RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9117911891199120
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 00:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:
  budivelnik написав:
  Бетон написав:Кожен день тцк вбивають і катують людей.
Ти вже вбитий і закатований..а все ще тут скаліченими пальчиками напевно перераховуючи педераційні срібляники - пишеш...

Тобто це все іпсо? Тцк нікого не чіпають?
Чи в тебе старечі когнитивні порушення?

Читай свої темники. Г+г. Це ж первоисточник самого зеоенського

https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/ru/ ... 85787.html
1 Звичайно що чіпають...але десь в межах 1% ( це не 1% смертей, це 1% ПОРУШЕНЬ не так підійшли, не те сказали...)
2 А от коли дурні на підставі 1% де були порушення - розганяють Зраду..-це ІПСО ..і ти свідомо чи за гроші є тим хто допомагає москалям.
3 Отже підсумовуємо
а - мобілізовано в ЗСУ 1+млн осіб
б - в наданній ссилці приведені заяви про смерть ШЕСТИ осіб .., з яких два за межами ТЦК через кілька днів, один після інєкції в пах невідомих хімічних речовин(читай наркотик собі вколов), один від епілепсії ( в чергах за пенсією гине на порядок більше)

То як ? вмієш цифри порівнювати?
1 000 000 _____ 6
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27836
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 01:15

  d44 написав:
  vitaliiangel написав:
ну якщо чесно...то покуй на ту Фаріон, на того стрільця. Мабуть вже немає чим народ зайняти, щоб не думав що насправді коїться


Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.

Но бумеранг да, сработал - https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... 6-1548374/
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1192
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 01:24

  budivelnik написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Кожен день тцк вбивають і катують людей.
Ти вже вбитий і закатований..а все ще тут скаліченими пальчиками напевно перераховуючи педераційні срібляники - пишеш...
Тобто це все іпсо? Тцк нікого не чіпають?
Чи в тебе старечі когнитивні порушення?

Читай свої темники. Г+г. Це ж первоисточник самого зеоенського

https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/ru/ ... 85787.html
1 Звичайно що чіпають...але десь в межах 1% ( це не 1% смертей, це 1% ПОРУШЕНЬ не так підійшли, не те сказали...)
2 А от коли дурні на підставі 1% де були порушення - розганяють Зраду..-це ІПСО ..і ти свідомо чи за гроші є тим хто допомагає москалям.
3 Отже підсумовуємо
а - мобілізовано в ЗСУ 1+млн осіб
б - в наданній ссилці приведені заяви про смерть ШЕСТИ осіб .., з яких два за межами ТЦК через кілька днів, один після інєкції в пах невідомих хімічних речовин(читай наркотик собі вколов), один від епілепсії ( в чергах за пенсією гине на порядок більше)

То як ? вмієш цифри порівнювати?
1 000 000 _____ 6

Товаришу сталін.
Я розумію, що для тебе мільон туди, мільон сюди це "щепки"
Цими розрахунками можеш школоту розводить.
Скільки фактів не попадає на відео і пресу. Ось тобі формула - 99%. Всі, хто звідти вибрався або ні - мовчать
Мене інше шокує. Це ж треба так відноситися до громадян, що навіть не знати, що катувань тільки на камеру попадає сотні просто. Йому байдуже. Його це не стосується.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2942
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 03:44

  flysoulfly написав:
  d44 написав:
  vitaliiangel написав:
ну якщо чесно...то покуй на ту Фаріон, на того стрільця. Мабуть вже немає чим народ зайняти, щоб не думав що насправді коїться
головне питання: чому не когось більш вартого такої долі і більш руйнівного - Безумну, наприклад - чисто показово :twisted:

(...якихось Новінських можна хоч обміняти за гарним курсом)

Здивуєтесь, але Безугла офіцер та має досвід військової служби на тактичному рівні, та роботи в генеральному штабі
_Mykola_
 
Повідомлень: 5011
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 05:35

  katso написав:
Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.

