_hunter написав:Так даже тут непонятно что обсуждать - с учетом заданных вчера вопросов. Ну ок, пришла "обновлянту" повестка - он "я нэ пиду" - и что дальше?
Обговорювалася мотивація. На оновлення. Вплив штрафу.
В площині: раз можна штрафом (водійправами і т.д.) мотивувати)) оновити дані, то таким же чином можна мотивувати йти служити.
І другий аспект: чому? Бо бідні (версія Хотаба) чи ще з яких причин. Ви, я так розумію, натякаєте на версію - оновити згодні, бо це не означає погодження йти служити. То чому б не оновити.
так, тільки невідомо скільки з 1000 обновивших, прибуде на бойову повістку, а потім ще скільки лишиться після КМБ, а скільки доїде до частини по дорозі не схопивши епілепсію чи не випаде з Камазу/вагону за пивом в ларьок і потім не зможе догнати засіб транспортування. Приводили розрахунки, що до справжнього воєна лишиться чи то 1% чи 10% новомобілізованих недонапіпридатних, там якось мутно було сформульовано.
Вітальєн ще писав, що їх ще потрібно годувати. Тобто загребли 100 отримали 10 воєнів і 90 цицькоцмудильників, податки тоді в рази підняти, бо не вистачатиме ще більше