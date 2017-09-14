detroytred написав:Що первинне? Відповідь у відповіді на питання: держава для громадянина чи громадянин для держави
что раньше появилось? Кто без другого проживет? Государство это сервис, который возомнил что он важнее того, для кого этот сервис предназначен. Лошадь не может быть главнее своего хозяина.
вы забываете КОГО изначально государство обслуживало. а это были монарх и правящее сословие. оно не предназначено было для рабов. не находите аналогии с тем кого обслуживает сейчас государство и на кого ложит болт?
UA написав:Вооружены должны быть только зависимые и управляемые люди.
Дик, не дурні нагорі-то.
Нацгвардію колись створили. Тепер мова про воєнну поліцію... Як каже Мар'яна, що принципово - вона не під Генштабом буде. Звісно офіційна, да і логічна функція -- сзч-ники та ін. військові порушники. Але інструмент є інструмент. Їм можна робити різне.
UA написав:Вооружены должны быть только зависимые и управляемые люди.
Дик, не дурні нагорі-то.
Нацгвардію колись створили. Тепер мова про воєнну поліцію... Як каже Мар'яна, що принципово - вона не під Генштабом буде. Звісно офіційна, да і логічна функція -- сзч-ники та ін. військові порушники. Але інструмент є інструмент. Їм можна робити різне.
а толку з створеної нацгвардії? З чим вони успішно справились? Даж майдан розігнати не змогли... шо саме зможуть робити карабінери?) Начнем краще з іншого де набрати значне число тих карабінерів? Змінити вивіску на нацгвардії? Толк од того буде лиш коли їм дадуть повноваження проводити зачистки тилових міст в Україні. А влада на це не піде.
katso написав:Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.