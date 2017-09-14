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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 лип, 2024 14:14
pesikot написав: Mimohod написав: detroytred написав:
Тоді це не схоже на війну на виживання.
Так це вже було ясно по окупації Херсону. Якщо б почали расіянці створювати концтабори та тягти туди людей по спискам, то да. На виживання. А так виходить каральна експедиція на бунтввну колонію.
Ага, а те, що шукали по спискам АТОвців, полісменів, військових, то це так ... мабуть, хотіли горілки разом попити ...
Ну Зёбр хоть внутри осаждённого города три недели провёл, а не в Тростянце там или Конотопе
Что может об карательнокадыровских акциях сказать политрук три первых месяца дрожавший от страха в колыбах Прикарпатья?
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Додано: Суб 20 лип, 2024 14:14
Schmit написав: yama написав:
Я маю філософське запитання чому в нас до сих пір є хоч якась електроенергія?
Адже біля кожної АЕС є Трансформаторна підстанція на 750 кВ і Далі по областях.
Кординати цих трансформаторних підстанцій відомі абсолютно всім тому що їх місця не змінювалася з часів срср із часів їхньої побудови .
Тож чого вони нелюди чекають ? Адже їм достатньо ракет і шахедів щоб пробити нашу протиракетну оборону .
Пошкодження підстанцій біля АЕС, можуть призвести до аварійних ситуацій на реакторах з непередбачуваними наслідками.
З іншої сторони для трансорматорних підстарцій достатньо дронів, тобто і ми на це можемо відповісти симетрично, а от по їхніх ТЕЦ нам бити нічим.
Висновок - москалі не стріляють там, де можуть отримати симетричну відповідь.
У нас не співрозмірно. Тобто це не аргумент. Немає жодних червоних ліній в них , вони роблять все що хочуть . У когось після Бучі , Маріуполя, Харькова , Охмадиту , Епіцетнру , різних ТРЦ і так далі є сумніви ? Так спрацює аварійний захист , вибуху не буде. Охолодять там є ставки . Там є системи захисту , так це буде дуже болючим .
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Додано: Суб 20 лип, 2024 14:17
The_Rebel написав:
Так для москалів це і не є війною на виживання. Це для нас війна на виживання. Якщо вже бити по АЕС, то тоді можна і яз почати лупити, вже нема суттєвої різниці. Але таким чином не бути пуйлу величним завойовником та "собіратєлєм земель", таким чином можна просто знищити сусідні території та зробити їх непридатними для проживання. А вони ж самі говорять, що це споконвічні русскіє землі, то вийде так у очах узкіх та їх нащадків, що пуйло знищив свої ж землі. А це вже зовсім інше, ніж "очистити їх від нацистської нечисті"
Так вони і знищують території , Маріуполь, Бахмут, Авдіївка це те що на слуху знищено, загалом у них така стратегія зрівняти місто з землею , щоб міста вже не було і захопити це поле. Він вже знищує і вже знищив багато земель. Маріуполь Бахмут Авдіївка придатні для життя ? А ще скільки таких міст не на слуху .
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Додано: Суб 20 лип, 2024 14:26
барабашов написав: pesikot написав: Mimohod написав:
Так це вже було ясно по окупації Херсону. Якщо б почали расіянці створювати концтабори та тягти туди людей по спискам, то да. На виживання. А так виходить каральна експедиція на бунтввну колонію.
Ага, а те, що шукали по спискам АТОвців, полісменів, військових, то це так ... мабуть, хотіли горілки разом попити ...
Ну Зёбр хоть внутри осаждённого города три недели провёл, а не в Тростянце там или Конотопе
Что может об карательнокадыровских акциях сказать политрук три первых месяца дрожавший от страха в колыбах Прикарпатья?
Я в Чернигове был с 24.02 по 15.03 включительно
Можешь посчитать - это три недели. Потом выехал. Но недалеко. И вернулся в конце апреля 2022
И таки мне есть что сказать шубохранилищу, который не был в осажденном городе
А уже когда россияне сделали ноги, получивши хорошей мзды, то я слышал много-много таких историй, как искали именно по спискам
Но у тебя явно какие-то личные воспоминания про дрожать от страха в колыбах Прикарпатья )
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Додано: Суб 20 лип, 2024 14:30
pesikot написав: UA написав:
Полицаев наверное искали чтобы помогли схватить АТовцев.
В Марике именно так было.
Зам. НПУ Марика стоял на блокпосту гум. коридора из города и показывал пальцем на проукраинских мариупольцев.
