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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9113911491159116>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:14

Україна оголосить дефолт? Рада терміново ухвалила закон про мораторій на виплату державних боргів
https://prm.ua/ukraina-oholosyt-defolt- ... kh-borhiv/

Уже було?
Сьогодні поповзли вже чутки й на місцевому рівні.
Сподіваюсь обійдеться і паніка не обвалить курс
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:14

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:А якби тутешні не слухали реуголкінів про відповідальність можновладців, а слухали простих ларьочників...дивишся і влада б підтягнулась і дала можливість багатим платити...
а тепер 95% заплатять бідні..
Це Вам яскраво продемонструє що таке вміння розуміти причини і наслідки своїх вподобань.
всі платять і всі воюють. В нас рівність. Багатий ти чи бідний, дурний чи розумний...у всіх 1 голос. :lol: ваша важливість для держави тільки у вас в голові. :wink:
Що там про дурня який як щось не зрозуміє - так відразу збреше?
Де я писав про СВОЮ унікальнысть чи важливість?
Ба більше
Де я писав про унікальнысть чи важливість багатих?
то як -служба в ЗСУ це добре - але й розум деколи треба вмикати
1 Те що податки будуть під час війни піднімати -це очевидно і правильно
2 Те що можна було додатково НАВАНТАЖИТИ багатих і автоматично на ці суми ПОЛЕГШИТИ життя бідним - це те про що я писав.

От тільки бідні наслухались совків і далі плачуть , коляться але жруть кактус...
А чому
А тому що в своїх головах заперечують те що БАГАТСТВО це ДОСЯГНЕННЯ за яке заплачено власним життям...
Тому
якщо це досягнення, то жоден люмпен немає права відкривати свої захцянки на ці досягнення..
А в БАГАТОГО відсутні зобовязання ділитись своїм багатством
В нього є ПРАВО поділитись..але це його право.

Так зрозуміло?

то не ділись поки закон не вимагає, іди й воюй як вимагає закон.
Бідні до закону чи робити економічне бронювання ні при чом референдум ніхто не проводив.
Так зрозуміло?
Держава рішила не робити.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:27

Союзникам НАТО треба бути готовими до того, що війна в Україні затягнеться мінімум на десятиліття. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю BBC.

"Головне тут те, що чим сильніше ми підтримуємо Україну і чим довше ми готові її підтримувати, тим швидше війна може закінчитися. Парадокс у тому, що Путін зараз вважає, що може нас пересидіти. Тому війна і триває. А коли ми дуже ясно даємо зрозуміти, що ми тут надовго, що ми маємо твердий намір довго допомагати Україні, тоді ми створюємо умови для розв’язання конфлікту, за якого Україна візьме гору як суверенна незалежна держава", - сказав генсек Альянсу.
https://www.unian.ua/war/stoltenberg-ye ... ws_in_post

Це сюр....
Вища посадова особа НАТО фактично і прямо визнає -- війна продовжується, бо путін досі вважає, що зможе пересидіти Захід, тому що Захід і досі не дав дуже ясно зрозуміти, що він тут (в Україні) надовго, що він має твердий намір довго допомагати Україні.

Це просто пиз-ць. Повний пиз-ць.
Фактично і прямо визнав.

А до цього були співи!!! про неприпустимість ескалації, світової війни.
Це повний пиз-ць.
Якщо до когось не доходить значення отакої заяви, то...
__________________________________
Це фактично аналог зізнання Джонсона -- що путін не напав би повномасштабно, якщо б Захід дав ясно йому зрозуміти, що буде отак допомагати Україні.

Це дупа дуп...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 19 лип, 2024 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:34

  detroytred написав:Союзникам НАТО треба бути готовими до того, що війна в Україні затягнеться мінімум на десятиліття. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю BBC.

"Головне тут те, що чим сильніше ми підтримуємо Україну і чим довше ми готові її підтримувати, тим швидше війна може закінчитися. Парадокс у тому, що Путін зараз вважає, що може нас пересидіти. Тому війна і триває. А коли ми дуже ясно даємо зрозуміти, що ми тут надовго, що ми маємо твердий намір довго допомагати Україні, тоді ми створюємо умови для розв’язання конфлікту, за якого Україна візьме гору як суверенна незалежна держава", - сказав генсек Альянсу.
https://www.unian.ua/war/stoltenberg-ye ... ws_in_post

Це сюр....
Вища посадова особа НАТО фактично і прямо визнає -- війна продовжується, бо путін досі вважає, що зможе пересидіти Захід, тому що Захід і досі не дав дуже ясно зрозуміти, що він тут (в Україні) надовго, що він має твердий намір довго допомагати Україні.

