1 Звичайно що чіпають...але десь в межах 1% ( це не 1% смертей, це 1% ПОРУШЕНЬ не так підійшли, не те сказали...) 2 А от коли дурні на підставі 1% де були порушення - розганяють Зраду..-це ІПСО ..і ти свідомо чи за гроші є тим хто допомагає москалям. 3 Отже підсумовуємо а - мобілізовано в ЗСУ 1+млн осіб б - в наданній ссилці приведені заяви про смерть ШЕСТИ осіб .., з яких два за межами ТЦК через кілька днів, один після інєкції в пах невідомих хімічних речовин(читай наркотик собі вколов), один від епілепсії ( в чергах за пенсією гине на порядок більше)
То як ? вмієш цифри порівнювати? 1 000 000 _____ 6
ну якщо чесно...то покуй на ту Фаріон, на того стрільця. Мабуть вже немає чим народ зайняти, щоб не думав що насправді коїться
Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.
Бетон написав:Кожен день тцк вбивають і катують людей.
Ти вже вбитий і закатований..а все ще тут скаліченими пальчиками напевно перераховуючи педераційні срібляники - пишеш... Тобто це все іпсо? Тцк нікого не чіпають? Чи в тебе старечі когнитивні порушення?
Читай свої темники. Г+г. Це ж первоисточник самого зеоенського
1 Звичайно що чіпають...але десь в межах 1% ( це не 1% смертей, це 1% ПОРУШЕНЬ не так підійшли, не те сказали...) 2 А от коли дурні на підставі 1% де були порушення - розганяють Зраду..-це ІПСО ..і ти свідомо чи за гроші є тим хто допомагає москалям. 3 Отже підсумовуємо а - мобілізовано в ЗСУ 1+млн осіб б - в наданній ссилці приведені заяви про смерть ШЕСТИ осіб .., з яких два за межами ТЦК через кілька днів, один після інєкції в пах невідомих хімічних речовин(читай наркотик собі вколов), один від епілепсії ( в чергах за пенсією гине на порядок більше)
То як ? вмієш цифри порівнювати? 1 000 000 _____ 6
Товаришу сталін. Я розумію, що для тебе мільон туди, мільон сюди це "щепки" Цими розрахунками можеш школоту розводить. Скільки фактів не попадає на відео і пресу. Ось тобі формула - 99%. Всі, хто звідти вибрався або ні - мовчать Мене інше шокує. Це ж треба так відноситися до громадян, що навіть не знати, що катувань тільки на камеру попадає сотні просто. Йому байдуже. Його це не стосується.