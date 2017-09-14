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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:02
Hotab написав:
Виталик, который только что уволил коллегу
Тонкий юмор. Улыбнуло.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:06
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vitaliiangel
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- З нами з: 06.04.16
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3
Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:14
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vitaliiangel
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- Повідомлень: 24225
- З нами з: 06.04.16
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