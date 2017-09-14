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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9116911791189119
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:08

  d44 написав:ну якщо чесно...то покуй на ту Фаріон, на того стрільця. Мабуть вже немає чим народ зайняти, щоб не думав що насправді коїться

Не можу не погодитись. Тут по 5 в день вбиває і ще 5 калічить, якось привик. Позавчора друга посікло, вже 3й раз за рік ... так написав йому пару слів і на 2 доби забув :oops: . Зчерствів якось.
Нема жалю.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

про корені сортності
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:31

Фарион всё. Вечная память.
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:що не собі а тобі голову розібю
Слухай чернівецький мудельман і не говорити що тебе дятла контрабандиста не попереджали
поки ти дебіл цигарки через черемош тягав я пахав на ЗСУ як проклятий..і якби не я і не такі як ти , то ти б зараз черенком від лопати відбивався від чеченців, які тобі б цей черенок в пяту точку вставляли

Зрозумів.

Ще раз якийсь дебілоїд згадає про мене або сімю..я точно його дебіла не потшкодую.

ПС
А для всіх хто встигне прочитати
дебілоїди з касти клоунів
встигли вбити таким самим дебілоїдам які за них голосували що є в тилу ворог, на якого треба наїхати і цей ворог це ті хто їх старається забезпечити...

ППС
смерть Фаріон..ДАЙ БОГ щоб це не було початком Судів Лінча...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:53

  budivelnik написав:смерть Фаріон..ДАЙ БОГ щоб це не було початком Судів Лінча
кому она накуй всралась. Ноль без палки. Там бытовые мотивы имхо.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:57

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:58

  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:смерть Фаріон..ДАЙ БОГ щоб це не було початком Судів Лінча
кому она накуй всралась. Ноль без палки. Там бытовые мотивы имхо.
Разумков у ВР наїзжає на Гетьманцева за те що погоджував Разумков для СН будучи головою ВР...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 00:03

  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:смерть Фаріон..ДАЙ БОГ щоб це не було початком Судів Лінча
кому она накуй всралась. Ноль без палки. Там бытовые мотивы имхо.

Який ще суд лінча? Кожен день тцк вбивають і катують людей. Вже стільки смертей і вбивств. Ніхто не пікнув
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 00:09

  Бетон написав:Кожен день тцк вбивають і катують людей.
Ти вже вбитий і закатований..а все ще тут скаліченими пальчиками напевно перераховуючи педераційні срібляники - пишеш...
budivelnik
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