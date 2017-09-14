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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 911591169117911891199120>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:15

  Бетон написав:Она искала её. И нашла

А когда начнём отстрел быков-Бетонов ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:15

  Успіх написав:3. Наш сзчшник і далі вже третій місяць сидить собі вдома - ніхто його не шукає/не чіпає
нет чтобы думать головой. Контракт на год. Кто продлевает +20к к зарплате кто на 3й год продлевает ещё +20к. сзчшникам контракты не продлевать, но штрафы через суд. Может человеку на похороны надо было или в больницу. Или отец/мать при смерти.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 20:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Зараз, наче, якщо пішов в сзч, то накладають штраф у 100К(і кажуть, що хочуть прийняти закон, щоб цей штраф був 500-700Кгрн)

Прям як в часи рабовласництва, коли переслідували біглих негрів... Штрафи просто нереальні як для пересічних. Могли б поставити і 10 млн.

Пс. Чогось згадалася "Хіжина дяді Тома".
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 19 лип, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:16

  pesikot написав:
  Бетон написав:Она искала её. И нашла

А когда начнём отстрел быков-Бетонов ...

Придёт время и за твой гонор она найдёт тебя
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 19 лип, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:17

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 20:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:18

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Себе долбоеб пулю пусти лучше. Гнила ебаная
вы сегодня не в настроении) как мне вас успокоить?

))
Да шавки гавкают, под ногами болтаются. Бог с ними, с убогими
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 19 лип, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:22

барабашов


не Хаттаба, там до звёзд генерала служить буде


Вчера присвоили генерал-майора. Все, буду увольняться. Послом в Занзибар.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:24

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Она искала её. И нашла

А когда начнём отстрел быков-Бетонов ...

Придёт время и за твой гонор она найдёт тебя

Хммм ... скорее, я прочитаю, много раз, твои очередные пьяные сопли, чем пуля найдёт меня, падла )

Но я успел прочитать твоё первоначальное сообщение
Можешь считать, что моё беспокойство о тебе, когда ты попадал под обстрелы - мной забыто

Я тогда тебе не желал смерти, в отличии от тебя.
Ты желаешь смерти другим
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:25

За крок до перевороту думок©

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:3. Наш сзчшник і далі вже третій місяць сидить собі вдома - ніхто його не шукає/не чіпає
нет чтобы думать головой. Контракт на год. Кто продлевает +20к к зарплате кто на 3й год продлевает ещё +20к. сзчшникам контракты не продлевать, но штрафы через суд. Может человеку на похороны надо было или в больницу.

Та звичайно, що могли купу плюшок/пряників придумати!

От могли ж зробити 1 рік і звільнення, а далі - в будь-який час звертаєшся в ТЦК і підписуєш контракт на 6міс, або рік і йдеш по своїй спеціальності, вже як профі!

Бо, справді багато би покрутились декілька місяців в тилу після звільнення - побачили, які копійчані зарплати і, можливо, багато хто захотів би повернутись на ЧІТКИЙ термін/контракт.

А так зробили принуділовку/рабство з усіма його наслідками...
Побили всі рекорди по термінах обмеження волі/свободи і прав людини...

То який лось вже навіть за винагороду піде туди, звідки "заледве вирвався"?
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 19 лип, 2024 20:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:26

  Бетон написав:))
Да шавки гавкают, под ногами болтаются. Бог с ними, с убогими

Шавка у нас ты, брехливая и убогая, как и положено быть шавке

Давно ты пьяные слёзы лил, что у тебя уничтожен бизнес ?
А потом, фигак, и ты на объекте

Как там стоимость ээ в Польше ? А, брехло :)
pesikot
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  #<1 ... 911591169117911891199120>
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