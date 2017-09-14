Так для москалів це і не є війною на виживання. Це для нас війна на виживання. Якщо вже бити по АЕС, то тоді можна і яз почати лупити, вже нема суттєвої різниці. Але таким чином не бути пуйлу величним завойовником та "собіратєлєм земель", таким чином можна просто знищити сусідні території та зробити їх непридатними для проживання. А вони ж самі говорять, що це споконвічні русскіє землі, то вийде так у очах узкіх та їх нащадків, що пуйло знищив свої ж землі. А це вже зовсім інше, ніж "очистити їх від нацистської нечисті"