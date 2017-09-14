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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9111911291139114
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:32

усушка-утруска

  detroytred написав:
  _hunter написав:Так даже тут непонятно что обсуждать - с учетом заданных вчера вопросов. Ну ок, пришла "обновлянту" повестка - он "я нэ пиду" - и что дальше?

Обговорювалася мотивація. На оновлення.
Вплив штрафу.

В площині: раз можна штрафом (водійправами і т.д.) мотивувати)) оновити дані, то таким же чином можна мотивувати йти служити.

І другий аспект: чому? Бо бідні (версія Хотаба) чи ще з яких причин.
Ви, я так розумію, натякаєте на версію - оновити згодні, бо це не означає погодження йти служити. То чому б не оновити.

так, тільки невідомо скільки з 1000 обновивших, прибуде на бойову повістку, а потім ще скільки лишиться після КМБ, а скільки доїде до частини по дорозі не схопивши епілепсію чи не випаде з Камазу/вагону за пивом в ларьок і потім не зможе догнати засіб транспортування. Приводили розрахунки, що до справжнього воєна лишиться чи то 1% чи 10% новомобілізованих недонапіпридатних, там якось мутно було сформульовано.

Вітальєн ще писав, що їх ще потрібно годувати. Тобто загребли 100 отримали 10 воєнів і 90 цицькоцмудильників, податки тоді в рази підняти, бо не вистачатиме ще більше
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:39

  detroytred написав:Зеленський зазначив, усі б дуже зраділи, якби війну вдалося завершити так швидко - "але питання, якою ціною - і хто її заплатить".

На його переконання, платити за це довелося б Україні.

"Це означатиме просто зупинитися - і віддати [території], і забути. Санкції знімуть, Путін отримає землю, зробить із цього перемогу. Ми ніколи на це не підемо", - сказав Зеленський.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4ng93y6eyjo

Питання якою ціною продовжувати (і досягнути перемоги) не стоїть.

а питання булави?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:40

  detroytred написав:Зеленський зазначив, усі б дуже зраділи, якби війну вдалося завершити так швидко - "але питання, якою ціною - і хто її заплатить".

На його переконання, платити за це довелося б Україні.

"Це означатиме просто зупинитися - і віддати [території], і забути. Санкції знімуть, Путін отримає землю, зробить із цього перемогу. Ми ніколи на це не підемо", - сказав Зеленський.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4ng93y6eyjo

Питання якою ціною продовжувати (і досягнути перемоги) не стоїть.
та нормально каже, торгується.
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:40

  flyman написав:Вітальєн ще писав, що їх ще потрібно годувати. Тобто загребли 100 отримали 10 воєнів і 90 цицькоцмудильників, податки тоді в рази підняти, бо не вистачатиме ще більше
кого кормить? Автоматы раздали и дальше крутись как можешь, не забудь делиться с командиром.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:43

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Вітальєн ще писав, що їх ще потрібно годувати. Тобто загребли 100 отримали 10 воєнів і 90 цицькоцмудильників, податки тоді в рази підняти, бо не вистачатиме ще більше
кого кормить? Автоматы раздали и дальше крутись как можешь, не забудь делиться с командиром.

а як же буряти? конкуренти чи хто?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:54

  flyman написав:а як же буряти?
кабаны, зайцы, утки в приоритете. Бурятов не ем.
vitaliiangel
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