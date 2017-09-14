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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9119912091219122>
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 09:24



Три питання виникло:
1. Невже головна причина відмови від РПВ - це притягнення до відповідальності агресора? І чому забув, що продовження теж має ціну?
2. Стосовно невиконання обіцянок по зброї (літакам) отака толерантна відповідь це що? Бо Британія чи урок після отого саміту НАТО.
3. Влада - обличчя. Обличчя міняють, а не навпаки. Але я нікуди не піду.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 09:39

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І я досі не шкодую, що пішов до лав ЗСУ... АЛЕ!
каждый человек должен быть на своем месте. Если водители начнут лечить другим зубы, а пьяницы вместо них сядут за руль начнется хаос.

Я с Вами согласен, но есть одна маленькая деталь: воевать не должен никто.
Вот и приходится воевать пьяницам вместе со стоматологами.

Кстати, ковчег построил дилетант, а профессионалы построили Титаник.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 09:47

  Сибарит написав:Кстати, ковчег построил дилетант, а профессионалы построили Титаник.
дилетанты управляли страной так, что теперь приходится воевать и просить у профессионалов титаник. В остальном вы правы, воевать не должен никто, это средневековье.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:1. Невже головна причина відмови від РПВ - це притягнення до відповідальності агресора?


господі, кого він хоче до відповідальності ???
вже нема захарченка, гіві з моторолою, бетмена, пригожина
гіркін з суровікіним в казєматах
кадиров під крапельницями на діалізє
мєдвєдєву авансом вже незашкодять, тільки після перших зустрічних кроків з українського боку
путіна - ніколи, навіть якщо через 15 років буде заколот\перебудова то лише легенько пожурять, з мавзолею виносити не будуть
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 09:54

  vitaliiangel написав:
  Сибарит написав:Кстати, ковчег построил дилетант, а профессионалы построили Титаник.
дилетанты управляли страной так, что теперь приходится воевать и просить у профессионалов титаник. В остальном вы правы, воевать не должен никто, это средневековье.

100%.
знаете, почему в США нет геройства в SWAT, полиции и прочее? Почему в нарушителя стреляют десятками пуль? почему уровень экипировки и технических средств на высочайшем уровне?
потому что геройство возникает там, где натворили дилетанты. где человек должен жертвовать собой, компенсируя чудовищные ошибки власти.

фильмами вам внушили, что миллионы тел должны переть на амбразуру, взрывать мосты вместе с собой.

но вот какая несостыковочка, там, где нет места геройству, а работу выполняют профессионалы, разрешено оружие, а у нас, где каждый тракторист и стоматолог должен воевать оружие под запретом.
почему?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:а у нас, где каждый тракторист и стоматолог должен воевать оружие под запретом.
почему?


я пойду дальше в вопросах
соросятина узурпорвавшая власть в 2014 первые декреты
1)о повышении мобвозраста с 40 до 60
2)о всеобщей приватизации
себя соросятина забронивала навеки по факту своего соросятничества
а 45 летнему инженеру , который последний пакет госулуг получил в 17 лет
самозабронироваться ЗА СВОИ ДЕНЬГИ - ФИГ!!!
ОКАЗЫВАЕТСЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Он дожен пожертвовать всем защищая прихватизированные с помощью соросятины активы олигархов, которые пожлобились автоматизировать армию или негров нанять
ЭТО ПРОСТО ТАК С РУК НЕ СОЙДЕТ!!!!

Смотрю по ютюбу уроки владения боевой кувалдой
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 20 лип, 2024 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 10:12

  Бетон написав:но вот какая несостыковочка, там, где нет места геройству, а работу выполняют профессионалы, разрешено оружие, а у нас, где каждый тракторист и стоматолог должен воевать оружие под запретом.
почему?

Власть совершает самоубийство насильно мобилизируя и вооружая трактористов и стоматологов.
Сотрудники НПУ это поймут, когда услышат голос Успиха из подогнанной к райотделу Бредли - "Гражданским 5 минут на выход, полицаям справедливая расплата". :mrgreen:
Вооружены должны быть только зависимые и управляемые люди.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что за Найем такой, что это за Х-Й, который решает кому бронироваться кому нет?? Розовоштанная соросятина, которая вконец разорила Украину, будет еще что-то вякать ?? Будет теперь тут социалистическую справедливость строить ??
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 20 лип, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 10:27

  vitaliiangel написав:воевать не должен никто, это средневековье.

Воевать должны все кроме сына Мосийчук :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

жаль москвогебне разумков в качестве сакральной жертвы малоинтересен
fox767676
 
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