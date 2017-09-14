1 Звичайно що чіпають...але десь в межах 1% ( це не 1% смертей, це 1% ПОРУШЕНЬ не так підійшли, не те сказали...) 2 А от коли дурні на підставі 1% де були порушення - розганяють Зраду..-це ІПСО ..і ти свідомо чи за гроші є тим хто допомагає москалям. 3 Отже підсумовуємо а - мобілізовано в ЗСУ 1+млн осіб б - в наданній ссилці приведені заяви про смерть ШЕСТИ осіб .., з яких два за межами ТЦК через кілька днів, один після інєкції в пах невідомих хімічних речовин(читай наркотик собі вколов), один від епілепсії ( в чергах за пенсією гине на порядок більше)
То як ? вмієш цифри порівнювати? 1 000 000 _____ 6
ну якщо чесно...то покуй на ту Фаріон, на того стрільця. Мабуть вже немає чим народ зайняти, щоб не думав що насправді коїться
Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.
Бетон написав:Кожен день тцк вбивають і катують людей.
Ти вже вбитий і закатований..а все ще тут скаліченими пальчиками напевно перераховуючи педераційні срібляники - пишеш... Тобто це все іпсо? Тцк нікого не чіпають? Чи в тебе старечі когнитивні порушення?
Читай свої темники. Г+г. Це ж первоисточник самого зеоенського
1 Звичайно що чіпають...але десь в межах 1% ( це не 1% смертей, це 1% ПОРУШЕНЬ не так підійшли, не те сказали...) 2 А от коли дурні на підставі 1% де були порушення - розганяють Зраду..-це ІПСО ..і ти свідомо чи за гроші є тим хто допомагає москалям. 3 Отже підсумовуємо а - мобілізовано в ЗСУ 1+млн осіб б - в наданній ссилці приведені заяви про смерть ШЕСТИ осіб .., з яких два за межами ТЦК через кілька днів, один після інєкції в пах невідомих хімічних речовин(читай наркотик собі вколов), один від епілепсії ( в чергах за пенсією гине на порядок більше)
То як ? вмієш цифри порівнювати? 1 000 000 _____ 6
Товаришу сталін. Я розумію, що для тебе мільон туди, мільон сюди це "щепки" Цими розрахунками можеш школоту розводить. Скільки фактів не попадає на відео і пресу. Ось тобі формула - 99%. Всі, хто звідти вибрався або ні - мовчать Мене інше шокує. Це ж треба так відноситися до громадян, що навіть не знати, що катувань тільки на камеру попадає сотні просто. Йому байдуже. Його це не стосується.
katso написав: Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.
На похорон Фаріон прийдуть тисячі, на похороні Бузини ... Ну не встигла вона зробити з малоросів, які не знаютю мову, культуру, історію України, нормальних людей. Один з таких зараз тут будує малу росію. Але намагалась, за що їй шана і подяка.
katso написав: Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.
На похорон Фаріон прийдуть тисячі, на похороні Бузини ... Ну не встигла вона зробити з малоросів, які не знаютю мову, культуру, історію України, нормальних людей. Один з таких зараз тут будує малу росію. Але намагалась, за що їй шана і подяка.
Вічна пам'ять.
на похороні Бузини було дофіга людей, хоча його ім'я та спадщина були стигматизовані ви вже втопилися в Тисі ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 20 лип, 2024 06:48, всього редагувалось 1 раз.
Слухай чернівецький мудельман і не говорити що тебе дятла контрабандиста не попереджали поки ти дебіл цигарки через черемош тягав я пахав на ЗСУ як проклятий..і якби не я і не такі як ти , то ти б зараз черенком від лопати відбивався від чеченців, які тобі б цей черенок в пяту точку вставляли
Зрозумів.
Ще раз якийсь дебілоїд згадає про мене або сімю..я точно його дебіла не потшкодую.
ПС А для всіх хто встигне прочитати дебілоїди з касти клоунів встигли вбити таким самим дебілоїдам які за них голосували що є в тилу ворог, на якого треба наїхати і цей ворог це ті хто їх старається забезпечити...
ППС смерть Фаріон..ДАЙ БОГ щоб це не було початком Судів Лінча...
Свиснеш мені в люфу . Я можу і не одбиватись а знову піти з цигарками через черемош. Будеш з своїми синочками ходити з черенками в 5 точках зрозумів?
Дякую! Просто розкрило очі оце інтерв'ю. Можете кидатися тапцями, але тепер ні на йоту не маю сумніву, що весь процес становлення та існування зеленої влади це не якись-то хід історії, а ціленаправлена спланована керована акція... Хто? Без поняття. Бо не маю такої інфи.
За великим рахунком "Мар'яна" намагається провести те ж саме. Тільки тепер не в цивільній владі, а у війську. Квартал у військо... Тільки більш пристойно, бо все ж таки військо.
Тепер зрозуміло чому поки не квапляться... Команда повинна зайняти передостанній бастіон - військо. Останній - судова. Яку, в принципі, можуть і не забирати. Домовляться...
Дива дивні. Це експеримент якихось інопланетян, які обрали для цього нашу країну?))) Ні. Це обкатка глобалістами методик...
Ну Мар'яна))) Це ж треба бути такою говіркою. Всі пазли склалися. Завдяки їй.