент обновивших получится примерно 50%. Или даже ниже с учётом уточнений Andrey2512
и detroytred
. Да и 1 млн. выехавших, кот. я исключил из расчёта (хотя по закону они тоже должны обновить данные) надо бы добавить.
Тогда % обновивших вряд ли дотянет даже до 45%.
Имея все эти данные (хотя бы приблизительно), можно было бы что-то обсуждать.
Я бачив учора Ваші розрахунки і ще двох форумчан. Гадав, що Будівельник на них зреагує, але він проігнорив і замість цього склепав черговий єралашик відносно збільшення податків.
Потім знов буде свої цифри зі стелі сунути.
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