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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9110911191129113>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:40

  detroytred написав:Я бачив учора Ваші розрахунки і ще двох форумчан. Гадав, що Будівельник на них зреагує, але він проігнорив і замість цього склепав черговий єралашик відносно збільшення податків.
Потім знов буде свої цифри зі стелі сунути.

Податки то ближче і більш нагально та болюче. По тому що викатили, будемо мати доволі суттєвий ріст цін на все. За весь цей податковий банкет заплатить пересічний зі своєї кишені.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:40

  _hunter написав:Так даже тут непонятно что обсуждать - с учетом заданных вчера вопросов. Ну ок, пришла "обновлянту" повестка - он "я нэ пиду" - и что дальше?

Обговорювалася мотивація. На оновлення.
Вплив штрафу.

В площині: раз можна штрафом (водійправами і т.д.) мотивувати)) оновити дані, то таким же чином можна мотивувати йти служити.

І другий аспект: чому? Бо бідні (версія Хотаба) чи ще з яких причин.
Ви, я так розумію, натякаєте на версію - оновити згодні, бо це не означає погодження йти служити. То чому б не оновити.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:43

  _Mykola_ написав:Податки то ближче і більш нагально та болюче. По тому що викатили, будемо мати доволі суттєвий ріст цін на все. За весь цей податковий банкет заплатить пересічний зі своєї кишені.

Безумовно і беззаперечно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:44

  trololo написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Що первинне?
Відповідь у відповіді на питання: держава для громадянина чи громадянин для держави
что раньше появилось? Кто без другого проживет? Государство это сервис, который возомнил что он важнее того, для кого этот сервис предназначен. Лошадь не может быть главнее своего хозяина.


не буде держави - буде підарський підвал, розстріли, конфіскація майна, промивка дітей, примусова мобілізація але вже в іншу армію

Оприлюдніть Ваш статус як військовозобов'язаного?
Щоб було зрозуміло до якої групи відноситесь... :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:показати фак владі, щоб що?

щоб вона отямилась і відійшла від принципу "одним пряники, решті - кнути"
  trololo написав:передати владу підарам

саме так називають нашу владу "в народі" ))
  trololo написав:цифри ви пишете брехливі.

назвіть свої, правдиві
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так а актуальность-то как проверяется/гарантируется? - вплоть до галки "я за кордоном"?..

а опція "я у підвалі, в окупації під Бердянськом" є? Був би гарний спосіб оновитись без наслідків))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:58

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  _Mykola_ написав:За таких умов, взагалі стає питання, а навішо був цей цирк з оновленням, якщо все-рівно повістка буде вважатися врученою у будь-якому варіанті?

ИМХО саме для наповнення реєстру актуальними даними. Це тільки ілюзія, що в ТЦК є всі дані про всіх чоловіків. Думаю були десятки тисяч тих, хто був в "тіні" для ТЦК (не має реєстрації, офіційної роботи, банківських рахунків), але добровільно оновив свої дані.

Так а актуальность-то как проверяется/гарантируется? - вплоть до галки "я за кордоном"?..

Там при обновлении вроде надо было код из смс ввести.
Так вот, находился ли телефон в роуминге в момент получения смс, и если нет, то возле какой вышки мобильной свзяи, технически элементарно определить.
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:00

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Я бачив учора Ваші розрахунки і ще двох форумчан. Гадав, що Будівельник на них зреагує, але він проігнорив і замість цього склепав черговий єралашик відносно збільшення податків.
Потім знов буде свої цифри зі стелі сунути.

Податки то ближче і більш нагально та болюче. По тому що викатили, будемо мати доволі суттєвий ріст цін на все. За весь цей податковий банкет заплатить пересічний зі своєї кишені.

А иначе никогда и не бывало.
За все проблемы в стране платит всегда пересичный.
А рост цен, конечно, будет. Сложится всё - и рост тарифов, и рост налогов. Рост налогов, правда, болезненнее - за квартиру можно и не платить, а за еду человек хочешь-не хочешь заплатит. Правда, если начнут за неуплату отрезать свет, воду, газ... Но тут результаты не берусь предсказывать.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:11

  anduzenko написав:Там при обновлении вроде надо было код из смс ввести.
Так вот, находился ли телефон в роуминге в момент получения смс, и если нет, то возле какой вышки мобильной свзяи, технически элементарно определить.

З цього моменту детальніше, можете хоч в загальному принципі пояснити, як мобільний застосунок зможе отримати ці дані, особливо якщо на мобільному стоять останні версії iOS та Андроїд? :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:21

  _Mykola_ написав:
  anduzenko написав:Там при обновлении вроде надо было код из смс ввести.
Так вот, находился ли телефон в роуминге в момент получения смс, и если нет, то возле какой вышки мобильной свзяи, технически элементарно определить.

З цього моменту детальніше, можете хоч в загальному принципі пояснити, як мобільний застосунок зможе отримати ці дані, особливо якщо на мобільному стоять останні версії iOS та Андроїд? :mrgreen:
за иос не в курсе я от яблок отказался в 2019. Любое приложение на андроиде видит код оператора а значит и страну. Как это работает в роуминге не проверял.

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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