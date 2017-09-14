vitaliiangel написав:detroytred вот как только появляется такой человек в доме все сразу скидывают на него. А уважения никакого, приехал я к папе машиной, поставил её во дворе хрущевки, утром записка убери машину с чужого места. Главное без подписи. Папа говорит не убирай, что за дела, все места общие. Следующей ночью колеса порезали. Вот такая благодарность за папины труды
А був би батько неадекватним або ви, коли приїхали, одразу якось продемонстрували ..., то фіг би хто рипнувся.
vitaliiangel написав:detroytred вот как только появляется такой человек в доме все сразу скидывают на него. А уважения никакого, приехал я к папе машиной, поставил её во дворе хрущевки, утром записка убери машину с чужого места. Главное без подписи. Папа говорит не убирай, что за дела, все места общие. Следующей ночью колеса порезали. Вот такая благодарность за папины труды
А був би батько неадекватним або ви, коли приїхали, одразу якось продемонстрували ..., то фіг би хто рипнувся.
была идея задуть в выхлопную балон монтажной пены тому чьё место я занял. Но за руку не поймал. Может это не он порезал. Я так не могу, сделать кому то зло без причины. Только в ответ. Опять же я уеду и хз что этот неадекват папе в ответ сделает. Контингент там ещё тот. Человек купивший биток за 10куе чувствует себя королем.
І на Марсі - майже все навколо це яскраво показує!
Мене тут недавно побратим запитав, чи я шкодую, що пішов в ЗСУ? А я згадав, як відповідав перше півріччя повномаштабної своїй мамі, яка казала постійно мені: "не треба було йти..." А я казав - "Мамо, я НЕ шкодую, що пішов!"
І справді - все було б ок, якщо б нам тоді пообіцяли і виконали "рік служби і звільнення хоча б теж на 1 рік!" А зробили - "пожиттєво/безстроково"🤦🏻
І я досі не шкодую, що пішов до лав ЗСУ... АЛЕ!!! Але я трохи запізно зрозумів, що треба "самому про себе подбати", бо виявилось, що на тебе просто поклали/забили🤷