Но бумеранг да, сработал - https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... 6-1548374/

На похорон Фаріон прийдуть тисячі, на похороні Бузини ...
Ну не встигла вона зробити з малоросів, які не знаютю мову, культуру, історію України, нормальних людей. Один з таких зараз тут будує малу росію. Але намагалась, за що їй шана і подяка.

Вічна пам'ять.
lapay
 
Повідомлень: 13798
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 06:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

не самою безвинною жертвою
була незламна орлиця
скажем прямо
це арестович розпочав передвиборчу кампанію, а розлючений трамп заапрувив
а шо, бідоністам - можна, а іншим - ні ???
fox767676
 
Повідомлень: 1845
З нами з: 13.06.20
Подякував: 304 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 06:42

  lapay написав:
  katso написав:
Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.

Но бумеранг да, сработал - https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... 6-1548374/

На похорон Фаріон прийдуть тисячі, на похороні Бузини ...
Ну не встигла вона зробити з малоросів, які не знаютю мову, культуру, історію України, нормальних людей. Один з таких зараз тут будує малу росію. Але намагалась, за що їй шана і подяка.

Вічна пам'ять.


на похороні Бузини було дофіга людей, хоча його ім'я та спадщина були стигматизовані
ви вже втопилися в Тисі ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 20 лип, 2024 06:48, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 1845
З нами з: 13.06.20
Подякував: 304 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 06:46

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:що не собі а тобі голову розібю
Слухай чернівецький мудельман і не говорити що тебе дятла контрабандиста не попереджали
поки ти дебіл цигарки через черемош тягав я пахав на ЗСУ як проклятий..і якби не я і не такі як ти , то ти б зараз черенком від лопати відбивався від чеченців, які тобі б цей черенок в пяту точку вставляли

Зрозумів.

Ще раз якийсь дебілоїд згадає про мене або сімю..я точно його дебіла не потшкодую.

ПС
А для всіх хто встигне прочитати
дебілоїди з касти клоунів
встигли вбити таким самим дебілоїдам які за них голосували що є в тилу ворог, на якого треба наїхати і цей ворог це ті хто їх старається забезпечити...

ППС
смерть Фаріон..ДАЙ БОГ щоб це не було початком Судів Лінча...

Свиснеш мені в люфу . :lol: Я можу і не одбиватись а знову піти з цигарками через черемош. Будеш з своїми синочками ходити з черенками в 5 точках :lol: зрозумів?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 07:29

  _Mykola_ написав:
  flysoulfly написав:
  d44 написав:ну якщо чесно...то покуй на ту Фаріон, на того стрільця. Мабуть вже немає чим народ зайняти, щоб не думав що насправді коїться
головне питання: чому не когось більш вартого такої долі і більш руйнівного - Безумну, наприклад - чисто показово :twisted:

(...якихось Новінських можна хоч обміняти за гарним курсом)

Здивуєтесь, але Безугла офіцер та має досвід військової служби на тактичному рівні, та роботи в генеральному штабі

Дякую! Просто розкрило очі оце інтерв'ю.
Можете кидатися тапцями, але тепер ні на йоту не маю сумніву, що весь процес становлення та існування зеленої влади це не якись-то хід історії, а ціленаправлена спланована керована акція...
Хто? Без поняття. Бо не маю такої інфи.

За великим рахунком "Мар'яна" намагається провести те ж саме. Тільки тепер не в цивільній владі, а у війську. Квартал у військо...
Тільки більш пристойно, бо все ж таки військо.

Тепер зрозуміло чому поки не квапляться...
Команда повинна зайняти передостанній бастіон - військо.
Останній - судова. Яку, в принципі, можуть і не забирати. Домовляться...


Дива дивні.
Це експеримент якихось інопланетян, які обрали для цього нашу країну?)))
Ні. Це обкатка глобалістами методик...

Ну Мар'яна))) Це ж треба бути такою говіркою.
Всі пазли склалися. Завдяки їй.
detroytred
 
Повідомлень: 29424
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9117911891199120
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62891
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 221978
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707154
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3398)
20.07.2024 07:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.