70 % полиции Марика сейчас служит рф.
В Херсоне тер. оборона состоявшая почему-то исключительно из экс рыгов оперативно передала войскам рф город.
Подготовка Найвеличнышого к войне, вероятно и стала тригером спровоцировшим нападение.
Лоха нужно бить на взлете.
А в Черниговской области было совсем по-другому
Искали и убивали всех
PS. кстати, все твои посты тоже сильно работают на россиян. Может дело таки в другом ?
Я не подвержен любой пропаганде.
Потому отгебаю с обеих сторон.
То чем сейчас занялась украинская власть, даст минимальный и сомнительный эффект в ближайшие время, но приведет к катастрофе в среднесроке.
Практически это демонтаж государства созданного Кучмой. Вместо него пуста.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 14:30
yama
Міста непридатні, але території придатні. Хоча і в Маріуполі ще живуть люди і навіть заселяють його бурятами з чеченцями
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The_Rebel
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Додано: Суб 20 лип, 2024 14:36
The_Rebel написав:yama
Міста непридатні, але території придатні. Хоча і в Маріуполі ще живуть люди і навіть заселяють його бурятами з чеченцями
Город у моря.
Недвижимость по меркам рф очень дешевая.
Сейчас правда долларовая цена раза в 2-3 выше, чем до войны.
Уверены в линии суровикина.
ПС на севере Киевской области была бригада из Тувы, а не из Бурятии.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 14:46
UA написав: pesikot написав: UA написав:
Полицаев наверное искали чтобы помогли схватить АТовцев.
В Марике именно так было.
Зам. НПУ Марика стоял на блокпосту гум. коридора из города и показывал пальцем на проукраинских мариупольцев.
70 % полиции Марика сейчас служит рф.
В Херсоне тер. оборона состоявшая почему-то исключительно из экс рыгов оперативно передала войскам рф город.
Подготовка Найвеличнышого к войне, вероятно и стала тригером спровоцировшим нападение.
Лоха нужно бить на взлете.
А в Черниговской области было совсем по-другому
Искали и убивали всех
PS. кстати, все твои посты тоже сильно работают на россиян. Может дело таки в другом ?
Я не подвержен любой пропаганде.
Очень сильное заявление
Все твои посты, удивительным образом, совпадают с российской пропагандой
Поэтому, не стоит становиться в 3-ю позицию
UA написав:
Практически это демонтаж государства созданного Кучмой. Вместо него пуста.
А что создал Кучма ?
Вот это олигархическое государство, где раздавали предприятия по личному распоряжению Кучмы
Где были темники Медведчука
Офигенное государство ... чё уж там ...
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Додано: Суб 20 лип, 2024 14:48
UA написав:
ПС на севере Киевской области была бригада из Тувы, а не из Бурятии.
Це шось змінює?
Шо робе тува та бурятія в Україні?
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Додано: Суб 20 лип, 2024 14:50
yama написав: Schmit написав: yama написав:
Я маю філософське запитання чому в нас до сих пір є хоч якась електроенергія?
Адже біля кожної АЕС є Трансформаторна підстанція на 750 кВ і Далі по областях.
Кординати цих трансформаторних підстанцій відомі абсолютно всім тому що їх місця не змінювалася з часів срср із часів їхньої побудови .
Тож чого вони нелюди чекають ? Адже їм достатньо ракет і шахедів щоб пробити нашу протиракетну оборону .
Пошкодження підстанцій біля АЕС, можуть призвести до аварійних ситуацій на реакторах з непередбачуваними наслідками.
З іншої сторони для трансорматорних підстарцій достатньо дронів, тобто і ми на це можемо відповісти симетрично, а от по їхніх ТЕЦ нам бити нічим.
Висновок - москалі не стріляють там, де можуть отримати симетричну відповідь.
У нас не співрозмірно. Тобто це не аргумент. Немає жодних червоних ліній в них , вони роблять все що хочуть
. У когось після Бучі , Маріуполя, Харькова , Охмадиту , Епіцетнру , різних ТРЦ і так далі є сумніви ? Так спрацює аварійний захист , вибуху не буде. Охолодять там є ставки . Там є системи захисту , так це буде дуже болючим .
Бо знають, Бучу, Маріуполь, Епіцентр і Охмадит у відповідь ми їм не влаштуємо, а от трансформатори біля АЕС - цілком і можуть бути такі ситуації, як зараз на ростовській АЕС по всій рфії, причому взимку у 30 градусні морози.
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