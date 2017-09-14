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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9117911891199120>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:44

О, ще згадав...

Ще спілкувався з одним(зразу з розмови видно, що трошки "даун", але в легкій формі), йому 28р.
Каже, що він був ухилянтом і його рік тому спіймали(на вулиці, чи де - я не уточнював) і відправили в учебку, а тоді на фронт в піхоту.
Але, каже: "перед виїздом на нуль, зі мною побалакав командир і побачив, що толку з мене не буде/що з мене взяти?... і мене не взяли. І ніколи ніде не брали на нуль."

Тобто, командир побачив/пожалів хлопчину ... - а іншому було б пох!

Але, саме цікаве, як в учебці його не "відокремили" і зразу не дали в якісь тилові війська(наприклад інженерні - копати ж може) або і просто звільнити могли б?
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 19 лип, 2024 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:47

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Оп-пачки, новая версия

Раньше, за "не хотите работать" - ты увольнял пачками ))
почему новая. За нежелание работать увольнение без слез и обид. Такие работники накуй не нужны тратить на них ресурсы. Но бывают и обстоятельства, у одной женщины мама попала в больницу, было не до работы. Тоже увольнять?

Ешё новая версия ... Бездонное днище версий ))

То увольнял всех пачками, то есть нюансы.
Если мама попадает в больницу, то тут всегда сильно обсуждаемо

Ты же написала, что кто-то просто задолбался и не хочет работать.
И тут такой лекарь работников, который всегда хочет выяснить причину этого
Но до этого увольняла пачками )))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:47

  Успіх написав:Ще спілкувався з одним(зразу з розмови видно, що трошки "даун", але в легкій формі),
профессиональный интерес. На твой взгляд какой % даунов и разных неадекватна включая аватаров на Марсе?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:48

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Она искала её. И нашла

А когда начнём отстрел быков-Бетонов ...

Культурненько
Швондер он через задний проход всегда вылезет
Ты из криворожских бегунов или казанских?
ПыСы Бегуны на74м годЕ закончились
ПыПыСы Даже Вилкул был им...

Что он может начать? Он боится оружие в руки брать и идти на фронт. Отмазался и кукарекает, типа он начнёт отстрел.
Он будет других подстрекать, а сам при виде Бетона забьется в уголок и будет скулить
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:49

  барабашов написав:pesikot
Так ты с бегунов или нет?

Ты вопрос сформулируй, так я отвечу
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:51

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 21:11, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:51

Виталик, который только что уволил коллегу

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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:52

  Бетон написав:Что он может начать? Он боится оружие в руки брать и идти на фронт. Отмазался и кукарекает, типа он начнёт отстрел.

Это же про тебя ))
  Бетон написав:Он будет других подстрекать, а сам при виде Бетона забьется в уголок и будет скулить

Щазз, боюсь эти 120 кг пьяных соплей
Ты только быковать и можешь

Если ты пишешь, что я инвалид, то почему такой смелый против инвалида и не на фронте ? :)
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 19 лип, 2024 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 19 лип, 2024 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:02

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Что он может начать? Он боится оружие в руки брать и идти на фронт. Отмазался и кукарекает, типа он начнёт отстрел.
Он будет других подстрекать, а сам при виде Бетона забьется в уголок и будет скулить
кота обижали в школе поэтому на форуме он пытается мстить. Сначала ловил агентов Кремля. Но вроде попустило.


А выяснилось, что обижали в школе Виталину
Но она выросла и стала мстить - всех беспощадно увольнять. В своих мечтах
))
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  #<1 ... 9117911891199120>
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