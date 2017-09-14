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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:50
Banderlog написав: budivelnik написав:
А якби тутешні не слухали реуголкінів про відповідальність можновладців, а слухали простих ларьочників...дивишся і влада б підтягнулась і дала можливість багатим платити...
а тепер 95% заплатять бідні..
Це Вам яскраво продемонструє що таке вміння розуміти причини і наслідки своїх вподобань.
всі платять і всі воюють. В нас рівність. Багатий ти чи бідний, дурний чи розумний...у всіх 1 голос.
ваша важливість для держави тільки у вас в голові.
Що там про дурня який як щось не зрозуміє - так відразу збреше?
Де я писав про СВОЮ унікальнысть чи важливість?
Ба більше
Де я писав про унікальнысть чи важливість багатих?
то як -служба в ЗСУ це добре - але й розум деколи треба вмикати
1 Те що податки будуть під час війни піднімати -це очевидно і правильно
2 Те що можна було додатково НАВАНТАЖИТИ багатих і автоматично на ці суми ПОЛЕГШИТИ життя бідним - це те про що я писав.
От тільки бідні наслухались совків і далі плачуть , коляться але жруть кактус
...
А чому
А тому що в своїх головах заперечують те що БАГАТСТВО це ДОСЯГНЕННЯ за яке заплачено власним життям...
Тому
якщо це досягнення, то жоден люмпен немає права відкривати свої захцянки на ці досягнення..
А в БАГАТОГО відсутні зобовязання ділитись своїм багатством
В нього є ПРАВО поділитись..але це його право.
Так зрозуміло?
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:01
flyman написав:
якщо в пересіченого нема пеньонзів, то він перейде на підножний корм і натуральне господарство, але ВВП не виросте і податки не буде з чого брати, тому або включати друкартський станок ще потужніше, щоб курс вжуууухх, або клянчити в партнерів дайте куме ще бо нема чим вертати позички взяті раніше
так шо, всьоо? : Ваш всепорадник
Сосk'iN таки переконав розпродати всі свої ОВДП та закупитися баксами?
пізднувата пізднувата...
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:11
_Mykola_ написав:
За таких умов, взагалі стає питання, а навішо був цей цирк з оновленням, якщо все-рівно повістка буде вважатися врученою у будь-якому варіанті?
Можна я спробую
1 Серед тих хто оновив данні точно є 3 млн які впевнені що цього року їх не призвуть
Це 0,8 млн економічно заброньованих+2,2 млн(довідник стеля) багатодітних батьків, опікунів,інвалідів, людей віком в 55+
2 Таким чином на 0,2 млн необхідних ЗСУ є 2 млн потенційних претендентів...
На 1 місце в ЗСУ - 10 потенційних кандидатів...
3 Ясно що серед цих 2 млн швидко знайдуться ті, 0,2млн які після отримання повістки на ВЛК - підуть в рекрутингові компанії і через них оформляться в ЗСУ
4 Тих 1,8 млн які залишаться ТЦК буде постійно бомбардувати повістками (раз в три місяці) таким чином до бюджету буде додатково внесено
1,8млн*3 рази*17000 =90млрд нарахованих штрафів..думаю що 30-50 млрд реально Держава отримає.
5 При цьому
Зверніть увагу що по факту для цих 1,8 млн немає в ЗСУ навіть місця..але для влади яка любить розпатякувати про справедливість -все логічно
ПС
Ось дивіться
Гетьманцев що робив/казав
а - бронювати не дамо ( заберемо кого і коли схочимо) перший постріл в ногу економіці
б - податки піднімемо -другий постріл в живіт економіці
в - адміністрування посилимо ( чи ви думаєте навщо податківцям в 2 рази підняли зарплати ще до того як Держава отримала гроші від задекларованих але не реалізованих рухах по оподаткуванню - третій,контрольний постріл в голову економіці
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:44
dimo_0n написав:
Песикот на месте.
Будивельник на месте.
Успих, он же Долярчик - на месте.
Где холява и Флер? У меня для них интересные новости.
И где новости ? )
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:47
_Mykola_ написав:
Це, так розумію, значним чином правило яке безпосередньо відноситься до служби?
