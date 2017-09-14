у меня с ВОВ вернулись все деды. так значит про 20 лямов погибших все враки?
железная логика у хартумских летунов. по ходу пробухал лекции на которых рассказывали про репрезентативную выборку.
|
|
|
Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:40
Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:49
а че вы только плюсовый вариант всем в нос тычете?
у меня из соседнего дома пошел 35 лет отроду по вовестке. две недели на фронте и инвалид на всю жизнь без ног. и двух лимонов у него нету как у Успиха.
мне тех двух лимонов и нахрен не нужно. свои ноги как то важнее.
Востаннє редагувалось tester7336 в П'ят 19 лип, 2024 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:50
Що там про дурня який як щось не зрозуміє - так відразу збреше?
Де я писав про СВОЮ унікальнысть чи важливість?
Ба більше
Де я писав про унікальнысть чи важливість багатих?
то як -служба в ЗСУ це добре - але й розум деколи треба вмикати
1 Те що податки будуть під час війни піднімати -це очевидно і правильно
2 Те що можна було додатково НАВАНТАЖИТИ багатих і автоматично на ці суми ПОЛЕГШИТИ життя бідним - це те про що я писав.
От тільки бідні наслухались совків і далі плачуть , коляться але жруть кактус...
А чому
А тому що в своїх головах заперечують те що БАГАТСТВО це ДОСЯГНЕННЯ за яке заплачено власним життям...
Тому
якщо це досягнення, то жоден люмпен немає права відкривати свої захцянки на ці досягнення..
А в БАГАТОГО відсутні зобовязання ділитись своїм багатством
В нього є ПРАВО поділитись..але це його право.
Так зрозуміло?
Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:01
так шо, всьоо? : Ваш всепорадник Сосk'iN таки переконав розпродати всі свої ОВДП та закупитися баксами?
пізднувата пізднувата...
Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:11
Можна я спробую
1 Серед тих хто оновив данні точно є 3 млн які впевнені що цього року їх не призвуть
Це 0,8 млн економічно заброньованих+2,2 млн(довідник стеля) багатодітних батьків, опікунів,інвалідів, людей віком в 55+
2 Таким чином на 0,2 млн необхідних ЗСУ є 2 млн потенційних претендентів...
На 1 місце в ЗСУ - 10 потенційних кандидатів...
3 Ясно що серед цих 2 млн швидко знайдуться ті, 0,2млн які після отримання повістки на ВЛК - підуть в рекрутингові компанії і через них оформляться в ЗСУ
4 Тих 1,8 млн які залишаться ТЦК буде постійно бомбардувати повістками (раз в три місяці) таким чином до бюджету буде додатково внесено
1,8млн*3 рази*17000 =90млрд нарахованих штрафів..думаю що 30-50 млрд реально Держава отримає.
5 При цьому
Зверніть увагу що по факту для цих 1,8 млн немає в ЗСУ навіть місця..але для влади яка любить розпатякувати про справедливість -все логічно
ПС
Ось дивіться
Гетьманцев що робив/казав
а - бронювати не дамо ( заберемо кого і коли схочимо) перший постріл в ногу економіці
б - податки піднімемо -другий постріл в живіт економіці
в - адміністрування посилимо ( чи ви думаєте навщо податківцям в 2 рази підняли зарплати ще до того як Держава отримала гроші від задекларованих але не реалізованих рухах по оподаткуванню - третій,контрольний постріл в голову економіці
|