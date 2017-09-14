detroytred написав:Я бачив учора Ваші розрахунки і ще двох форумчан. Гадав, що Будівельник на них зреагує, але він проігнорив і замість цього склепав черговий єралашик відносно збільшення податків. Потім знов буде свої цифри зі стелі сунути.
Податки то ближче і більш нагально та болюче. По тому що викатили, будемо мати доволі суттєвий ріст цін на все. За весь цей податковий банкет заплатить пересічний зі своєї кишені.
_Mykola_ написав:За таких умов, взагалі стає питання, а навішо був цей цирк з оновленням, якщо все-рівно повістка буде вважатися врученою у будь-якому варіанті?
ИМХО саме для наповнення реєстру актуальними даними. Це тільки ілюзія, що в ТЦК є всі дані про всіх чоловіків. Думаю були десятки тисяч тих, хто був в "тіні" для ТЦК (не має реєстрації, офіційної роботи, банківських рахунків), але добровільно оновив свої дані.
Так а актуальность-то как проверяется/гарантируется? - вплоть до галки "я за кордоном"?..
Там при обновлении вроде надо было код из смс ввести. Так вот, находился ли телефон в роуминге в момент получения смс, и если нет, то возле какой вышки мобильной свзяи, технически элементарно определить.
detroytred написав:Я бачив учора Ваші розрахунки і ще двох форумчан. Гадав, що Будівельник на них зреагує, але він проігнорив і замість цього склепав черговий єралашик відносно збільшення податків. Потім знов буде свої цифри зі стелі сунути.
Податки то ближче і більш нагально та болюче. По тому що викатили, будемо мати доволі суттєвий ріст цін на все. За весь цей податковий банкет заплатить пересічний зі своєї кишені.
А иначе никогда и не бывало. За все проблемы в стране платит всегда пересичный. А рост цен, конечно, будет. Сложится всё - и рост тарифов, и рост налогов. Рост налогов, правда, болезненнее - за квартиру можно и не платить, а за еду человек хочешь-не хочешь заплатит. Правда, если начнут за неуплату отрезать свет, воду, газ... Но тут результаты не берусь предсказывать.
anduzenko написав:Там при обновлении вроде надо было код из смс ввести. Так вот, находился ли телефон в роуминге в момент получения смс, и если нет, то возле какой вышки мобильной свзяи, технически элементарно определить.
З цього моменту детальніше, можете хоч в загальному принципі пояснити, як мобільний застосунок зможе отримати ці дані, особливо якщо на мобільному стоять останні версії iOS та Андроїд?
anduzenko написав:Там при обновлении вроде надо было код из смс ввести. Так вот, находился ли телефон в роуминге в момент получения смс, и если нет, то возле какой вышки мобильной свзяи, технически элементарно определить.
З цього моменту детальніше, можете хоч в загальному принципі пояснити, як мобільний застосунок зможе отримати ці дані, особливо якщо на мобільному стоять останні версії iOS та Андроїд?
за иос не в курсе я от яблок отказался в 2019. Любое приложение на андроиде видит код оператора а значит и страну. Как это работает в роуминге не проверял.