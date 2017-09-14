detroytred написав:Я бачив учора Ваші розрахунки і ще двох форумчан. Гадав, що Будівельник на них зреагує, але він проігнорив і замість цього склепав черговий єралашик відносно збільшення податків. Потім знов буде свої цифри зі стелі сунути.
Податки то ближче і більш нагально та болюче. По тому що викатили, будемо мати доволі суттєвий ріст цін на все. За весь цей податковий банкет заплатить пересічний зі своєї кишені.
якщо в пересіченого нема пеньонзів, то він перейде на підножний корм і натуральне господарство, але ВВП не виросте і податки не буде з чого брати, тому або включати друкартський станок ще потужніше, щоб курс вжуууухх, або клянчити в партнерів дайте куме ще бо нема чим вертати позички взяті раніше
_hunter написав:Так даже тут непонятно что обсуждать - с учетом заданных вчера вопросов. Ну ок, пришла "обновлянту" повестка - он "я нэ пиду" - и что дальше?
Обговорювалася мотивація. На оновлення. Вплив штрафу.
В площині: раз можна штрафом (водійправами і т.д.) мотивувати)) оновити дані, то таким же чином можна мотивувати йти служити.
І другий аспект: чому? Бо бідні (версія Хотаба) чи ще з яких причин. Ви, я так розумію, натякаєте на версію - оновити згодні, бо це не означає погодження йти служити. То чому б не оновити.
так, тільки невідомо скільки з 1000 обновивших, прибуде на бойову повістку, а потім ще скільки лишиться після КМБ, а скільки доїде до частини по дорозі не схопивши епілепсію чи не випаде з Камазу/вагону за пивом в ларьок і потім не зможе догнати засіб транспортування. Приводили розрахунки, що до справжнього воєна лишиться чи то 1% чи 10% новомобілізованих недонапіпридатних, там якось мутно було сформульовано.
Вітальєн ще писав, що їх ще потрібно годувати. Тобто загребли 100 отримали 10 воєнів і 90 цицькоцмудильників, податки тоді в рази підняти, бо не вистачатиме ще більше
Как сообщает Wall Street Journal, спецслужбы США предупредили администрацию, что Россия может предоставить современное оружие хуситам в Йемене в ответ на разрешение Байдена Украине атаковать российскую территорию с использованием американского оружия.
Белый дом предпринимает дипломатические усилия через третью страну, чтобы помешать Путину сделать это.