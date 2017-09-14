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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9110911191129113
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:22

  anduzenko написав:
  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО саме для наповнення реєстру актуальними даними. Це тільки ілюзія, що в ТЦК є всі дані про всіх чоловіків. Думаю були десятки тисяч тих, хто був в "тіні" для ТЦК (не має реєстрації, офіційної роботи, банківських рахунків), але добровільно оновив свої дані.

Так а актуальность-то как проверяется/гарантируется? - вплоть до галки "я за кордоном"?..

Там при обновлении вроде надо было код из смс ввести.
Так вот, находился ли телефон в роуминге в момент получения смс, и если нет, то возле какой вышки мобильной свзяи, технически элементарно определить.

не нужен там код...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:24

  detroytred написав:
  _hunter написав:Так даже тут непонятно что обсуждать - с учетом заданных вчера вопросов. Ну ок, пришла "обновлянту" повестка - он "я нэ пиду" - и что дальше?

Обговорювалася мотивація. На оновлення.
Вплив штрафу.

В площині: раз можна штрафом (водійправами і т.д.) мотивувати)) оновити дані, то таким же чином можна мотивувати йти служити.

І другий аспект: чому? Бо бідні (версія Хотаба) чи ще з яких причин.
Ви, я так розумію, натякаєте на версію - оновити згодні, бо це не означає погодження йти служити. То чому б не оновити.

я понимаю, что мотивация. Но цель, вроде как, была - усилить мобилизацию?.. И вот как первое собираются превращать во второе - мне непонятно...
_hunter
 
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  #<1 ... 9110911191129113
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