Як не дивно, для цивілки ще більше!
Особливо з сусідами.
Особисто перевірив.
Ті ушльопки (неплатники за квартиру, домофон, смітники, ледацюги), поки з ними нормально спілкувався, намагалися трошки хамити-дерзити (про повагу і овсім мови не було); послав на юх тощо фактично за дрібниці; гадав, що капець сусідські війни почнуться; але диво дивне сталося -- почали вітатися навіть здалеку та поважно на ви звертатися.
Це знайомий підказав, коли його сусіди роками по дрібному пакостили, бо, як він пояснив, знали, що неадекватної відповіді не буде, а потім зайняли МОП і ...; він в поважному чині, розхерячив їм в 3 ночі двері усім; фіг, хто поліцію викликав; на другий день все своє прибрали; і всім навкруги пояснюють -- з отим краще не зв'язуватися; він ненормальний.
Ну а зі служби стосовно працьовитості показовий приклад комбата Вереса: він підбиває 3-5 танків, йому за це нічого, бо знають -- він може, вимагають ще більшого результата, якщо не дає, то сварять; сусід комбат підбив один за місяць -- нагороди, подяки, шана. Йому це прямо пояснив начальник.
Аналогічно з аватрами, дурнями -- *ну що з них узяти, працюйте за них, інакше отримаєте на горіхи*.
Да і прикол: всі тягнуть мені ключі від квартир, коли в'їжджають. Родичам не віддають, йдуть до мене. Мішок цілий назбирався. Вирішив досить, бо за всіма доглядати напряг...
Наче дрібниці, але коли багато, то це час. Да і випадки іноді трапляються неочікувані... Вирішувати час, нерви.
Відмовив одному. Так став паганим, майже ворогом.
Зато ті, кому він ключі ні за що не дасть, для нього друзі.
І нах мені це все треба?
Коротше: є пісня в фільмі *не бійся, я з тобою* від вожака банди (там про інтелігента, але це підходить і до інших складових порядності)))
Користуються всі, кому не лінь.
Порядним, працьовитим, адекватним тощо добре бути лише серед такого ж оточення.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 17:40
budivelnik написав:
1,8млн*3 рази*17000 =90млрд нарахованих штрафів..думаю що 30-50 млрд реально Держава отримає.
Не вірю я в те, що ТЦК осилять цю місію. Хоч би 10 млрд. зібрати не заваливши адмін суди і виконавчу службу
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 17:46
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
1,8млн*3 рази*17000 =90млрд нарахованих штрафів..думаю що 30-50 млрд реально Держава отримає.
Не вірю я в те, що ТЦК осилять цю місію. Хоч би 10 млрд. зібрати не заваливши адмін суди і виконавчу службу
Да і визначитися треба.
Бо зранку Хотаб опирався на -- такі гроші в руках ніколи не тримали.
А зараз Будівельник легко виводить, що кожні три місяці вони (третина-половина з них) будуть сплачувати.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 17:51
detroytred різні цільові аудиторії.
Серед моїх знайомих є ІТшники, які б і щомісяця платили, лише б ТЦК відстав від них, а є заробітчани, які ВЦ без солі доїдають і продають холодильники/телевізори з дому...
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 17:59
Дюрі-бачі написав:detroytred
різні цільові аудиторії.
Серед моїх знайомих є ІТшники, які б і щомісяця платили, лише б ТЦК відстав від них, а є заробітчани, які ВЦ без солі доїдають і продають холодильники/телевізори з дому...
Так от все вертілося навколо - чи вдасться владі з перших отримувати гроші, а других залучити до війська?
І головне - гроші в бюджет, а не воєнкому в кишеню; а других вмотивано до війська, а не в СЗЧ, відмовники, аватари.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:03
detroytred
Не знаю, мала ймовірність. Скоріше гроші від перших отримають юристи які будуть все оспорювати і максимально затягувати, а від других - головну біль поліція.
Хоча економічним бронюванням і контрактами із терміном можна було б і отримати гроші в бюджет і вмотивованих бійців.
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