Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:00

flyman написав: detroytred написав: Союзникам НАТО треба бути готовими до того, що війна в Україні затягнеться мінімум на десятиліття. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю BBC.



"Головне тут те, що чим сильніше ми підтримуємо Україну і чим довше ми готові її підтримувати, тим швидше війна може закінчитися. Парадокс у тому, що Путін зараз вважає, що може нас пересидіти. Тому війна і триває. А коли ми дуже ясно даємо зрозуміти, що ми тут надовго, що ми маємо твердий намір довго допомагати Україні, тоді ми створюємо умови для розв’язання конфлікту, за якого Україна візьме гору як суверенна незалежна держава", - сказав генсек Альянсу.

https://www.unian.ua/war/stoltenberg-ye ... ws_in_post



Це сюр....

Вища посадова особа НАТО фактично і прямо визнає -- війна продовжується, бо путін досі вважає, що зможе пересидіти Захід, тому що Захід і досі не дав дуже ясно зрозуміти, що він тут (в Україні) надовго, що він має твердий намір довго допомагати Україні.



Це просто пиз-ць. Повний пиз-ць.

Фактично і прямо визнав.



А до цього були співи!!! про неприпустимість ескалації, світової війни.

Це повний пиз-ць.

Якщо до когось не доходить значення отакої заяви, то... Союзникам НАТО треба бути готовими до того, що війна в Україні затягнеться мінімум на десятиліття. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю BBC."Головне тут те, що чим сильніше ми підтримуємо Україну і чим довше ми готові її підтримувати, тим швидше війна може закінчитися. Парадокс у тому, що Путін зараз вважає, що може нас пересидіти. Тому війна і триває. А коли ми дуже ясно даємо зрозуміти, що ми тут надовго, що ми маємо твердий намір довго допомагати Україні, тоді ми створюємо умови для розв’язання конфлікту, за якого Україна візьме гору як суверенна незалежна держава", - сказав генсек Альянсу.Це сюр....Вища посадова особа НАТО фактично і прямо визнає -- війна продовжується, бо путін досі вважає, що зможе пересидіти Захід, тому що Захід і досі не дав дуже ясно зрозуміти, що він тут (в Україні) надовго, що він має твердий намір довго допомагати Україні.Це просто пиз-ць. Повний пиз-ць.Фактично і прямо визнав.А до цього були співи!!! про неприпустимість ескалації, світової війни.Це повний пиз-ць.Якщо до когось не доходить значення отакої заяви, то...

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