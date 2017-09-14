|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:22
anduzenko написав: _hunter написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО саме для наповнення реєстру актуальними даними. Це тільки ілюзія, що в ТЦК є всі дані про всіх чоловіків. Думаю були десятки тисяч тих, хто був в "тіні" для ТЦК (не має реєстрації, офіційної роботи, банківських рахунків), але добровільно оновив свої дані.
Так а актуальность-то как проверяется/гарантируется? - вплоть до галки "я за кордоном"?..
Там при обновлении вроде надо было код из смс ввести.
Так вот, находился ли телефон в роуминге в момент получения смс, и если нет, то возле какой вышки мобильной свзяи, технически элементарно определить.
не нужен там код...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8118
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:24
detroytred написав: _hunter написав:
Так даже тут непонятно что обсуждать - с учетом заданных вчера вопросов. Ну ок, пришла "обновлянту" повестка - он "я нэ пиду" - и что дальше?
Обговорювалася мотивація. На оновлення.
Вплив штрафу.
В площині: раз можна штрафом (водійправами і т.д.) мотивувати)) оновити дані, то таким же чином можна мотивувати йти служити.
І другий аспект: чому? Бо бідні (версія Хотаба) чи ще з яких причин.
Ви, я так розумію, натякаєте на версію - оновити згодні, бо це не означає погодження йти служити. То чому б не оновити.
я понимаю, что мотивация. Но цель, вроде как, была - усилить мобилизацию?.. И вот как первое собираются превращать во второе - мне непонятно...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8118
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|62863
|
|
|1493
|221961
|
|
|6076
|707094
|
|