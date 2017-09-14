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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:29
Успіх в свое время я говорил своим питомцам, не хотите работать, болеете, жена в депрессии ещё что то, не выходите на работу. Потом будем разбираться. Штрафы, отпуск за свой счёт или увольнение. Потому что когда выходят с такими настроениями типа все достало, работа в песенках сидит, то и результаты такие же.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:32
pesikot написав: Бетон написав:
))
Да шавки гавкают, под ногами болтаются. Бог с ними, с убогими
Шавка у нас ты, брехливая и убогая, как и положено быть шавке
Давно ты пьяные слёзы лил, что у тебя уничтожен бизнес ?
А потом, фигак, и ты на объекте
Как там стоимость ээ в Польше ? А, брехло
Не бойся, я инвалидов не трогаю.
Ты пустое злобное место.
Свободен, псина или кто хй прос. шь
Не хватает чтобы я с бомжом обсуждал свои квартиры в польше. Ну капец вообще
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:34
pesikot написав: Бетон написав:
Она искала её. И нашла
А когда начнём отстрел быков-Бетонов ...
Культурненько
Швондер он через задний проход всегда вылезет
Ты из криворожских бегунов или казанских?
ПыСы Бегуны на74м годЕ закончились
ПыПыСы Даже Вилкул был им...
Востаннє редагувалось барабашов
в П'ят 19 лип, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:34
vitaliiangel написав:Успіх
в свое время я говорил своим питомцам, не хотите работать, болеете, жена в депрессии ещё что то, не выходите на работу. Потом будем разбираться. Штрафы, отпуск за свой счёт или увольнение. Потому что когда выходят с такими настроениями типа все достало, работа в песенках сидит, то и результаты такие же.
Оп-пачки, новая версия
Раньше, за "не хотите работать" - ты увольнял пачками ))
А тут, какой широкий выбор
Мне вот интересно, это где же был такой шикарно-мега-успешный бизнес
)
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:35
Banderlog написав: budivelnik написав: Banderlog написав:
всі платять і всі воюють. В нас рівність. Багатий ти чи бідний, дурний чи розумний...у всіх 1 голос.
ваша важливість для держави тільки у вас в голові.
Що там про дурня який як щось не зрозуміє - так відразу збреше?
Де я писав про СВОЮ унікальнысть чи важливість?
Ба більше
Де я писав про унікальнысть чи важливість багатих?
то як -служба в ЗСУ це добре - але й розум деколи треба вмикати
1 Те що податки будуть під час війни піднімати -це очевидно і правильно
2 Те що можна було додатково НАВАНТАЖИТИ багатих і автоматично на ці суми ПОЛЕГШИТИ життя бідним - це те про що я писав.
От тільки бідні наслухались совків і далі плачуть , коляться але жруть кактус
...
А чому
А тому що в своїх головах заперечують те що БАГАТСТВО це ДОСЯГНЕННЯ за яке заплачено власним життям...
Тому
якщо це досягнення, то жоден люмпен немає права відкривати свої захцянки на ці досягнення..
А в БАГАТОГО відсутні зобовязання ділитись своїм багатством
В нього є ПРАВО поділитись..але це його право.
Так зрозуміло?
то не ділись поки закон не вимагає, іди й воюй як вимагає закон.
Бідні до закону чи робити економічне бронювання ні при чом референдум ніхто не проводив.
Так зрозуміло?
Держава рішила не робити.
Що там знов про Застав дурня Богу молитись-він і голову розібє?....
Я що ховаюсь чи кудись нее йду?
Мене не беруть бо в ЗСУ я більш обуза ніж користь..
а от в економіці я більш Досягнення ніж затрати...
От і виходить
Щоб до таких примітивів як ти в яких всі хто не в строю=уроди - дійшло що без мене і таких як я ти протримаєшся в окопі максимум три дні - я й пояснюю що і куди.
Але для тих в кого одна звивина і та від фуражки -це навряд чи колись зможе дійти
Напевно забагато вінішка в дитинстві попивав..тому розум і пропив.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:36
Бетон написав:
Не бойся, я инвалидов не трогаю.
Ты пустое злобное место.
Свободен, псина или кто хй прос. шь
Не хватает чтобы я с бомжом обсуждал свои квартиры в польше. Ну капец вообще
Читаю и радуюсь, как из тебя вся твоя гниль попёрла )
Большим фонтаном, прям гейзер твоей гнили, что и должно было произойти )
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:38
барабашов написав: pesikot написав: Бетон написав:
Она искала её. И нашла
А когда начнём отстрел быков-Бетонов ...
Культурненько
Швондер он через задний проход всегда вылезет
Ты из криворожских бегунов или казанских?
ПыСы Бегуны на74м годЕ закончились
ПыПыСы Даже Вилкул был им...
Так и ты не из культурных ))
Нечего в борделе искать библиотеку ))
Мне не нравится Фарион, но радоваться тому, что она словила пулю - такое себе
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 19 лип, 2024 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:40
Hotab написав:барабашов
не Хаттаба, там до звёзд генерала служить буде
Вчера присвоили генерал-майора. Все, буду увольняться. Послом в Занзибар.
После месяца при +32-34 и недели при +37-38 я готов хоть в Могадишо абы лангустины побольше да тунец покраснее и с тёмным похолоднее и шоб свет хоть какой
В посольстве требуются консультанты от КГБэ?
Востаннє редагувалось барабашов
в П'ят 19 лип, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:40
pesikot написав:
Оп-пачки, новая версия
Раньше, за "не хотите работать" - ты увольнял пачками ))
почему новая. За нежелание работать увольнение без слез и обид. Такие работники накуй не нужны тратить на них ресурсы. Но бывают и обстоятельства, у одной женщины мама попала в больницу, было не до работы. Тоже увольнять?
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:41
pesikot
Так ты с бегунов или нет?
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