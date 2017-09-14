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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9119912091219122>
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 10:27

  vitaliiangel написав:воевать не должен никто, это средневековье.

Воевать должны все кроме сына Мосийчук :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

жаль москвогебне разумков в качестве сакральной жертвы малоинтересен
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 10:30

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Що первинне?
Відповідь у відповіді на питання: держава для громадянина чи громадянин для держави
что раньше появилось? Кто без другого проживет? Государство это сервис, который возомнил что он важнее того, для кого этот сервис предназначен. Лошадь не может быть главнее своего хозяина.


вы забываете КОГО изначально государство обслуживало.
а это были монарх и правящее сословие. оно не предназначено было для рабов.
не находите аналогии с тем кого обслуживает сейчас государство и на кого ложит болт?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 10:58

  detroytred написав:Ви, я так розумію, натякаєте на версію - оновити згодні, бо це не означає погодження йти служити. То чому б не оновити.


основна маса оновили не в тцк. чому? бо розуміють що зайти в тцк це значить піти воювати. от вам і відповідь а чи згодні воювати ті хто оновили дані
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вот и ответ

На Одещині затримали голову міськради, який займався рекетом на Одещині

Банду очолював голова міськради одного з портових міст регіону. Фігуранти намагалися незаконно заволодіти базою відпочинку на узбережжі Чорного моря.

Спочатку вони змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% прав на нього. А згодом збиралися «віджати» у неї решту.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 11:18

  UA написав:Вооружены должны быть только зависимые и управляемые люди.

Дик, не дурні нагорі-то.

Нацгвардію колись створили.
Тепер мова про воєнну поліцію...
Як каже Мар'яна, що принципово - вона не під Генштабом буде.
Звісно офіційна, да і логічна функція -- сзч-ники та ін. військові порушники.
Але інструмент є інструмент. Їм можна робити різне.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 11:24

Завжди дивувався отаким дивам:
*Вакансії:
Військовослужбовець
від 20000 до 120000 грн
Київ
4 відділ Чортківського РТЦК ТА СП ( м.Заліщики )*
https://armyinform.com.ua/2024/07/14/go ... filosofom/

Уявіть: нема жодного охочого бусифікованого або просто військовослужбовця на отаку посаду в такому чудовому місті, як Заліщики.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 11:37

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І я досі не шкодую, що пішов до лав ЗСУ... АЛЕ!
каждый человек должен быть на своем месте. Если водители начнут лечить другим зубы, а пьяницы вместо них сядут за руль начнется хаос.

Кстати, ковчег построил дилетант, а профессионалы построили Титаник.

красивая сказка, жаль к реальности никакого отношения не имеет :)
А вот что бывает, когда дилетанты за дело берутся - отлично Титан продемонстрировал...
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 11:41

  detroytred написав:
  UA написав:Вооружены должны быть только зависимые и управляемые люди.

Дик, не дурні нагорі-то.

Нацгвардію колись створили.
Тепер мова про воєнну поліцію...
Як каже Мар'яна, що принципово - вона не під Генштабом буде.
Звісно офіційна, да і логічна функція -- сзч-ники та ін. військові порушники.
Але інструмент є інструмент. Їм можна робити різне.
а толку з створеної нацгвардії? З чим вони успішно справились? Даж майдан розігнати не змогли... шо саме зможуть робити карабінери?)
Начнем краще з іншого де набрати значне число тих карабінерів? Змінити вивіску на нацгвардії? Толк од того буде лиш коли їм дадуть повноваження проводити зачистки тилових міст в Україні. А влада на це не піде.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 11:41

  katso написав:Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.

Но бумеранг да, сработал - https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... 6-1548374/

Ви росіянин? Бо якось казати "бумеранг за кацапа - українка" - звучить проросійськи.
BIGor
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