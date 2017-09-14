Дюрі-бачі написав:ИМХО саме для наповнення реєстру актуальними даними. Це тільки ілюзія, що в ТЦК є всі дані про всіх чоловіків. Думаю були десятки тисяч тих, хто був в "тіні" для ТЦК (не має реєстрації, офіційної роботи, банківських рахунків), але добровільно оновив свої дані.
Так а актуальность-то как проверяется/гарантируется? - вплоть до галки "я за кордоном"?..
Там при обновлении вроде надо было код из смс ввести. Так вот, находился ли телефон в роуминге в момент получения смс, и если нет, то возле какой вышки мобильной свзяи, технически элементарно определить.
vitaliiangel написав: А с сзч что, в тюрьмах столько мест нет, и содержание одного заключённого по памяти обходится 10тыс грн/в мес. а если их амнистировать (или дать условно/ домашний арест) завтра все уйдут в сзч. .
тут також не все гладко по закону. Коли ловлять сзшника його намагаються запхати назад в частину, наше керівництво старається не приймати, але всяко буває, якщо людини треба. По друге є відмовники. Держава мяко кажучи теж закриває на них очі. Якщо не пруть буром - типу я не піду бо ви всі євреї і голубі... а допустим подають рапорт , що в звязку з погіршенням здоровя не мож.. корочє з покаранням знов не склалось. Між законом і виконанням прірва і все на свавіллі. Таке приводить до шизофренії в державному маштабі. Виходить що тих що тянуть тих і бють.
vitaliiangel написав:Banderlog На РФ с этим делом очень строго, беглецам сразу светит 15 лет. Могут перенять опыт.
Так патриоты с гавкающей психологией же пишут что там пидары и буряты - а тут рай, безвиз и лани из соняшником та котлеты по киевски отаки. Какой ещё опыт с почти пожизненным? Какие Чёрные Дельфины, Полярные Совы и Чёрные Лебеди в степях Черкасской области? Или сразу к повестке без вручения решение суда о пожизненном досылать на следующей неделе будут?
detroytred написав:Я бачив учора Ваші розрахунки і ще двох форумчан. Гадав, що Будівельник на них зреагує, але він проігнорив і замість цього склепав черговий єралашик відносно збільшення податків. Потім знов буде свої цифри зі стелі сунути.
Податки то ближче і більш нагально та болюче. По тому що викатили, будемо мати доволі суттєвий ріст цін на все. За весь цей податковий банкет заплатить пересічний зі своєї кишені.
якщо в пересіченого нема пеньонзів, то він перейде на підножний корм і натуральне господарство, але ВВП не виросте і податки не буде з чого брати, тому або включати друкартський станок ще потужніше, щоб курс вжуууухх, або клянчити в партнерів дайте куме ще бо нема чим вертати позички взяті раніше