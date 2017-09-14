Ще спілкувався з одним(зразу з розмови видно, що трошки "даун", але в легкій формі), йому 28р. Каже, що він був ухилянтом і його рік тому спіймали(на вулиці, чи де - я не уточнював) і відправили в учебку, а тоді на фронт в піхоту. Але, каже: "перед виїздом на нуль, зі мною побалакав командир і побачив, що толку з мене не буде/що з мене взяти?... і мене не взяли. І ніколи ніде не брали на нуль."
Тобто, командир побачив/пожалів хлопчину ... - а іншому було б пох!
Але, саме цікаве, як в учебці його не "відокремили" і зразу не дали в якісь тилові війська(наприклад інженерні - копати ж може) або і просто звільнити могли б?
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 19 лип, 2024 21:08, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Я що ховаюсь чи кудись нее йду? Мене не беруть бо в ЗСУ я більш обуза ніж користь.. а от в економіці я більш Досягнення ніж затрати...
От і виходить Щоб до таких примітивів як ти в яких всі хто не в строю=уроди - дійшло що без мене і таких як я ти протримаєшся в окопі максимум три дні - я й пояснюю що і куди. Але для тих в кого одна звивина і та від фуражки -це навряд чи колись зможе дійти Напевно забагато вінішка в дитинстві попивав..тому розум і пропив.
попробуй мене щось заставити і побачиш, що не собі а тобі голову розібю ну не беруть тебе, то синів уродів пошли. замість себе, підстаркуватого інваліда. Харош чуш нести. Хочеться економічного бронювання то давай і для тих хто в армії таке бронювання . Важне воно для економіки... шо мені до тієї економіки?
Успіх написав:Ще спілкувався з одним(зразу з розмови видно, що трошки "даун", але в легкій формі),
профессиональный интерес. На твой взгляд какой % даунов и разных неадекватна включая аватаров на Марсе?
Тільки на Марсі! Ні в якому разі щоб не подумали, що то в нас)))
Тільки на Марсі!!!
Даунів на Марсі може 1-2% Але! Аватарів - 70-80% Але тих 70-80% треба розділити на: - деколи вип'ють і робляться дурні - регулярно бухають/рідко бувають повністю тверезі то тут може 50/50
Схоже таки шакали в армії були праві що солдата треба зай.бувати щоб в нього не було вільного часу. Більше треба в отій вашій артилерії прикомандировувати до піхоти на копання додаткових позицій і окопів. Тим більше стволів радянських калібрів ніхто не дасть, а ресурс настрілу таки закінчується. А так замість бухання хвахівці по копанню окопів будуть.