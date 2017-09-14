budivelnik написав:

Banderlog написав: що не собі а тобі голову розібю що не собі а тобі голову розібю

Слухай чернівецький мудельман і не говорити що тебе дятла контрабандиста не попереджалипоки ти дебіл цигарки через черемош тягав я пахав на ЗСУ як проклятий..і якби не я і не такі як ти , то ти б зараз черенком від лопати відбивався від чеченців, які тобі б цей черенок в пяту точку вставлялиЗрозумів.Ще раз якийсь дебілоїд згадає про мене або сімю..я точно його дебіла не потшкодую.ПСА для всіх хто встигне прочитатидебілоїди з касти клоуніввстигли вбити таким самим дебілоїдам які за них голосували що є в тилу ворог, на якого треба наїхати і цей ворог це ті хто їх старається забезпечити...ППСсмерть Фаріон..ДАЙ БОГ щоб це не було початком Судів Лінча...