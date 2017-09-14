Ще спілкувався з одним(зразу з розмови видно, що трошки "даун", але в легкій формі), йому 28р. Каже, що він був ухилянтом і його рік тому спіймали(на вулиці, чи де - я не уточнював) і відправили в учебку, а тоді на фронт в піхоту. Але, каже: "перед виїздом на нуль, зі мною побалакав командир і побачив, що толку з мене не буде/що з мене взяти?... і мене не взяли. І ніколи ніде не брали на нуль."
Тобто, командир побачив/пожалів хлопчину ... - а іншому було б пох!
Але, саме цікаве, як в учебці його не "відокремили" і зразу не дали в якісь тилові війська(наприклад інженерні - копати ж може) або і просто звільнити могли б?
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 19 лип, 2024 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Раньше, за "не хотите работать" - ты увольнял пачками ))
почему новая. За нежелание работать увольнение без слез и обид. Такие работники накуй не нужны тратить на них ресурсы. Но бывают и обстоятельства, у одной женщины мама попала в больницу, было не до работы. Тоже увольнять?
Ешё новая версия ... Бездонное днище версий ))
То увольнял всех пачками, то есть нюансы. Если мама попадает в больницу, то тут всегда сильно обсуждаемо
Ты же написала, что кто-то просто задолбался и не хочет работать. И тут такой лекарь работников, который всегда хочет выяснить причину этого Но до этого увольняла пачками )))
Бетон написав:Что он может начать? Он боится оружие в руки брать и идти на фронт. Отмазался и кукарекает, типа он начнёт отстрел. Он будет других подстрекать, а сам при виде Бетона забьется в уголок и будет скулить
кота обижали в школе поэтому на форуме он пытается мстить. Сначала ловил агентов Кремля. Но вроде попустило.
А выяснилось, что обижали в школе Виталину Но она выросла и стала мстить - всех беспощадно увольнять. В своих мечтах ))