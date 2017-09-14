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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 91149115911691179118 ... 9120>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:06

  vitaliiangel написав:detroytred вот как только появляется такой человек в доме все сразу скидывают на него. А уважения никакого, приехал я к папе машиной, поставил её во дворе хрущевки, утром записка убери машину с чужого места. Главное без подписи. Папа говорит не убирай, что за дела, все места общие. Следующей ночью колеса порезали. Вот такая благодарность за папины труды

А був би батько неадекватним або ви, коли приїхали, одразу якось продемонстрували ..., то фіг би хто рипнувся.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:09

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:detroytred вот как только появляется такой человек в доме все сразу скидывают на него. А уважения никакого, приехал я к папе машиной, поставил её во дворе хрущевки, утром записка убери машину с чужого места. Главное без подписи. Папа говорит не убирай, что за дела, все места общие. Следующей ночью колеса порезали. Вот такая благодарность за папины труды

А був би батько неадекватним або ви, коли приїхали, одразу якось продемонстрували ..., то фіг би хто рипнувся.
была идея задуть в выхлопную балон монтажной пены тому чьё место я занял. Но за руку не поймал. Может это не он порезал. Я так не могу, сделать кому то зло без причины. Только в ответ. Опять же я уеду и хз что этот неадекват папе в ответ сделает. Контингент там ещё тот. Человек купивший биток за 10куе чувствует себя королем.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:15

За крок до перевороту думок©

  detroytred написав:Це повний пиз-ць.
.....

Це дупа дуп...

Так отож!

І на Марсі - майже все навколо це яскраво показує!



Мене тут недавно побратим запитав, чи я шкодую, що пішов в ЗСУ?
А я згадав, як відповідав перше півріччя повномаштабної своїй мамі, яка казала постійно мені: "не треба було йти..."
А я казав - "Мамо, я НЕ шкодую, що пішов!"

І справді - все було б ок, якщо б нам тоді пообіцяли і виконали "рік служби і звільнення хоча б теж на 1 рік!"
А зробили - "пожиттєво/безстроково"🤦🏻

І я досі не шкодую, що пішов до лав ЗСУ... АЛЕ!!!
Але я трохи запізно зрозумів, що треба "самому про себе подбати", бо виявилось, що на тебе просто поклали/забили🤷
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:30

  Успіх написав:І я досі не шкодую, що пішов до лав ЗСУ... АЛЕ!
каждый человек должен быть на своем месте. Если водители начнут лечить другим зубы, а пьяницы вместо них сядут за руль начнется хаос.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:35

Нам же не спішно чекати на ф-16, правда?

Флер, то коли там ф-16, бойові роботи і інше?

Бо, навіть, в твоїй рідній області - люди не можуть розраховувати на те, що твій чоловік їх захистить...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:37

За гроші не купити лише час...© Скрябін

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І я досі не шкодую, що пішов до лав ЗСУ... АЛЕ!
каждый человек должен быть на своем месте. Если водители начнут лечить другим зубы, а пьяницы вместо них сядут за руль начнется хаос.

Просто ВСЕ має межі!
Особливо - часові межі!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:00

  flyman написав:
  detroytred написав:Союзникам НАТО треба бути готовими до того, що війна в Україні затягнеться мінімум на десятиліття. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю BBC.

"Головне тут те, що чим сильніше ми підтримуємо Україну і чим довше ми готові її підтримувати, тим швидше війна може закінчитися. Парадокс у тому, що Путін зараз вважає, що може нас пересидіти. Тому війна і триває. А коли ми дуже ясно даємо зрозуміти, що ми тут надовго, що ми маємо твердий намір довго допомагати Україні, тоді ми створюємо умови для розв’язання конфлікту, за якого Україна візьме гору як суверенна незалежна держава", - сказав генсек Альянсу.
https://www.unian.ua/war/stoltenberg-ye ... ws_in_post

Це сюр....
Вища посадова особа НАТО фактично і прямо визнає -- війна продовжується, бо путін досі вважає, що зможе пересидіти Захід, тому що Захід і досі не дав дуже ясно зрозуміти, що він тут (в Україні) надовго, що він має твердий намір довго допомагати Україні.

Це просто пиз-ць. Повний пиз-ць.
Фактично і прямо визнав.

А до цього були співи!!! про неприпустимість ескалації, світової війни.
Це повний пиз-ць.
Якщо до когось не доходить значення отакої заяви, то...

півлярда піплів з третиною світового ВВП клякнуть перед %1.5 ВВП та неповних 150 млн, слон обісра від лаю моськи

Главное теперь понять сколько раз у год надо загружать Резерв- и до какого юбилея Гнусавого - до полтинника всего лишь или до возраста Трампа/Пуйла/Рейгана - и сколько раз в год бюджет будет автоматом пополняться на 17000 от автоматически списанных с карточек денег за неполный(не как у ДаВинчи и сына Онистрата) патриотизм
И когда отпустят Бобу, Бандерлога, Успиха, Сашу и всех остальных(не Хаттаба, там до звёзд генерала служить будет)
И что делать ФОПам предпенсионного возраста со сломанными руками, ногами и (почти) позвоночником, но которых честнейшая в галактике ВЛК признает более здоровым, чем 17ти летнего сына Гетьманцева и 26ти летнего сына Мосийчучки
И на каком году переможной вийны за кордоны-91 мы увидим штурмовой полк из Тищенок, Кошевых, Умеровых, Корбанов, Корявченковых, да просто «звонильщиков» из Круизёров и Кайенов с Геликами с номерами «9999», «7777», «0009»....
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 19 лип, 2024 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:03

Свечку не держал возможно ипсо




Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 20:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:05

Она искала её. И нашла

Повідомляють, що стрільця бачили сусіди. Він був у рукавичках, а сама зброя була без глушника

Постріл був у голову
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:11

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Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 19 лип, 2024 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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