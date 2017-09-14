Не можу не погодитись. Тут по 5 в день вбиває і ще 5 калічить, якось привик. Позавчора друга посікло, вже 3й раз за рік ... так написав йому пару слів і на 2 доби забув . Зчерствів якось.
Нема жалю.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:08
Не можу не погодитись. Тут по 5 в день вбиває і ще 5 калічить, якось привик. Позавчора друга посікло, вже 3й раз за рік ... так написав йому пару слів і на 2 доби забув . Зчерствів якось.
Нема жалю.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
про корені сортності
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Слухай чернівецький мудельман і не говорити що тебе дятла контрабандиста не попереджали
поки ти дебіл цигарки через черемош тягав я пахав на ЗСУ як проклятий..і якби не я і не такі як ти , то ти б зараз черенком від лопати відбивався від чеченців, які тобі б цей черенок в пяту точку вставляли
Зрозумів.
Ще раз якийсь дебілоїд згадає про мене або сімю..я точно його дебіла не потшкодую.
ПС
А для всіх хто встигне прочитати
дебілоїди з касти клоунів
встигли вбити таким самим дебілоїдам які за них голосували що є в тилу ворог, на якого треба наїхати і цей ворог це ті хто їх старається забезпечити...
ППС
смерть Фаріон..ДАЙ БОГ щоб це не було початком Судів Лінча...
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:53
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:58
Додано: Суб 20 лип, 2024 00:03
Додано: Суб 20 лип, 2024 00:09
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