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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 лип, 2024 11:44
Сибарит написав: vitaliiangel написав: Успіх написав:
І я досі не шкодую, що пішов до лав ЗСУ... АЛЕ!
каждый человек должен быть на своем месте. Если водители начнут лечить другим зубы, а пьяницы вместо них сядут за руль начнется хаос.
Я с Вами согласен, но есть одна маленькая деталь: воевать не должен никто
.
Вот и приходится воевать пьяницам вместе со стоматологами.
Кстати, ковчег построил дилетант, а профессионалы построили Титаник.
Скажіть, коли пожежа, і є професійні пожежники - гасити пожежу не повинен ніхто
?
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Додано: Суб 20 лип, 2024 11:45
detroytred написав:
Це фактично аналог зізнання Джонсона -- що путін не напав би повномасштабно, якщо б Захід дав ясно йому зрозуміти, що буде отак допомагати Україні.
так це ж було очевидно вже давно. сумно думати про те, що байден міг не допустити цю війну однією своєю заявою і парою демонстраційних кроків по наданню важкої зброї. а йшла передача пари джавелінів і стінгерів, і заяви "жождного солдата не дамо", наче в них хто питав. фактично захід провокував ескалацію своєю політикою деескаолації.
врахуйте номінацію байдера і неможливість передбачити, що він вже на ладан дише? нинішня адміністрація в сша просто немощі і дегенерати, які не тільки не можуть нормально реагувати на загрози для себе, але і виявити ці загрози і прорахувати ситуацію на пару кроків вперед..
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trololo
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Додано: Суб 20 лип, 2024 12:20
Отаке твердження, що тактика доведення населення до інфраструктурного відчаю (тобто знищення електрики, удари по водопостачанню і т.д.) використовується в сучасних війнах.
І це не винахід росіян. Її застосовували, наприклад, Штати.
Тобто це звичайна тактика сучасних! війн.
Це наратив чи ні?
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detroytred
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Додано: Суб 20 лип, 2024 12:28
trololo написав: detroytred написав:
Це фактично аналог зізнання Джонсона -- що путін не напав би повномасштабно, якщо б Захід дав ясно йому зрозуміти, що буде отак допомагати Україні.
так це ж було очевидно вже давно. сумно думати про те, що байден міг не допустити цю війну однією своєю заявою і парою демонстраційних кроків по наданню важкої зброї. а йшла передача пари джавелінів і стінгерів, і заяви "жождного солдата не дамо", наче в них хто питав. фактично захід провокував ескалацію своєю політикою деескаолації.
врахуйте номінацію байдера і неможливість передбачити, що він вже на ладан дише? нинішня адміністрація в сша просто немощі і дегенерати, які не тільки не можуть нормально реагувати на загрози для себе, але і виявити ці загрози і прорахувати ситуацію на пару кроків вперед..
На жаль, більшість українських блохерів і ЗМІ нам досі розповідають про жахливого Трампа. Портніков навіть допатякався, що президенство Трампа було
і буде катастрофою для України. Так і не зрозумів, у чому воно було катастрофічним?
При Обамі - так, була катастрофа - втрата Криму, війна на Донбасі.
При Байдені - так, знову катастрофа - повномасштабка з відомими наслідками.
А яка ж катастрофа для України була за попередньої каденції Трампа?
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Додано: Суб 20 лип, 2024 12:32
Schmit
А при Клінтоні було узгоджено що Україна залишається хоча б у частковій зоні впливу москви, і здійснено примушення до "саморозброєння" на користь рф.
Хоча респ Ніксон і застерігав, листи писав - "що ж ви робити демшизоїди, на єльцинські тумбалайки повелися"
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 20 лип, 2024 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 12:34
Захід вже прямо каже, що хоче домовитись з рашею
рф має бути на наступному мирному саміті щодо України, — канцлер Німеччини Олаф Шольц
"Уже було багато дискусій з цього приводу, востаннє у Швейцарії. І я дуже радий, що український президент також хоче, щоб росія була присутня на наступній зустрічі", — сказав політик під час передвиборчого заходу Соціал-демократичної партії Німеччини в Дрездені.
Канцлер ФРН закликав підтримувати мирні переговори, але "не шляхом капітуляції України".
Водночас, позиція НАТО полягає в тому, що війна в Україні не повинна перерости у війну рф і альянсу. Шольц заявив, що він "зважує кожне рішення про допомогу Україні" і не задовольняє всі вимоги Києва.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 12:37
Влада, Україна постійно заявляє Заходу -- якщо ми програємо, то ви наступні, тому треба допомогати нам.
І що коли ми говоримо Заходу "на вас завтра нападуть", але "ви давайте збивайте ракети", то це шизофренично.
Якщо ми захищаємо всіх, Захід від майбутнього нападу рфії, то може в інтересах НАТО, щоб це якомога довше продовжувалося, щоб на них не напали. В цій логіці.
Тобто може нам треба перестати говорити, що рфія нападе на НАТО?
І що ми в НАТО хочемо саме тому, що рфія на НАТО не нападе.
І що треба НАТО скоріше взяти нас, поки не знищили ще більше.
Світ змінюється. Була пропозиція запросити Україну до НАТО з наданням гарантій безпеки тій території, яка знаходиться під контролем України. А від окупованих територій не треба юридично відмовлятися, тільки зафіксувати, що повернення політичним шляхом.
Інша справа погодиться (а скоріше не погодиться) рфія на це. Але така позиція України логічна.
Це наративи чи ні?
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detroytred
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Додано: Суб 20 лип, 2024 12:40
Я маю філософське запитання чому в нас до сих пір є хоч якась електроенергія?
Адже біля кожної АЕС є Трансформаторна підстанція на 750 кВ і Далі по областях.
Кординати цих трансформаторних підстанцій відомі абсолютно всім тому що їх місця не змінювалася з часів срср із часів їхньої побудови .
Тож чого вони нелюди чекають ? Адже їм достатньо ракет і шахедів щоб пробити нашу протиракетну оборону .
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Додано: Суб 20 лип, 2024 12:49
detroytred написав: UA написав:
Вооружены должны быть только зависимые и управляемые люди.
Дик, не дурні нагорі-то.
Нацгвардію колись створили.
Тепер мова про воєнну поліцію...
Як каже Мар'яна, що принципово - вона не під Генштабом буде.
Звісно офіційна, да і логічна функція -- сзч-ники та ін. військові порушники.
Але інструмент є інструмент. Їм можна робити різне.
Нацгвардия это ребрендинг Внутренних Войск
При Кучме тоже была создана Нацгвардия, даже штат набирали.
Потом передумали.
Карать м запугивать населения все же эффективнее через милицию - полицию.
Все таки дух, традиции предшественника НКВД сильны до сих пор.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 13:00
yama написав:
Я маю філософське запитання чому в нас до сих пір є хоч якась електроенергія?
Адже біля кожної АЕС є Трансформаторна підстанція на 750 кВ і Далі по областях.
Кординати цих трансформаторних підстанцій відомі абсолютно всім тому що їх місця не змінювалася з часів срср із часів їхньої побудови .
Тож чого вони нелюди чекають ? Адже їм достатньо ракет і шахедів щоб пробити нашу протиракетну оборону .
Пошкодження підстанцій біля АЕС, можуть призвести до аварійних ситуацій на реакторах з непередбачуваними наслідками.
З іншої сторони для трансорматорних підстарцій достатньо дронів, тобто і ми на це можемо відповісти симетрично, а от по їхніх ТЕЦ нам бити нічим.
Висновок - москалі не стріляють там, де можуть отримати симетричну відповідь.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 20 лип, 2024 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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