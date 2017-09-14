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Додано: Суб 20 лип, 2024 09:24
Три питання виникло:
1. Невже головна причина відмови від РПВ - це притягнення до відповідальності агресора? І чому забув, що продовження теж має ціну?
2. Стосовно невиконання обіцянок по зброї (літакам) отака толерантна відповідь це що? Бо Британія чи урок після отого саміту НАТО.
3. Влада - обличчя. Обличчя міняють, а не навпаки. Але я нікуди не піду.
Додано: Суб 20 лип, 2024 09:39
Я с Вами согласен, но есть одна маленькая деталь: воевать не должен никто.
Вот и приходится воевать пьяницам вместе со стоматологами.
Кстати, ковчег построил дилетант, а профессионалы построили Титаник.
Додано: Суб 20 лип, 2024 09:47
Додано: Суб 20 лип, 2024 09:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
господі, кого він хоче до відповідальності ???
вже нема захарченка, гіві з моторолою, бетмена, пригожина
гіркін з суровікіним в казєматах
кадиров під крапельницями на діалізє
мєдвєдєву авансом вже незашкодять, тільки після перших зустрічних кроків з українського боку
путіна - ніколи, навіть якщо через 15 років буде заколот\перебудова то лише легенько пожурять, з мавзолею виносити не будуть
Додано: Суб 20 лип, 2024 09:54
100%.
знаете, почему в США нет геройства в SWAT, полиции и прочее? Почему в нарушителя стреляют десятками пуль? почему уровень экипировки и технических средств на высочайшем уровне?
потому что геройство возникает там, где натворили дилетанты. где человек должен жертвовать собой, компенсируя чудовищные ошибки власти.
фильмами вам внушили, что миллионы тел должны переть на амбразуру, взрывать мосты вместе с собой.
но вот какая несостыковочка, там, где нет места геройству, а работу выполняют профессионалы, разрешено оружие, а у нас, где каждый тракторист и стоматолог должен воевать оружие под запретом.
почему?
Додано: Суб 20 лип, 2024 10:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я пойду дальше в вопросах
соросятина узурпорвавшая власть в 2014 первые декреты
1)о повышении мобвозраста с 40 до 60
2)о всеобщей приватизации
себя соросятина забронивала навеки по факту своего соросятничества
а 45 летнему инженеру , который последний пакет госулуг получил в 17 лет
самозабронироваться ЗА СВОИ ДЕНЬГИ - ФИГ!!!
ОКАЗЫВАЕТСЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Он дожен пожертвовать всем защищая прихватизированные с помощью соросятины активы олигархов, которые пожлобились автоматизировать армию или негров нанять
ЭТО ПРОСТО ТАК С РУК НЕ СОЙДЕТ!!!!
Смотрю по ютюбу уроки владения боевой кувалдой
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 20 лип, 2024 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 лип, 2024 10:12
Власть совершает самоубийство насильно мобилизируя и вооружая трактористов и стоматологов.
Сотрудники НПУ это поймут, когда услышат голос Успиха из подогнанной к райотделу Бредли - "Гражданским 5 минут на выход, полицаям справедливая расплата".
Вооружены должны быть только зависимые и управляемые люди.
Додано: Суб 20 лип, 2024 10:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Что за Найем такой, что это за Х-Й, который решает кому бронироваться кому нет?? Розовоштанная соросятина, которая вконец разорила Украину, будет еще что-то вякать ?? Будет теперь тут социалистическую справедливость строить ??
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 20 лип, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 лип, 2024 10:27
Додано: Суб 20 лип, 2024 10:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
жаль москвогебне разумков в качестве сакральной жертвы малоинтересен
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