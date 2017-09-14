Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:47

_Mykola_ написав: Це, так розумію, значним чином правило яке безпосередньо відноситься до служби? Це, так розумію, значним чином правило яке безпосередньо відноситься до служби?

Як не дивно, для цивілки ще більше!Особливо з сусідами.Особисто перевірив.Ті ушльопки (неплатники за квартиру, домофон, смітники, ледацюги), поки з ними нормально спілкувався, намагалися трошки хамити-дерзити (про повагу і овсім мови не було); послав на юх тощо фактично за дрібниці; гадав, що капець сусідські війни почнуться; але диво дивне сталося -- почали вітатися навіть здалеку та поважно на ви звертатися.Це знайомий підказав, коли його сусіди роками по дрібному пакостили, бо, як він пояснив, знали, що неадекватної відповіді не буде, а потім зайняли МОП і ...; він в поважному чині, розхерячив їм в 3 ночі двері усім; фіг, хто поліцію викликав; на другий день все своє прибрали; і всім навкруги пояснюють -- з отим краще не зв'язуватися; він ненормальний.Ну а зі служби стосовно працьовитості показовий приклад комбата Вереса: він підбиває 3-5 танків, йому за це нічого, бо знають -- він може, вимагають ще більшого результата, якщо не дає, то сварять; сусід комбат підбив один за місяць -- нагороди, подяки, шана. Йому це прямо пояснив начальник.Аналогічно з аватрами, дурнями -- *ну що з них узяти, працюйте за них, інакше отримаєте на горіхи*.Да і прикол: всі тягнуть мені ключі від квартир, коли в'їжджають. Родичам не віддають, йдуть до мене. Мішок цілий назбирався. Вирішив досить, бо за всіма доглядати напряг...Наче дрібниці, але коли багато, то це час. Да і випадки іноді трапляються неочікувані... Вирішувати час, нерви.Відмовив одному. Так став паганим, майже ворогом.Зато ті, кому він ключі ні за що не дасть, для нього друзі.І нах мені це все треба?Коротше: є пісня в фільмі *не бійся, я з тобою* від вожака банди (там про інтелігента, але це підходить і до інших складових порядності)))Користуються всі, кому не лінь.Порядним, працьовитим, адекватним тощо добре бути лише серед такого ж оточення.