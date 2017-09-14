Додано: Суб 20 лип, 2024 12:37

Влада, Україна постійно заявляє Заходу -- якщо ми програємо, то ви наступні, тому треба допомогати нам.

І що коли ми говоримо Заходу "на вас завтра нападуть", але "ви давайте збивайте ракети", то це шизофренично.

Якщо ми захищаємо всіх, Захід від майбутнього нападу рфії, то може в інтересах НАТО, щоб це якомога довше продовжувалося, щоб на них не напали. В цій логіці.



Тобто може нам треба перестати говорити, що рфія нападе на НАТО?

І що ми в НАТО хочемо саме тому, що рфія на НАТО не нападе.

І що треба НАТО скоріше взяти нас, поки не знищили ще більше.



Світ змінюється. Була пропозиція запросити Україну до НАТО з наданням гарантій безпеки тій території, яка знаходиться під контролем України. А від окупованих територій не треба юридично відмовлятися, тільки зафіксувати, що повернення політичним шляхом.



Інша справа погодиться (а скоріше не погодиться) рфія на це. Але така позиція України логічна.



Це наративи чи ні?