Це просто пиз-ць. Повний пиз-ць.
Фактично і прямо визнав.

А до цього були співи!!! про неприпустимість ескалації, світової війни.
Це повний пиз-ць.
Якщо до когось не доходить значення отакої заяви, то...

півлярда піплів з третиною світового ВВП клякнуть перед %1.5 ВВП та неповних 150 млн, слон обісра від лаю моськи
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:39

  flyman написав:півлярда піплів з третиною світового ВВП клякнуть перед %1.5 ВВП та неповних 150 млн, слон обісра від лаю моськи

Та отож.
Якщо відкинути, що Європа, Захід, НАТО повні дурні (а вони дурнями не є. Навпаки), то виходить ...

А Україні? Хз. Або нікуди діватися, або ...
Оце так встрягли.
Колія.
Безжалісний калькулятор.

Дійсно, щоб рожеві поні обивателі Заходу мали те, що мають, .... українці і т.д. повинні бути героями (війни і труда).
Нічого в світі не змінилось за століття.
Тільки пайка вояків та робітників зросла.
Да і головне - Матриця добре попрацювала над обгорткою.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:45

В случае победы Трампа проблему Украины должна будет решать Европа, заявил кандидат на должность госсекретаря США от Трампа Ричард Гренелл.

По его мнению, украинский конфликт — «на заднем дворе» Европы. И если бы война была в Мексике, то США «делали бы большую часть работы» сами и точно «не обращались бы за помощью к немцам».
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:48

  detroytred написав:Наче дрібниці, але коли багато, то це час. Да і випадки іноді трапляються неочікувані... Вирішувати час, нерви.
Відмовив одному. Так став паганим, майже ворогом.
Зато ті, кому він ключі ні за що не дасть, для нього друзі.
І нах мені це все треба
душевный вы человек. Папа занимался бесплатно управдомством, и тоже куча ключей в ящике осталась от чужих квартир, когда он умер. Некоторые хозяева повыезжали в Киев/заграницу, я и не знал чьи там ключи, тем более где чей. И посторонним людям не передашь, там наверное какое то имущество в квартирах. А выехавшие не знали что папы больше нет.
  detroytred написав:Союзникам НАТО треба бути готовими до того, що війна в Україні затягнеться мінімум на десятиліття. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю BBC.
смеяться или плакать? А люди воевать хотя бы 2-3 года есть, и что останется от экономики. 100квт электричества будут дарить на день рождения, вместо айфонов?

Им хорошо пока питун занят Украиной страны Скандинавии и Балтии в безопасности. Получается чем дольше Украина воюет, тем нату лучше.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:58

  vitaliiangel написав: И посторонним людям не передашь, там наверное какое то имущество в квартирах.

Да все там. Від мобільних, які забули взяти, до плазм, ноутів, компів, музцентрів, тренажерів, Електролюксів холодильників, стіралок, да і кладовки, шухляди забиті всякою технікою та всячиною.
З сумками більшість в'їжджали.
Прийшлося холодильники розморажувати, харчі роздавати.
В кладовки варення від спеки забродило в деяких. Потекло.. Зверху до низу. А це мурав'ї та ін. Треба вбирати. Там стояки потекли. Там дах. І т.д.
Документи на квартири та ін., навіть банківські картки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:03

detroytred вот как только появляется такой человек в доме все сразу скидывают на него. А уважения никакого, приехал я к папе машиной, поставил её во дворе хрущевки, утром записка убери машину с чужого места. Главное без подписи. Папа говорит не убирай, что за дела, все места общие. Следующей ночью колеса порезали. Вот такая благодарность за папины труды
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:03

  vitaliiangel написав: Получается

Колія.
Тому кожен робить свій вибір.
Власний.
Імхо. І саме недоречне -- це докоряти комусь за його вибір, яким би він не був.

Бо це дійсно отой випадок, коли осуджувати може тільки Бог.
Вислухати-зрозуміти можна лише тільки дійсно прометеїв.
Але Прометей нікому не докоряв...
detroytred
 
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