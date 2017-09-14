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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9116911791189119>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:44

О, ще згадав...

Ще спілкувався з одним(зразу з розмови видно, що трошки "даун", але в легкій формі), йому 28р.
Каже, що він був ухилянтом і його рік тому спіймали(на вулиці, чи де - я не уточнював) і відправили в учебку, а тоді на фронт в піхоту.
Але, каже: "перед виїздом на нуль, зі мною побалакав командир і побачив, що толку з мене не буде/що з мене взяти?... і мене не взяли. І ніколи ніде не брали на нуль."

Тобто, командир побачив/пожалів хлопчину ... - а іншому було б пох!

Але, саме цікаве, як в учебці його не "відокремили" і зразу не дали в якісь тилові війська(наприклад інженерні - копати ж може) або і просто звільнити могли б?
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 19 лип, 2024 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:47

  Успіх написав:Ще спілкувався з одним(зразу з розмови видно, що трошки "даун", але в легкій формі),
профессиональный интерес. На твой взгляд какой % даунов и разных неадекватна включая аватаров на Марсе?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:49

  барабашов написав:pesikot
Так ты с бегунов или нет?

Ты вопрос сформулируй, так я отвечу
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:51

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 лип, 2024 21:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:51

Виталик, который только что уволил коллегу

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 19 лип, 2024 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:02

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Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 19 лип, 2024 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:34

  budivelnik написав:Я що ховаюсь чи кудись нее йду?
Мене не беруть бо в ЗСУ я більш обуза ніж користь..
а от в економіці я більш Досягнення ніж затрати...

От і виходить
Щоб до таких примітивів як ти в яких всі хто не в строю=уроди - дійшло що без мене і таких як я ти протримаєшся в окопі максимум три дні - я й пояснюю що і куди.
Але для тих в кого одна звивина і та від фуражки -це навряд чи колись зможе дійти
Напевно забагато вінішка в дитинстві попивав..тому розум і пропив.
попробуй мене щось заставити і побачиш, що не собі а тобі голову розібю :lol:
ну не беруть тебе, то синів уродів пошли. замість себе, підстаркуватого інваліда. :lol: Харош чуш нести. Хочеться економічного бронювання то давай і для тих хто в армії таке
бронювання . Важне воно для економіки... шо мені до тієї економіки?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:38

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Ще спілкувався з одним(зразу з розмови видно, що трошки "даун", але в легкій формі),
профессиональный интерес. На твой взгляд какой % даунов и разных неадекватна включая аватаров на Марсе?

Тільки на Марсі!
Ні в якому разі щоб не подумали, що то в нас)))

Тільки на Марсі!!!

Даунів на Марсі може 1-2%
Але!
Аватарів - 70-80% :shock:
Але тих 70-80% треба розділити на:
- деколи вип'ють і робляться дурні
- регулярно бухають/рідко бувають повністю тверезі
то тут може 50/50

Схоже таки шакали в армії були праві що солдата треба зай.бувати щоб в нього не було вільного часу. Більше треба в отій вашій артилерії прикомандировувати до піхоти на копання додаткових позицій і окопів. Тим більше стволів радянських калібрів ніхто не дасть, а ресурс настрілу таки закінчується. А так замість бухання хвахівці по копанню окопів будуть.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:42

Вищий сорт))) сортір))

  Banderlog написав:Важне воно для економіки...
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  #<1 ... 9116911791189119>
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