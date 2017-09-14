А когда начнём отстрел быков-Бетонов ...
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:15
Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:15
нет чтобы думать головой. Контракт на год. Кто продлевает +20к к зарплате кто на 3й год продлевает ещё +20к. сзчшникам контракты не продлевать, но штрафы через суд. Может человеку на похороны надо было или в больницу. Или отец/мать при смерти.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 20:16, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Прям як в часи рабовласництва, коли переслідували біглих негрів... Штрафи просто нереальні як для пересічних. Могли б поставити і 10 млн.
Пс. Чогось згадалася "Хіжина дяді Тома".
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 19 лип, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:16
Придёт время и за твой гонор она найдёт тебя
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 19 лип, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:17
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 20:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:18
))
Да шавки гавкают, под ногами болтаются. Бог с ними, с убогими
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 19 лип, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:22
барабашов
Вчера присвоили генерал-майора. Все, буду увольняться. Послом в Занзибар.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:24
Хммм ... скорее, я прочитаю, много раз, твои очередные пьяные сопли, чем пуля найдёт меня, падла )
Но я успел прочитать твоё первоначальное сообщение
Можешь считать, что моё беспокойство о тебе, когда ты попадал под обстрелы - мной забыто
Я тогда тебе не желал смерти, в отличии от тебя.
Ты желаешь смерти другим
Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:25
За крок до перевороту думок©
Та звичайно, що могли купу плюшок/пряників придумати!
От могли ж зробити 1 рік і звільнення, а далі - в будь-який час звертаєшся в ТЦК і підписуєш контракт на 6міс, або рік і йдеш по своїй спеціальності, вже як профі!
Бо, справді багато би покрутились декілька місяців в тилу після звільнення - побачили, які копійчані зарплати і, можливо, багато хто захотів би повернутись на ЧІТКИЙ термін/контракт.
А так зробили принуділовку/рабство з усіма його наслідками...
Побили всі рекорди по термінах обмеження волі/свободи і прав людини...
То який лось вже навіть за винагороду піде туди, звідки "заледве вирвався"?
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 19 лип, 2024 20:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:26
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