RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9116911791189119>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:51

Виталик, который только что уволил коллегу

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 12705
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2254 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:34

  budivelnik написав:Я що ховаюсь чи кудись нее йду?
Мене не беруть бо в ЗСУ я більш обуза ніж користь..
а от в економіці я більш Досягнення ніж затрати...

От і виходить
Щоб до таких примітивів як ти в яких всі хто не в строю=уроди - дійшло що без мене і таких як я ти протримаєшся в окопі максимум три дні - я й пояснюю що і куди.
Але для тих в кого одна звивина і та від фуражки -це навряд чи колись зможе дійти
Напевно забагато вінішка в дитинстві попивав..тому розум і пропив.
попробуй мене щось заставити і побачиш, що не собі а тобі голову розібю :lol:
ну не беруть тебе, то синів уродів пошли. замість себе, підстаркуватого інваліда. :lol: Харош чуш нести. Хочеться економічного бронювання то давай і для тих хто в армії таке
бронювання . Важне воно для економіки... шо мені до тієї економіки?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:38

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Ще спілкувався з одним(зразу з розмови видно, що трошки "даун", але в легкій формі),
профессиональный интерес. На твой взгляд какой % даунов и разных неадекватна включая аватаров на Марсе?

Тільки на Марсі!
Ні в якому разі щоб не подумали, що то в нас)))

Тільки на Марсі!!!

Даунів на Марсі може 1-2%
Але!
Аватарів - 70-80% :shock:
Але тих 70-80% треба розділити на:
- деколи вип'ють і робляться дурні
- регулярно бухають/рідко бувають повністю тверезі
то тут може 50/50

Схоже таки шакали в армії були праві що солдата треба зай.бувати щоб в нього не було вільного часу. Більше треба в отій вашій артилерії прикомандировувати до піхоти на копання додаткових позицій і окопів. Тим більше стволів радянських калібрів ніхто не дасть, а ресурс настрілу таки закінчується. А так замість бухання хвахівці по копанню окопів будуть.
alex lem
 
Повідомлень: 3178
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:02

  Hotab написав:Виталик, который только что уволил коллегу

Тонкий юмор. Улыбнуло.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24228
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:06

История мутная то ли сам упал то ли помогли несколько раз



vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24228
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:14

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24228
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:47

  vitaliiangel написав:
ну якщо чесно...то покуй на ту Фаріон, на того стрільця. Мабуть вже немає чим народ зайняти, щоб не думав що насправді коїться
d44
 
Повідомлень: 417
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:55

  d44 написав:
  vitaliiangel написав:
ну якщо чесно...то покуй на ту Фаріон, на того стрільця. Мабуть вже немає чим народ зайняти, щоб не думав що насправді коїться

Вы не правы. Фарион знаковая фигура. Символ раскола Украины. Типа Жириновского который мог нести любую куету безнаказанно.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24228
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:57

  d44 написав:
  vitaliiangel написав:
ну якщо чесно...то покуй на ту Фаріон, на того стрільця. Мабуть вже немає чим народ зайняти, щоб не думав що насправді коїться
головне питання: чому не когось більш вартого такої долі і більш руйнівного - Безумну, наприклад - чисто показово :twisted:

(...якихось Новінських можна хоч обміняти за гарним курсом)
flysoulfly
 
Повідомлень: 5128
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1666 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:08

  vitaliiangel написав:
  d44 написав:
  vitaliiangel написав:
ну якщо чесно...то покуй на ту Фаріон, на того стрільця. Мабуть вже немає чим народ зайняти, щоб не думав що насправді коїться

Вы не правы. Фарион знаковая фигура. Символ раскола Украины. Типа Жириновского который мог нести любую куету безнаказанно.
не смеши. :mrgreen:
для среднестатистического жителя донбасского посьолка вы там и в 1980 ВСЕ были бандéры :mrgreen: хоть и чмошники "столичные" :mrgreen:
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 19 лип, 2024 23:08, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5128
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1666 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9116911791189119>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62882
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 221968
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707125
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12404)
20.07.2024 00:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.