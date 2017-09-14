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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9118911991209121>
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 05:35

  katso написав:
Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.

Но бумеранг да, сработал - https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... 6-1548374/

На похорон Фаріон прийдуть тисячі, на похороні Бузини ...
Ну не встигла вона зробити з малоросів, які не знаютю мову, культуру, історію України, нормальних людей. Один з таких зараз тут будує малу росію. Але намагалась, за що їй шана і подяка.

Вічна пам'ять.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 06:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

не самою безвинною жертвою
була незламна орлиця
скажем прямо
це арестович розпочав передвиборчу кампанію, а розлючений трамп заапрувив
а шо, бідоністам - можна, а іншим - ні ???
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 07:29

  _Mykola_ написав:
  flysoulfly написав:
  d44 написав:ну якщо чесно...то покуй на ту Фаріон, на того стрільця. Мабуть вже немає чим народ зайняти, щоб не думав що насправді коїться
головне питання: чому не когось більш вартого такої долі і більш руйнівного - Безумну, наприклад - чисто показово :twisted:

(...якихось Новінських можна хоч обміняти за гарним курсом)

Здивуєтесь, але Безугла офіцер та має досвід військової служби на тактичному рівні, та роботи в генеральному штабі

Дякую! Просто розкрило очі оце інтерв'ю.
Можете кидатися тапцями, але тепер ні на йоту не маю сумніву, що весь процес становлення та існування зеленої влади це не якись-то хід історії, а ціленаправлена спланована керована акція...
Хто? Без поняття. Бо не маю такої інфи.

За великим рахунком "Мар'яна" намагається провести те ж саме. Тільки тепер не в цивільній владі, а у війську. Квартал у військо...
Тільки більш пристойно, бо все ж таки військо.

Тепер зрозуміло чому поки не квапляться...
Команда повинна зайняти передостанній бастіон - військо.
Останній - судова. Яку, в принципі, можуть і не забирати. Домовляться...


Дива дивні.
Це експеримент якихось інопланетян, які обрали для цього нашу країну?)))
Ні. Це обкатка глобалістами методик...

Ну Мар'яна))) Це ж треба бути такою говіркою.
Всі пазли склалися. Завдяки їй.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 07:59

detroytred у меня другая точка зрения. Зелей крутят военные. Это понятно он от них зависим целиком и полностью. Под их давлением принимаются все решения. Он не сопротивляется бусификации хотя это неконституционно, не сопротивляется когда ТЦК перевоспитывают с летальным исходом, не сопротивляется коррупции и ВЛК которая даёт добро на войну хромым с гепатитами.

Но в ответ кто то должен давить и на военных, раскрывая их просчёты и некомпетентность. Чтобы типа в любой момент любого могли снять за что угодно или запросто так. Шоб они хоть кого то боялись в этой жизни .

Залужный сказал я в такое не играю, чтобы какая то девочка под всеобщий одобрямс топила генерала в болоте. Остальным деваться некуда. Там все рабы зависимые друг от друга.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 08:06

  detroytred написав:

Дякую! Просто розкрило очі оце інтерв'ю.
Можете кидатися тапцями, але тепер ні на йоту не маю сумніву, що весь процес становлення та існування зеленої влади це не якись-то хід історії, а ціленаправлена спланована керована акція...
Хто? Без поняття. Бо не маю такої інфи.

За великим рахунком "Мар'яна" намагається провести те ж саме. Тільки тепер не в цивільній владі, а у війську. Квартал у військо...
Тільки більш пристойно, бо все ж таки військо.

Тепер зрозуміло чому поки не квапляться...
Команда повинна зайняти передостанній бастіон - військо.
Останній - судова. Яку, в принципі, можуть і не забирати. Домовляться...


Дива дивні.
Це експеримент якихось інопланетян, які обрали для цього нашу країну?)))
Ні. Це обкатка глобалістами методик...

Ну Мар'яна))) Це ж треба бути такою говіркою.
Всі пазли склалися. Завдяки їй.

Мар'яна серед СН це академік
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 08:16

  vitaliiangel написав:detroytred у меня другая точка зрения. Зелей крутят военные.

Залужный сказал я в такое не играю, чтобы какая то девочка под всеобщий одобрямс топила генерала в болоте.

Протиріччя.
Або військові банкують, або дєвочка (цивільні).

Ця дєвочка тищу разів підкреслила свою прєданность команді....

Моя думка -- військові поки! опираються. Щоб хоча б в себе керувати. А не те що *зелей крутити*.
__________________________________
Які можуть бути зміни, якщо отаке інтерв'ю ведучі (канал) переривається, бо час.
Да кому потрібна наступна передача.

Мар'яна красуня. Що на умі, то на язиці.
По суті це ті ж самі революціонери (1917-го) -- чудові цілі, речі, натхнення, запал, схоже реальна віра в окремих низових виконавців -- а ітог буде той же: або відкат взад ще більший (від безвиходдя), або табори (якщо владу в них перехоплять дійсно точно ідейні).
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лип, 2024 08:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 08:18

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:detroytred у меня другая точка зрения. Зелей крутят военные.

Залужный сказал я в такое не играю, чтобы какая то девочка под всеобщий одобрямс топила генерала в болоте.

Протиріччя.
Або військові банкують, або дєвочка (цивільні).

Ця дєвочка тищу разів підкреслила свою прєданность команді....

Моя думка -- військові поки! опираються.
__________________________________
Які можуть бути зміни, якщо отаке інтерв'ю ведучі (канал) переривається, бо час.
Да кому потрібна наступна передача.

Мар'яна красуня. Що на умі, то на язиці.
По суті це ті ж самі революціонери (1917-го) -- чудові цілі, речі, натхнення, запал, схоже реальна віра в окремих низових виконавців -- а ітог буде той же: або відкат взад ще більший (від безвиходдя), або табори (якщо владу в них перехоплять дійсно точно ідейні).

не може "дєвочка с уліци" вказувати на некомпетентну сортність бо она внєсістємна

п.с.
а що мала як Люся здриснути з Титаніка?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 08:24

  flyman написав:не може "дєвочка с уліци" вказувати на некомпетентну сортність

Так в тому і справа, що це маніпуляція -- про некомпетентну сортність.
Або про некомпетентність.
Або про сортність.
Про сортність -- це аля революційна матросня........

А якщо б дєвочка була проти некомпетентції, то вказувала б на неї в першу чергу кому? Кому в першу чергу?))
Да своєму шефу та команді.
Отож.
Так проти чого дєвочка-то?

Тобто мала - боротися з некомпетентністю своєї команди.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 08:32

  lapay написав:
  katso написав:
Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.

Но бумеранг да, сработал - https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... 6-1548374/

На похорон Фаріон прийдуть тисячі,


прийдуть тисячі канадійців, новополяків та Героїв Тиси
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 08:56

detroytred
А якщо б дєвочка була проти некомпетентції


Муха вірить в самородків, яким система не дає пробитись.
Вже бачили Гадю Савченко. Довго відпльовувались.
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