katso написав: Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.
На похорон Фаріон прийдуть тисячі, на похороні Бузини ... Ну не встигла вона зробити з малоросів, які не знаютю мову, культуру, історію України, нормальних людей. Один з таких зараз тут будує малу росію. Але намагалась, за що їй шана і подяка.
Дякую! Просто розкрило очі оце інтерв'ю. Можете кидатися тапцями, але тепер ні на йоту не маю сумніву, що весь процес становлення та існування зеленої влади це не якись-то хід історії, а ціленаправлена спланована керована акція... Хто? Без поняття. Бо не маю такої інфи.
За великим рахунком "Мар'яна" намагається провести те ж саме. Тільки тепер не в цивільній владі, а у війську. Квартал у військо... Тільки більш пристойно, бо все ж таки військо.
Тепер зрозуміло чому поки не квапляться... Команда повинна зайняти передостанній бастіон - військо. Останній - судова. Яку, в принципі, можуть і не забирати. Домовляться...
Дива дивні. Це експеримент якихось інопланетян, які обрали для цього нашу країну?))) Ні. Це обкатка глобалістами методик...
Ну Мар'яна))) Це ж треба бути такою говіркою. Всі пазли склалися. Завдяки їй.
detroytred у меня другая точка зрения. Зелей крутят военные. Это понятно он от них зависим целиком и полностью. Под их давлением принимаются все решения. Он не сопротивляется бусификации хотя это неконституционно, не сопротивляется когда ТЦК перевоспитывают с летальным исходом, не сопротивляется коррупции и ВЛК которая даёт добро на войну хромым с гепатитами.
Но в ответ кто то должен давить и на военных, раскрывая их просчёты и некомпетентность. Чтобы типа в любой момент любого могли снять за что угодно или запросто так. Шоб они хоть кого то боялись в этой жизни .
Залужный сказал я в такое не играю, чтобы какая то девочка под всеобщий одобрямс топила генерала в болоте. Остальным деваться некуда. Там все рабы зависимые друг от друга.
Дякую! Просто розкрило очі оце інтерв'ю. Можете кидатися тапцями, але тепер ні на йоту не маю сумніву, що весь процес становлення та існування зеленої влади це не якись-то хід історії, а ціленаправлена спланована керована акція... Хто? Без поняття. Бо не маю такої інфи.
За великим рахунком "Мар'яна" намагається провести те ж саме. Тільки тепер не в цивільній владі, а у війську. Квартал у військо... Тільки більш пристойно, бо все ж таки військо.
Тепер зрозуміло чому поки не квапляться... Команда повинна зайняти передостанній бастіон - військо. Останній - судова. Яку, в принципі, можуть і не забирати. Домовляться...
Дива дивні. Це експеримент якихось інопланетян, які обрали для цього нашу країну?))) Ні. Це обкатка глобалістами методик...
Ну Мар'яна))) Це ж треба бути такою говіркою. Всі пазли склалися. Завдяки їй.
vitaliiangel написав:detroytred у меня другая точка зрения. Зелей крутят военные.
Залужный сказал я в такое не играю, чтобы какая то девочка под всеобщий одобрямс топила генерала в болоте.
Протиріччя. Або військові банкують, або дєвочка (цивільні).
Ця дєвочка тищу разів підкреслила свою прєданность команді....
Моя думка -- військові поки! опираються. Щоб хоча б в себе керувати. А не те що *зелей крутити*. __________________________________ Які можуть бути зміни, якщо отаке інтерв'ю ведучі (канал) переривається, бо час. Да кому потрібна наступна передача.
Мар'яна красуня. Що на умі, то на язиці. По суті це ті ж самі революціонери (1917-го) -- чудові цілі, речі, натхнення, запал, схоже реальна віра в окремих низових виконавців -- а ітог буде той же: або відкат взад ще більший (від безвиходдя), або табори (якщо владу в них перехоплять дійсно точно ідейні).
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лип, 2024 08:19, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:detroytred у меня другая точка зрения. Зелей крутят военные.
Залужный сказал я в такое не играю, чтобы какая то девочка под всеобщий одобрямс топила генерала в болоте.
Протиріччя. Або військові банкують, або дєвочка (цивільні).
Ця дєвочка тищу разів підкреслила свою прєданность команді....
Моя думка -- військові поки! опираються. __________________________________ Які можуть бути зміни, якщо отаке інтерв'ю ведучі (канал) переривається, бо час. Да кому потрібна наступна передача.
Мар'яна красуня. Що на умі, то на язиці. По суті це ті ж самі революціонери (1917-го) -- чудові цілі, речі, натхнення, запал, схоже реальна віра в окремих низових виконавців -- а ітог буде той же: або відкат взад ще більший (від безвиходдя), або табори (якщо владу в них перехоплять дійсно точно ідейні).
не може "дєвочка с уліци" вказувати на некомпетентну сортність бо она внєсістємна
katso написав: Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.