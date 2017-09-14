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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9119912091219122
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 11:44

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І я досі не шкодую, що пішов до лав ЗСУ... АЛЕ!
каждый человек должен быть на своем месте. Если водители начнут лечить другим зубы, а пьяницы вместо них сядут за руль начнется хаос.

Я с Вами согласен, но есть одна маленькая деталь: воевать не должен никто.
Вот и приходится воевать пьяницам вместе со стоматологами.

Кстати, ковчег построил дилетант, а профессионалы построили Титаник.

Скажіть, коли пожежа, і є професійні пожежники - гасити пожежу не повинен ніхто?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 11:45

  detroytred написав:Це фактично аналог зізнання Джонсона -- що путін не напав би повномасштабно, якщо б Захід дав ясно йому зрозуміти, що буде отак допомагати Україні.


так це ж було очевидно вже давно. сумно думати про те, що байден міг не допустити цю війну однією своєю заявою і парою демонстраційних кроків по наданню важкої зброї. а йшла передача пари джавелінів і стінгерів, і заяви "жождного солдата не дамо", наче в них хто питав. фактично захід провокував ескалацію своєю політикою деескаолації.

врахуйте номінацію байдера і неможливість передбачити, що він вже на ладан дише? нинішня адміністрація в сша просто немощі і дегенерати, які не тільки не можуть нормально реагувати на загрози для себе, але і виявити ці загрози і прорахувати ситуацію на пару кроків вперед..
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 12:20

Питання до найпатріотичніших патріотів

Отаке твердження, що тактика доведення населення до інфраструктурного відчаю (тобто знищення електрики, удари по водопостачанню і т.д.) використовується в сучасних війнах.
І це не винахід росіян. Її застосовували, наприклад, Штати.
Тобто це звичайна тактика сучасних! війн.

Це наратив чи ні?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 12:28

  trololo написав:
  detroytred написав:Це фактично аналог зізнання Джонсона -- що путін не напав би повномасштабно, якщо б Захід дав ясно йому зрозуміти, що буде отак допомагати Україні.


так це ж було очевидно вже давно. сумно думати про те, що байден міг не допустити цю війну однією своєю заявою і парою демонстраційних кроків по наданню важкої зброї. а йшла передача пари джавелінів і стінгерів, і заяви "жождного солдата не дамо", наче в них хто питав. фактично захід провокував ескалацію своєю політикою деескаолації.

врахуйте номінацію байдера і неможливість передбачити, що він вже на ладан дише? нинішня адміністрація в сша просто немощі і дегенерати, які не тільки не можуть нормально реагувати на загрози для себе, але і виявити ці загрози і прорахувати ситуацію на пару кроків вперед..

На жаль, більшість українських блохерів і ЗМІ нам досі розповідають про жахливого Трампа. Портніков навіть допатякався, що президенство Трампа було і буде катастрофою для України. Так і не зрозумів, у чому воно було катастрофічним?

При Обамі - так, була катастрофа - втрата Криму, війна на Донбасі.
При Байдені - так, знову катастрофа - повномасштабка з відомими наслідками.
А яка ж катастрофа для України була за попередньої каденції Трампа?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 12:32

Schmit

А при Клінтоні було узгоджено що Україна залишається хоча б у частковій зоні впливу москви, і здійснено саморозброєння на користь рф.
Хоча респ Ніксон і застерігав, листи писав - "що ж ви робити демшизоїди, на єльцинські тумбалайки повелися"
fox767676
 
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  #<1 ... 9119912091219122
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