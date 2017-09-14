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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 91219122912391249125>
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 13:01

  trololo написав:
  detroytred написав:Це фактично аналог зізнання Джонсона -- що путін не напав би повномасштабно, якщо б Захід дав ясно йому зрозуміти, що буде отак допомагати Україні.


так це ж було очевидно вже давно. сумно думати про те, що байден міг не допустити цю війну однією своєю заявою і парою демонстраційних кроків по наданню важкої зброї. а йшла передача пари джавелінів і стінгерів, і заяви "жождного солдата не дамо", наче в них хто питав. фактично захід провокував ескалацію своєю політикою деескаолації.

врахуйте номінацію байдера і неможливість передбачити, що він вже на ладан дише? нинішня адміністрація в сша просто немощі і дегенерати, які не тільки не можуть нормально реагувати на загрози для себе, але і виявити ці загрози і прорахувати ситуацію на пару кроків вперед..

Украина это инструмент, а не цель. Для обеих сторон.
Хуйло напал потому что увидел окно возможностей.
Слабый Байден, сильный Китай, никакая Европа, неопытный (мягко говоря) Zеленский.
Украинское население спутало все расклады "великих держав" в начале войны.
Началась импровизация.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 13:12

  BIGor написав:
  Сибарит написав:Я с Вами согласен, но есть одна маленькая деталь: воевать не должен никто.
Вот и приходится воевать пьяницам вместе со стоматологами.

Кстати, ковчег построил дилетант, а профессионалы построили Титаник.

Скажіть, коли пожежа, і є професійні пожежники - гасити пожежу не повинен ніхто?

Не должно быть пожара.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 13:24

  Schmit написав:
  yama написав:Я маю філософське запитання чому в нас до сих пір є хоч якась електроенергія?
Адже біля кожної АЕС є Трансформаторна підстанція на 750 кВ і Далі по областях.
Кординати цих трансформаторних підстанцій відомі абсолютно всім тому що їх місця не змінювалася з часів срср із часів їхньої побудови .
Тож чого вони нелюди чекають ? Адже їм достатньо ракет і шахедів щоб пробити нашу протиракетну оборону .

Пошкодження підстанцій біля АЕС, можуть призвести до аварійних ситуацій на реакторах з непередбачуваними наслідками.
З іншої сторони для трансорматорних підстарцій достатньо дронів, тобто і ми на це можемо відповісти симетрично, а от по їхніх ТЕЦ нам бити нічим.
Висновок - москалі не стріляють там, де можуть отримати симетричну відповідь.

Тоді це не схоже на війну на виживання.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 13:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І це не винахід росіян. Її застосовували, наприклад, Штати.
Тобто це звичайна тактика сучасних! війн.


Тільки до відчаю доводять наші вітчизняні корупціонери.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 13:40

  detroytred написав:
  Schmit написав:
  yama написав:Я маю філософське запитання чому в нас до сих пір є хоч якась електроенергія?
Адже біля кожної АЕС є Трансформаторна підстанція на 750 кВ і Далі по областях.
Кординати цих трансформаторних підстанцій відомі абсолютно всім тому що їх місця не змінювалася з часів срср із часів їхньої побудови .
Тож чого вони нелюди чекають ? Адже їм достатньо ракет і шахедів щоб пробити нашу протиракетну оборону .

Пошкодження підстанцій біля АЕС, можуть призвести до аварійних ситуацій на реакторах з непередбачуваними наслідками.
З іншої сторони для трансорматорних підстарцій достатньо дронів, тобто і ми на це можемо відповісти симетрично, а от по їхніх ТЕЦ нам бити нічим.
Висновок - москалі не стріляють там, де можуть отримати симетричну відповідь.

Тоді це не схоже на війну на виживання.

Так для москалів це і не є війною на виживання. Це для нас війна на виживання. Якщо вже бити по АЕС, то тоді можна і яз почати лупити, вже нема суттєвої різниці. Але таким чином не бути пуйлу величним завойовником та "собіратєлєм земель", таким чином можна просто знищити сусідні території та зробити їх непридатними для проживання. А вони ж самі говорять, що це споконвічні русскіє землі, то вийде так у очах узкіх та їх нащадків, що пуйло знищив свої ж землі. А це вже зовсім інше, ніж "очистити їх від нацистської нечисті"
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 13:50

  Mimohod написав:
  detroytred написав:Тоді це не схоже на війну на виживання.

