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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9111911291139114>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:22

  anduzenko написав:
  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО саме для наповнення реєстру актуальними даними. Це тільки ілюзія, що в ТЦК є всі дані про всіх чоловіків. Думаю були десятки тисяч тих, хто був в "тіні" для ТЦК (не має реєстрації, офіційної роботи, банківських рахунків), але добровільно оновив свої дані.

Так а актуальность-то как проверяется/гарантируется? - вплоть до галки "я за кордоном"?..

Там при обновлении вроде надо было код из смс ввести.
Так вот, находился ли телефон в роуминге в момент получения смс, и если нет, то возле какой вышки мобильной свзяи, технически элементарно определить.

не нужен там код...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:24

  detroytred написав:
  _hunter написав:Так даже тут непонятно что обсуждать - с учетом заданных вчера вопросов. Ну ок, пришла "обновлянту" повестка - он "я нэ пиду" - и что дальше?

Обговорювалася мотивація. На оновлення.
Вплив штрафу.

В площині: раз можна штрафом (водійправами і т.д.) мотивувати)) оновити дані, то таким же чином можна мотивувати йти служити.

І другий аспект: чому? Бо бідні (версія Хотаба) чи ще з яких причин.
Ви, я так розумію, натякаєте на версію - оновити згодні, бо це не означає погодження йти служити. То чому б не оновити.

я понимаю, что мотивация. Но цель, вроде как, была - усилить мобилизацию?.. И вот как первое собираются превращать во второе - мне непонятно...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:55

Зеленський зазначив, усі б дуже зраділи, якби війну вдалося завершити так швидко - "але питання, якою ціною - і хто її заплатить".

На його переконання, платити за це довелося б Україні.

"Це означатиме просто зупинитися - і віддати [території], і забути. Санкції знімуть, Путін отримає землю, зробить із цього перемогу. Ми ніколи на це не підемо", - сказав Зеленський.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4ng93y6eyjo

Питання якою ціною продовжувати (і досягнути перемоги) не стоїть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:56

  vitaliiangel написав:
А с сзч что, в тюрьмах столько мест нет, и содержание одного заключённого по памяти обходится 10тыс грн/в мес. а если их амнистировать (или дать условно/ домашний арест) завтра все уйдут в сзч. .
тут також не все гладко по закону.
Коли ловлять сзшника його намагаються запхати назад в частину, наше керівництво старається не приймати, але всяко буває, якщо людини треба.
По друге є відмовники. Держава мяко кажучи теж закриває на них очі. Якщо не пруть буром - типу я не піду бо ви всі євреї і голубі... а допустим подають рапорт , що в звязку з погіршенням здоровя не мож.. корочє з покаранням знов не склалось.
Між законом і виконанням прірва і все на свавіллі. Таке приводить до шизофренії в державному маштабі. Виходить що тих що тянуть тих і бють.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:02

Banderlog На РФ с этим делом очень строго, беглецам сразу светит 15 лет. Могут перенять опыт.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:05

  Banderlog написав:Виходить що тих що тянуть тих і бють.

В самісіньку десятку.

Б'ють, ще й ржуть, замість того, щоб на руках носити і віддячувати.

В мене знайомий постійно підкреслює: не вздумай показати, що ти нормальна адекватна людина...
А що порядна тим паче.
Тільки зі своїм близьким оточенням можеш бути нормальним.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 19 лип, 2024 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:08

  vitaliiangel написав:Banderlog На РФ с этим делом очень строго, беглецам сразу светит 15 лет. Могут перенять опыт.

Так патриоты с гавкающей психологией же пишут что там пидары и буряты - а тут рай, безвиз и лани из соняшником та котлеты по киевски отаки.
Какой ещё опыт с почти пожизненным? Какие Чёрные Дельфины, Полярные Совы и Чёрные Лебеди в степях Черкасской области?
Или сразу к повестке без вручения решение суда о пожизненном досылать на следующей неделе будут?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:09

  detroytred написав:Б'ють, ще й ржуть, замість того, щоб на руках носити і віддячувати
ну на руках тоже носят. Вперёд ногами
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:11

  барабашов написав:Или сразу к повестке без вручения решение суда о пожизненном досылать на следующей неделе будут
каждый штраф будут освещать в СМИ. Щоб усі боялись, щоб не насміхались над воєнкомом.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:29

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Я бачив учора Ваші розрахунки і ще двох форумчан. Гадав, що Будівельник на них зреагує, але він проігнорив і замість цього склепав черговий єралашик відносно збільшення податків.
Потім знов буде свої цифри зі стелі сунути.

Податки то ближче і більш нагально та болюче. По тому що викатили, будемо мати доволі суттєвий ріст цін на все. За весь цей податковий банкет заплатить пересічний зі своєї кишені.

якщо в пересіченого нема пеньонзів, то він перейде на підножний корм і натуральне господарство, але ВВП не виросте і податки не буде з чого брати, тому або включати друкартський станок ще потужніше, щоб курс вжуууухх, або клянчити в партнерів дайте куме ще бо нема чим вертати позички взяті раніше
flyman
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