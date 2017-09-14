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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9113911491159116
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:06

  vitaliiangel написав:detroytred вот как только появляется такой человек в доме все сразу скидывают на него. А уважения никакого, приехал я к папе машиной, поставил её во дворе хрущевки, утром записка убери машину с чужого места. Главное без подписи. Папа говорит не убирай, что за дела, все места общие. Следующей ночью колеса порезали. Вот такая благодарность за папины труды

А був би батько неадекватним або ви, коли приїхали, одразу якось продемонстрували ..., то фіг би хто рипнувся.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:09

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:detroytred вот как только появляется такой человек в доме все сразу скидывают на него. А уважения никакого, приехал я к папе машиной, поставил её во дворе хрущевки, утром записка убери машину с чужого места. Главное без подписи. Папа говорит не убирай, что за дела, все места общие. Следующей ночью колеса порезали. Вот такая благодарность за папины труды

А був би батько неадекватним або ви, коли приїхали, одразу якось продемонстрували ..., то фіг би хто рипнувся.
была идея задуть в выхлопную балон монтажной пены тому чьё место я занял. Но за руку не поймал. Может это не он порезал. Я так не могу, сделать кому то зло без причины. Только в ответ. Опять же я уеду и хз что этот неадекват папе в ответ сделает. Контингент там ещё тот. Человек купивший биток за 10куе чувствует себя королем.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:15

За крок до перевороту думок©

  detroytred написав:Це повний пиз-ць.
.....

Це дупа дуп...

Так отож!

І на Марсі - майже все навколо це яскраво показує!



Мене тут недавно побратим запитав, чи я шкодую, що пішов в ЗСУ?
А я згадав, як відповідав перше півріччя повномаштабної своїй мамі, яка казала постійно мені: "не треба було йти..."
А я казав - "Мамо, я НЕ шкодую, що пішов!"

І справді - все було б ок, якщо б нам тоді пообіцяли і виконали "рік служби і звільнення хоча б теж на 1 рік!"
А зробили - "пожиттєво/безстроково"🤦🏻

І я досі не шкодую, що пішов до лав ЗСУ... АЛЕ!!!
Але я трохи запізно зрозумів, що треба "самому про себе подбати", бо виявилось, що на тебе просто поклали/забили🤷
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:30

  Успіх написав:І я досі не шкодую, що пішов до лав ЗСУ... АЛЕ!
каждый человек должен быть на своем месте. Если водители начнут лечить другим зубы, а пьяницы вместо них сядут за руль начнется хаос.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:35

Нам же не спішно чекати на ф-16, правда?

Флер, то коли там ф-16, бойові роботи і інше?

Бо, навіть, в твоїй рідній області - люди не можуть розраховувати на те, що твій чоловік їх захистить...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:37

За гроші не купити лише час...© Скрябін

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І я досі не шкодую, що пішов до лав ЗСУ... АЛЕ!
каждый человек должен быть на своем месте. Если водители начнут лечить другим зубы, а пьяницы вместо них сядут за руль начнется хаос.

Просто ВСЕ має межі!
Особливо - часові межі!
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