Так це вже було ясно по окупації Херсону. Якщо б почали расіянці створювати концтабори та тягти туди людей по спискам, то да. На виживання. А так виходить каральна експедиція на бунтввну колонію.

Ага, а те, що шукали по спискам АТОвців, полісменів, військових, то це так ... мабуть, хотіли горілки разом попити ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 13:52

  The_Rebel написав:Так для москалів це і не є війною на виживання. Це для нас війна на виживання. Якщо вже бити по АЕС, то тоді можна і яз почати лупити, вже нема суттєвої різниці. Але таким чином не бути пуйлу величним завойовником та "собіратєлєм земель", таким чином можна просто знищити сусідні території та зробити їх непридатними для проживання. А вони ж самі говорять, що це споконвічні русскіє землі, то вийде так у очах узкіх та їх нащадків, що пуйло знищив свої ж землі. А це вже зовсім інше, ніж "очистити їх від нацистської нечисті"

Два моменти:
1. Їх концепція вже помінялась з визволення на санітарну зону
2. Вони вже давно заявили, що воюють з НАТО і поразка в Україні для них дорівнює краху (і отже вясь мір в труху).

І стосовно війни на виживання, я мав на увазі, більше Україну.
Тобто для неї не повинно бути тоді взагалі ніяких обмежень..

Що там путло сказав? Якщо їм капець, тоді і світу капець.
Нехай і на словах, але заявив.

А в нас тільки пару днів тому перекрили нафтогін з рфії...
То про яку війну на виживання мова?
Цього концепту в Україні поки нема.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 14:03

  pesikot написав:
  Mimohod написав:
  detroytred написав:Тоді це не схоже на війну на виживання.

Так це вже було ясно по окупації Херсону. Якщо б почали расіянці створювати концтабори та тягти туди людей по спискам, то да. На виживання. А так виходить каральна експедиція на бунтввну колонію.

Ага, а те, що шукали по спискам АТОвців, полісменів, військових, то це так ... мабуть, хотіли горілки разом попити ...

Полицаев наверное искали чтобы помогли схватить АТовцев.
В Марике именно так было.
Зам. НПУ Марика стоял на блокпосту гум. коридора из города и показывал пальцем на проукраинских мариупольцев.
70 % полиции Марика сейчас служит рф.
В Херсоне тер. оборона состоявшая почему-то исключительно из экс рыгов оперативно передала войскам рф город.
Подготовка Найвеличнышого к войне, вероятно и стала тригером спровоцировшим нападение.
Лоха нужно бить на взлете.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 14:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Reuters
Журналисты поговорили с восемью нынешними и бывшими украинскими и иностранными чиновниками, которые работали с Зеленским, а также с некоторыми его друзьями и коллегами из «прошлой жизни». Они описывают Зеленского как лидера, который «стал жестче и решительнее, менее терпим к ошибкам и даже склонен к паранойе на фоне круглосуточного стресса и усталости».

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что Зеленский становится все более «параноидальным» в отношении попыток России убить его и дестабилизировать руководство Украины, «и это правильно».


Паранойя — это состояние психики, которое сопровождается безосновательными и чрезмерными чувствами угрозы, недоверия и преследования. Иногда эти чувства настолько навязчивы, что занимают всю жизнь человека, и каждый день превращается в борьбу с несуществующим врагом
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 14:07

  UA написав:
  pesikot написав:
  Mimohod написав:Так це вже було ясно по окупації Херсону. Якщо б почали расіянці створювати концтабори та тягти туди людей по спискам, то да. На виживання. А так виходить каральна експедиція на бунтввну колонію.

Ага, а те, що шукали по спискам АТОвців, полісменів, військових, то це так ... мабуть, хотіли горілки разом попити ...

Полицаев наверное искали чтобы помогли схватить АТовцев.
В Марике именно так было.
Зам. НПУ Марика стоял на блокпосту гум. коридора из города и показывал пальцем на проукраинских мариупольцев.
70 % полиции Марика сейчас служит рф.
В Херсоне тер. оборона состоявшая почему-то исключительно из экс рыгов оперативно передала войскам рф город.
Подготовка Найвеличнышого к войне, вероятно и стала тригером спровоцировшим нападение.
Лоха нужно бить на взлете.

А в Черниговской области было совсем по-другому
Искали и убивали всех

PS. кстати, все твои посты тоже сильно работают на россиян. Может дело таки в другом ?
pesikot
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